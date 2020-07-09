Технологии

РБКРБКДуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке

Компании Apple и Google злоупотребляют своим положением на рынке и уничтожают стартапы по всему миру. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, Apple пользуется монополией и требует от всех разработчиков приложений для iPhone 30% от продаж любых цифровых услуг.
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Павел Дуров рассказал, как Apple уничтожает стартапы по всему миру

Комсомольская правдавчера в 11:15

Дуров призвал обязать Apple устанавливать альтернативные магазины приложений на смартфоны

ТАССвчера в 11:37

Дуров обвинил Apple и Google в тотальной мировой эксплуатации

Lenta.ruвчера в 11:41

Дуров призвал обязать Apple предустанавливать альтернативы AppStore

Газета.Ruвчера в 11:41

Дуров предложил обязать Apple предустанавливать альтернативу AppStore

The GEEKвчера в 14:54

Павел Дуров зовёт Россию на войну против монополии Apple и Google

3DNewsвчера в 15:28

Вести.net: Павел Дуров обвинил Apple и Google в уничтожении стартапов

Вести.Ru04:40
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Политика

Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
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Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
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Экономика

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
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Шоу-бизнес

Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему

CT news 03:01
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Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Политика

Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным

Владимир Жириновский считает, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, проходило не в соответствии с правилами.
CT news вчера в 07:58
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева отказалась от участия в шоу Comment Out

Актуальные Новости 04:40
Общество

Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса

В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
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Общество

В России выявили 6,6 тысячи новых случаев коронавируса

За сутки в России зарегистрировано 6 635 новых случаев коронавируса, в том числе 25,2% составляют люди, которые контактировали с зараженными, но не имеют клинических симптомов.
ИжевскИнфо.РУ 04:31
Общество

В работе «МегаФона» и Yota произошел сбой

В работе российских операторов «МегаФон» и Yota произошел сбой. Об этом сообщили РБК представители компаний.
РБК 04:44
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Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
197
Происшествия

В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча

Следователи Мошковского района завели уголовное дело после убийства заместителя директора по воспитательной работе школы, в котором подозревают местного восьмиклассника, сообщают "Вести Новосибирск".
РИА Новости 04:47
2
Общество

За сутки в России выявили еще 6 635 случаев коронавируса

В России за минувшие сутки было диагностировано 6 635 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
ТК Звезда 04:10
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
9
Здоровье

Посольство КНР в Казахстане предупредило о «неизвестной пневмонии»

Нур-Султан, 10 июля 2020, 10:47 — REGNUM Посольство Китая в Казахстане предупредило своих граждан о появлении в республике неизвестной пневмонии.
REGNUM 03:47
15
Здоровье

Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации, сообщила глава департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина.
RT на русском 04:42
4
Общество

Минпросвещения разрешило традиционные линейки 1 сентября

Накануне министр просвещения заявил, что школьные линейки 1 сентября пройдут в новой форме.
РИА Новости вчера в 07:38
3,4K
Происшествия

В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны

Уфа, 10 июля 2020, 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии.
REGNUM 01:11
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Политика

Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма

Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
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Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
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Финансы

Рубль падает к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

На открытии торгов в пятницу, 10 июля, рубль снижался к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:15
Футбол

«Чемпионом „Зенит“ стал заслуженно»

В последние несколько дней в российском футболе произошло сразу несколько значимых событий: «Зенит» досрочно стал чемпионом, «Спартак» уволил своего генерального директора Томаса Цорна и уже нашел ему замену, а ЦСКА полноценно включился в борьбу за место в Лиге чемпионов – 2020/21.
Известия вчера в 17:01
Происшествия

Следствие просит арестовать губернатора Хабаровского края Фургала

РИА Новости 02:53
240
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
1,3K
Общество

Госдуме предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи

Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесен в Госдуму.
Известия 03:27
4
Футбол

«Сочи» намерен предложить Кокорину длительный контракт на €3 млн в год

Футбольный клуб "Сочи" намерен предложить нападающему Александру Кокорину длительный контракт на сумму €3 млн в год.
Газета.Ru вчера в 20:31
1
Футбол

«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с «Локомотивом»

Евро-футбол.ру 04:43
Здоровье

Скорая помощь в Абакане работает в авральном режиме

Растёт количество среднетяжёлых и тяжёлых форм заболевания, и основная доля приходится на контакты в закрытых помещениях.
Шанс (г. Абакан) 00:26
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Политика

В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»

Могут ли все эти нормы в случае решения "перенести" их на выборы начать действовать уже в единый день голосования 13 сентября, пока окончательно не ясно, но с высокой долей вероятности этого не произойдет — не успеют поменять законодательство, сказал один из близких к администрации президента источников РБК.
РБК 01:00
43
Транспорт

ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами

Сотрудники Госавтоинспекции Липецкой области проверят их наличие.
Evo-rus.com 03:46
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Павел Дуров
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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