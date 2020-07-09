Технологии
РБКДуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке
Компании Apple и Google злоупотребляют своим положением на рынке и уничтожают стартапы по всему миру. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, Apple пользуется монополией и требует от всех разработчиков приложений для iPhone 30% от продаж любых цифровых услуг.
Читать в источнике
Оценить112
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 04:52, Ашберн
Политика
Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Политика
Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным
Владимир Жириновский считает, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, проходило не в соответствии с правилами.
CT news вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева отказалась от участия в шоу Comment Out
Актуальные Новости 04:40
Общество
Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса
В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
Общество
В России выявили 6,6 тысячи новых случаев коронавируса
За сутки в России зарегистрировано 6 635 новых случаев коронавируса, в том числе 25,2% составляют люди, которые контактировали с зараженными, но не имеют клинических симптомов.
ИжевскИнфо.РУ 04:31
Общество
В работе «МегаФона» и Yota произошел сбой
В работе российских операторов «МегаФон» и Yota произошел сбой. Об этом сообщили РБК представители компаний.
РБК 04:44
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Происшествия
В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча
Следователи Мошковского района завели уголовное дело после убийства заместителя директора по воспитательной работе школы, в котором подозревают местного восьмиклассника, сообщают "Вести Новосибирск".
РИА Новости 04:47
Общество
За сутки в России выявили еще 6 635 случаев коронавируса
В России за минувшие сутки было диагностировано 6 635 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
ТК Звезда 04:10
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Здоровье
Посольство КНР в Казахстане предупредило о «неизвестной пневмонии»
Нур-Султан, 10 июля 2020, 10:47 — REGNUM Посольство Китая в Казахстане предупредило своих граждан о появлении в республике неизвестной пневмонии.
REGNUM 03:47
Здоровье
Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации, сообщила глава департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина.
RT на русском 04:42
Общество
Минпросвещения разрешило традиционные линейки 1 сентября
Накануне министр просвещения заявил, что школьные линейки 1 сентября пройдут в новой форме.
РИА Новости вчера в 07:38
Происшествия
В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны
Уфа, 10 июля 2020, 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии.
REGNUM 01:11
Политика
Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма
Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
Финансы
Рубль падает к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
На открытии торгов в пятницу, 10 июля, рубль снижался к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:15
Футбол
«Чемпионом „Зенит“ стал заслуженно»
В последние несколько дней в российском футболе произошло сразу несколько значимых событий: «Зенит» досрочно стал чемпионом, «Спартак» уволил своего генерального директора Томаса Цорна и уже нашел ему замену, а ЦСКА полноценно включился в борьбу за место в Лиге чемпионов – 2020/21.
Известия вчера в 17:01
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Общество
Госдуме предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи
Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесен в Госдуму.
Известия 03:27
Футбол
«Сочи» намерен предложить Кокорину длительный контракт на €3 млн в год
Футбольный клуб "Сочи" намерен предложить нападающему Александру Кокорину длительный контракт на сумму €3 млн в год.
Газета.Ru вчера в 20:31
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с «Локомотивом»
Евро-футбол.ру 04:43
Здоровье
Скорая помощь в Абакане работает в авральном режиме
Растёт количество среднетяжёлых и тяжёлых форм заболевания, и основная доля приходится на контакты в закрытых помещениях.
Шанс (г. Абакан) 00:26
Политика
В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»
Могут ли все эти нормы в случае решения "перенести" их на выборы начать действовать уже в единый день голосования 13 сентября, пока окончательно не ясно, но с высокой долей вероятности этого не произойдет — не успеют поменять законодательство, сказал один из близких к администрации президента источников РБК.
РБК 01:00
Транспорт
ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами
Сотрудники Госавтоинспекции Липецкой области проверят их наличие.
Evo-rus.com 03:46