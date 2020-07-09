Компании Apple и Google злоупотребляют своим положением на рынке и уничтожают стартапы по всему миру. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, Apple пользуется монополией и требует от всех разработчиков приложений для iPhone 30% от продаж любых цифровых услуг.

Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке

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