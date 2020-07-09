Технологии
РБКДуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке
Компании Apple и Google злоупотребляют своим положением на рынке и уничтожают стартапы по всему миру. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, Apple пользуется монополией и требует от всех разработчиков приложений для iPhone 30% от продаж любых цифровых услуг.
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с чего всё началось
Пользователи должны иметь право скачивать приложения для смартфонов не только через официальный магазин Apple, заявил в четверг основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.ТАССвчера в 11:37
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Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия 06:18
Политика
В Кремле не обсуждали отмену дня тишины перед единым днем голосования
Никаких обсуждений в Кремле по отмене дня тишины перед единым днем голосования не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:08
Политика
Песков заявил об отсутствии шпиономании в России
Шпиономания в России, по сравнению с Европой и Америкой, отсутствует, а рост резонансных дел в этой области связан с увеличивающейся открытостью и развитием новых СМИ и информационных потоков, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:04
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
Политика
В Грузии пообещали за высказывания Саакашвили «спросить с Украины»
Киев, 10 июля 2020, 08:37 — REGNUM Высказывания экс-президента Грузии, председателя Совета реформ Украины Михаила Саакашвили о «нелегитимности» грузинского правительства не останется без реагирования со стороны Тбилиси.
REGNUM 01:37
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
Политика
Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи.
РИА Новости 06:07
Экономика
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08 июля в 12:30
Общество
Путин поручил продлить доплаты медработникам
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 июля обеспечить продление на два месяца доплат медработникам на фоне ситуации с COVID-19, соответствующий перечень поручений по итогам обращения президента к гражданам РФ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 11:09
Гаджеты
Настольные Core i7 поколения Rocket Lake-S предложат 8 ядер и 12 потоков. Не спрашивайте, как
Среди вполне обычных процессоров Core i5 с шестью ядрами и двенадцатью потоками, а также Core i9 с восемью ядрами и шестнадцатью потоками, затесались и необычные Core i7, у которых потоков больше, чем ядер, не в два, а лишь в полтора раза.
3DNews вчера в 12:55
Общество
Режим самоизоляции в Югре продлили до 27 июля
"Приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции до 27 июля включительно", - сказала Комарова.
ТАСС 05:47
Армия и оружие
Иран и Сирия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества
Pravda.Ru вчера в 01:40
Авто
Toyota запатентовала поворотники для автомобиля, который ездит боком
Новые поворотники разработаны для машины с колесами, способными поворачиваться на 90 градусов.
Evo-rus.com 08 июля в 02:24
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
Линейки в школах 1 сентября проведут в новой форме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 08 июля в 09:38
Происшествия
Перед отставкой и.о. главы омского облсуда Светенко раскрыла доходы
По итогам 2019 года исполняющая обязанности председателя Омского областного суда Елена Светенко задекларировала свыше 3,973 млн рублей.
Новый Омск 08 июля в 10:15
Происшествия
Оползень перекрыл выезд из Красноярска
Под Красноярском оползень перекрыл выезд из города в Дивногорск, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное МЧС.
Газета.Ru 06:02
Общество
Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса
В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
Здоровье
275 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки
За сутки зарегистрировано 10 смертей больных COVID-19. Всего в Свердловской области жертвами пандемии коронавируса стали 154 человека.
Kursk.com 04:21
Кино
Сериал «Корона» был продлен на шестой сезон
Ранее ГЛАС сообщал о том, что первый мутант в киновселенной Marvel может появиться в «Человеке пауке 3». Это будет Огненная звезда.
ГЛАС.RU 04:54
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 08 июля в 03:58
Политика
Песков заявил, что в Кремле рады снятию ограничений с Telegram
В Кремле позитивно оценивают снятие ограничений, связанных с работой Telegram в России.
Life.ru 06:12
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Политика
Украина заподозрила Россию в выходе из минских соглашений
Украина заподозрила Россию в желании выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.
Lenta.ru 05:55