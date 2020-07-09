с чего всё началось

Компании Apple и Google злоупотребляют своим положением на рынке и уничтожают стартапы по всему миру. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, Apple пользуется монополией и требует от всех разработчиков приложений для iPhone 30% от продаж любых цифровых услуг.

Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке

Политика Песков заявил об отсутствии шпиономании в России Шпиономания в России, по сравнению с Европой и Америкой, отсутствует, а рост резонансных дел в этой области связан с увеличивающейся открытостью и развитием новых СМИ и информационных потоков, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. 8

Происшествия С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня. 137

Политика В Грузии пообещали за высказывания Саакашвили «спросить с Украины» Киев, 10 июля 2020, 08:37 — REGNUM Высказывания экс-президента Грузии, председателя Совета реформ Украины Михаила Саакашвили о «нелегитимности» грузинского правительства не останется без реагирования со стороны Тбилиси. 1

Политика Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи. 478

Общество Путин поручил продлить доплаты медработникам Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 июля обеспечить продление на два месяца доплат медработникам на фоне ситуации с COVID-19, соответствующий перечень поручений по итогам обращения президента к гражданам РФ опубликован на сайте Кремля. 22

Гаджеты Настольные Core i7 поколения Rocket Lake-S предложат 8 ядер и 12 потоков. Не спрашивайте, как Среди вполне обычных процессоров Core i5 с шестью ядрами и двенадцатью потоками, а также Core i9 с восемью ядрами и шестнадцатью потоками, затесались и необычные Core i7, у которых потоков больше, чем ядер, не в два, а лишь в полтора раза.

Происшествия Оползень перекрыл выезд из Красноярска Под Красноярском оползень перекрыл выезд из города в Дивногорск, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное МЧС.