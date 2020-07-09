Технологии

ВедомостиВедомостиДуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке

В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
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с чего всё началось
Павел Дуров предложил
 законодательно обязать корпорацию Apple предоставить пользователям выбор откуда устанавливать приложения, а не только через официальный магазин AppStore.
The GEEK14:54

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В Госдуме хотят организовать круглый стол с участием Дурова

Телеканал 360°19:29

Дуров призвал обязать Apple устанавливать альтернативные магазины приложений на смартфоны

ТАСС11:37

Дуров обвинил Apple и Google в тотальной мировой эксплуатации

Lenta.ru11:41

Дуров призвал обязать Apple предустанавливать альтернативы AppStore

Газета.Ru11:41

Дуров предложил обязать Apple предустанавливать альтернативу AppStore

The GEEK14:54

Павел Дуров зовёт Россию на войну против монополии Apple и Google

3DNews15:28

Павел Дуров рассказал, как Apple уничтожает стартапы по всему миру

Комсомольская правда11:15
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Технологии

Израиль представил восемь изобретений, которые изменят мир туризма

Израильские компании разработали продукты и технологии, которые могут помочь туристической отрасли вернуться к безопасной и эффективной работе, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
РИА Новости 14:20
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Общество

Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
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Общество

Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%

Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM 12:25
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Общество

В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцинания от коронавируса в РФ будет добровольной. Об этом передает РИА "Новости".
РЕН ТВ 03:35
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Наука

Открыт новый грибок, который является причиной быстрого гниения

Rusargument 19:42
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Происшествия

Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.
Известия 16:51
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Технологии

«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России

По данным приложении Speedtest (принадлежит Ookla), средняя скорость скачивания в России через оператора МегаФон составляет 32,79 Мбит/с, а скорость загрузки — 13,22 Мбит/с.
Astera вчера в 16:23
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Кино

Флоренс Пью придёт на смену Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel

Супергерой Marvel по имени Елена Белова станет новым персонажем киновселенной и заменит Наташу Романофф.
CT news вчера в 13:59
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Общество

Депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа 2003 года

Адвокат Галяминой Михаил Бирюков говорил "Интерфаксу", что следственные действия прошли по девяти адресам по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году.
Интерфакс 11:16
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Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
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Происшествия

В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов

В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ вчера в 18:15
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Общество

PayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля

Международная платежная система PayPal прекратит переводы между пользователями внутри России с 31 июля.
Известия 10:11
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Армия и оружие

Власти США одобрили продажу Японии 105 истребителей F-35 на $23 млрд

ТАСС 18:04
Футбол

Николай Наумов: «Локомотив» проспал с новым контрактом Миранчука

Если предложат 20 миллионов, я бы на месте "Локомотива" согласился. Если Миранчук хочет играть в Европе, нельзя ему ломать карьеру.
Спорт день за днем 10:10
Политика

Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным

Владимир Жириновский считает, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, проходило не в соответствии с правилами.
CT news 07:58
13
Политика

Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.
Известия 16:46
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Политика

Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка

Верховный суд США поддержал решение о передаче различных финансовых документов президента США Дональда Трампа суду Нью-Йорка.
News.ru 13:59
4
Происшествия

Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час

РИА Новости 09:32
21
Общество

По «делу Белгазпромбанка» задержаны более 20 человек

Виктор Бабарико вместе с сыном был задержан 18 июня, вскоре после вступления в президентскую гонку.
Эхо Москвы 18:09
Политика

В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным

В партии "Евросолидарность" заявили, что обнародованная запись якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина является фейком.
Газета.Ru 11:23
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Игры

В Epic Games Store началась раздача трёх игр

CyberSport.ru 11:47
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Происшествия

В западной части Тегерана был слышен взрыв

Взрыв был слышен в западной части иранской провинции Тегеран, сообщила гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на данные соцсетей.
РИА Новости 19:13
Общество

В столице Сербии запретили собираться группами более десяти человек

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич объявила о введении в Белграде новых ограничительных мер в связи с ускорившимся распространением коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба сербского правительства.
Интерфакс 18:33
9
Футбол

«Уфа» объявила об уходе Газизова в «Спартак»

«Уфа» попрощалась с генеральный директором Шамилем Газизовым, который перешел на аналогичную должность в «Спартак».
Metaratings 11:55
Футбол

Футболист «Байера» Кай Хаверц может перейти в «Челси»

21-летний атакующий полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хаверц может перейти в лондонский "Челси".
Газета.Ru 15:08
Шоу-бизнес

Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина

Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина.
CT news 12:43
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Общество

У башни Трампа в Нью-Йорке появилась надпись Black Lives Matter

Напротив небоскреба Trump Tower на проезжую часть Пятой авеню нанесли большую желтую надпись Black Lives Matter («Жизни черных важны»), сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 18:08
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Кино

«Бэтмен» Ривза не будет конкурировать с трилогией Нолана

Судя по тестовым кадрам «Бэтмена» во главе с Робертом Паттинсоном, можно подумать, что новый фильм окажется самым мрачным кинокомиксом о Темном рыцаре.
Popcornnews.ru вчера в 02:45
Футбол

Дзюба в парике показал, как «Зенит» празднует завоевание титула РПЛ

Нападающий питерского клуба Артём Дзюба опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где он, надев синий парик, едет вместе с командой по городу.
Soccer.ru 05:22
Технологии

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
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Павел Дуров
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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