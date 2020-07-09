Технологии
ВедомостиДуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
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с чего всё началось
Павел Дуров предложил законодательно обязать корпорацию Apple предоставить пользователям выбор откуда устанавливать приложения, а не только через официальный магазин AppStore.The GEEK14:54
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 18:11, Ашберн
Общество
В КГБ Белоруссии заявили о доказательствах по делу Белгазпромбанка
КГБ Белоруссии располагает неопровержимыми доказательствами вины всех фигурантов уголовного дела Белгазпромбанка, в том числе его бывшего руководителя Виктора Бабарико.
РБК 18:03
Футбол
Николай Наумов: «Локомотив» проспал с новым контрактом Миранчука
Если предложат 20 миллионов, я бы на месте "Локомотива" согласился. Если Миранчук хочет играть в Европе, нельзя ему ломать карьеру.
Спорт день за днем 10:10
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости 17:12
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Экономика
Оператор платежных карт «Мир» потратил на пиар более 3,3 млрд рублей
Из финансовых организаций крупнейшим рекламодателем в рейтинге является "Тинькофф банк" с бюджетом за 2019 г. в 2,7 млрд руб. Сбербанк, по подсчетам портала, за прошлый год потратил на рекламу 2,48 млрд руб. НСПК ‒ операционный и платежный клиринговый центр для обработки операций по банковским картам внутри России и оператор национальной платежной системы "Мир".
Ведомости 09:24
Общество
PayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля
Международная платежная система PayPal прекратит переводы между пользователями внутри России с 31 июля.
Известия 10:11
Происшествия
СК предъявил обвинение главе Хабаровского края Сергую Фургалу
Следственный комитет России предъявил обвинение в организации убийств и покушений на убийства губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
МР7.ру 13:26
Политика
Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
Теннис
Хачанов победил Берреттини на выставочном турнире в Австрии
РИА Новости 16:17
Футбол
Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо» в матче РПЛ
РИА Новости 12:03
Транспорт
В Москве на фиолетовой ветке метро снизят стоимость проезда
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24» сообщил, что эксперимент по снижению стоимости поездок будет проведён на Таганско-Краснопресненской линии метро осенью.
RT на русском 12:07
Наука
Фракталы помогут создать более надежную и легкую броню
Авторы новой работы нашли способ реализовать такой подход сразу на нескольких уровнях: структуры, распечатанные ими с помощью 3D-принтера, имели форму фрактального куба, повторяясь на все уменьшающемся масштабе.
Naked Science вчера в 02:24
Общество
В АТОР рассказали о возобновлении международного авиасообщения
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что Роспотребнадзор представил список безопасных стран для путешествий российских туристов.
Московский Комсомолец 17:14
Футбол
Гендиректор «Зенита» заявил о необходимости «затянуть пояса»
В ближайшее время петербургскому футбольному клубу «Зенит» придется «затянуть пояса» из-за изменения финансовой ситуации в команде, рассказал гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев.
Известия 17:35
Происшествия
Банковские счета Ивана Сафронова и его родственников заблокированы
По сведениям источника, в квартирах матери и сестры Сафронова прошли обыски, но никакого процессуального статуса по делу у них нет.
Эхо Москвы 18:07
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM 12:25
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 07 июля в 12:48
Политика
США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности
США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.
РИА Новости 18:05
Авто
Макс Ферстаппен: У Red Bull нет причин менять состав
Autosport.com.ru 12:24
Армия и оружие
В Турции системы С-400 испытали на американских истребителях
В Турции идут испытания систем С-400 против F-16.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, эти испытания были начаты еще в прошлом году, осенью.
Уфимские Заметки 06:32
Политика
«Народный губернатор» отправился в СИЗО. Какую пользу принес Фургал Хабаровскому краю
Выборы в два тура Жизнь пятидесятилетнего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала можно разделить на несколько этапов.
Телеканал 360° 17:25
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Политика
МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии
Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.
RT на русском 14:03
Энергетика
Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель
Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 15:06
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
Футбол
«Уфа» объявила об уходе Газизова в «Спартак»
«Уфа» попрощалась с генеральный директором Шамилем Газизовым, который перешел на аналогичную должность в «Спартак».
Metaratings 11:55
Общество
Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ
Москва возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:04
Кино
Олегу Сенцову выделили из украинского бюджета почти $ 1 млн на съемки фильма
Известный украинский «борец за свободу» Олег Сенцов, который сам себя считает режиссером, взялся за съемки фильма «Носорог» на государственные деньги.
Евразия Daily 09:09