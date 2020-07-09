с чего всё началось

В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.

Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке

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Футбол Николай Наумов: «Локомотив» проспал с новым контрактом Миранчука Если предложат 20 миллионов, я бы на месте "Локомотива" согласился. Если Миранчук хочет играть в Европе, нельзя ему ломать карьеру.

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