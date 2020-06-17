Общество

ИзвестияИзвестияДуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве

Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом он заявил в среду, 17 июня, своем Telegram-канале.
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с чего всё началось

«Убавка» к пенсии: мошенники охотятся за деньгами пожилых людей

Об этом «Известиям» рассказали в компании Zecurion, специализирующейся на кибербезопасности.
Известиявчера в 17:01

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Дуров пригрозил подать в суд на Facebook

РИА Новости14:18

Павел Дуров пригрозил Facebook судом

Вести.Ru11:59

Павел Дуров обвинил Facebook в поддержке мошенников

BFM.ru13:50

Дуров пригрозил Facebook судом за рекламу мошеннических проектов от его имени

Интерфакс12:46

Дуров обвинил Facebook в продвижении рекламы мошенников от его имени

РБК12:16

Дуров обвинил Facebook и Instagram в продвижении рекламы мошенников от его имени

ТАСС12:15

Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве

Известия14:06
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Наташа Королева и Тарзан из-за пандемии решили закрыть бизнес

OAnews 05:48
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Общество

Все школы России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

Общая сумма контрактов превышает 2 млрд. руб. Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц, пишут "Ведомости".
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Здоровье

В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

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Наука

Генетически модифицированные козы смогут производить лекарства от рака в своем молоке

ГЛАС.RU вчера в 07:18
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Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

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Цена бензина Аи-95 побила исторический максимум на бирже

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Коммерсантъ 09:28
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Экономика

Совкомбанк собирается купить «Совесть» у Qiwi

Группа Qiwi приняла решение продать свой проект – карты рассрочки "Совесть".
Политика Сегодня 13:40
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Политика

Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве

Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:32
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Космос

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Долгое время считалось, что таинственная аномалия вызывает ослабление магнитного поля Земли между Южной Америкой и Африкой.
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Игры

На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5

Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
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Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак

Тина Канделаки на своей странице в Instagram разместила пост, в котором ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак.
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Исполняющий обязанности главы следственного управления Следственного комитета по Дагестану Олег Потанин попал в ДТП в Каякентском районе и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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Энергетика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

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В Сети появились характеристики настольных Ryzen 4000G.
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Президент UFC Дэйна Уайт назвал четверку величайших бойцов смешанного стиля (MMA).
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На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
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Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал»

«Манчестер Сити» и «Арсенал» провели матч 28-го тура АПЛ. Для обеих команд эта встреча была первой после возобновления сезона.
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Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

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Максим Фадеев причислил артистов своего лейбла к проституткам

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Warner Bros. создаст собственный аналог ComicCon

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Новогодние каникулы в России предложили сократить до 4 дней

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В январе текущего года генсек НАТО заявил, что альянс подготовит "оборонительный и соразмерный" ответ на размещение Россией ракет 9М729, или SSC-8 по классификации альянса.
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Трамп подписал закон о санкциях против чиновников КНР

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По словам Плющенко, фигуристка хотела перейти к нему еще два года назад. Тогда к тренеру поступил звонок от родителей юной спортсменки.
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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