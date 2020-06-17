Об этом «Известиям» рассказали в компании Zecurion, специализирующейся на кибербезопасности.

с чего всё началось

Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом он заявил в среду, 17 июня, своем Telegram-канале.

Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве

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