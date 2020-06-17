Общество

ИзвестияИзвестияДуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве

Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом он заявил в среду, 17 июня, своем Telegram-канале.
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с чего всё началось

«Убавка» к пенсии: мошенники охотятся за деньгами пожилых людей

Об этом «Известиям» рассказали в компании Zecurion, специализирующейся на кибербезопасности.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Дуров пригрозил подать в суд на Facebook

РИА Новости14:18

Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве

Известия14:06

Павел Дуров пригрозил Facebook судом

Вести.Ru11:59

Дуров пригрозил Facebook судом за рекламу мошеннических проектов от его имени

Интерфакс12:46

Дуров обвинил Facebook в продвижении рекламы мошенников от его имени

РБК12:16

Дуров обвинил Facebook и Instagram в продвижении рекламы мошенников от его имени

ТАСС12:15

Павел Дуров обвинил Facebook в поддержке мошенников

BFM.ru13:50
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Кино

Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

Эхо Москвы 09:31
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Политика

Болтон: Трамп просил Си Цзиньпина поспособствовать его переизбранию

Московский Комсомолец 17:54
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Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Общество

Клинцевич ответил Киркорову после его клипа в символах ВДВ

Символы Воздушно-десантных войск — тельняшка и берет никак не вяжутся с новым клипом певца Филиппа Киркорова, в котором он «совершает некоторые телодвижения и говорит некие слова», которые в ВДВ могут расценить, как порочащие честь и достоинство военнослужащих этого рода войск.
Петербургский дневник 17:36
Общество

Названы сроки возобновления работы российских школ

Учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 15:05
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Здоровье

В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19

Потом врачи объяснили Анне: у девочки был Кавасаки-подобный синдром, вызванный коронавирусом.
РИА Новости 01:00
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Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
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Армия и оружие

НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет

В январе текущего года генсек НАТО заявил, что альянс подготовит "оборонительный и соразмерный" ответ на размещение Россией ракет 9М729, или SSC-8 по классификации альянса.
Вести.Ru 14:02
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Происшествия

Адвокат Ефремова сообщил о похудании актера на шесть килограммов

ИА Красная Весна 15:51
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Футбол

«Вальядолид» и «Сельта» сыграли вничью, Смолов заменен на 64-й минуте

У гостей в стартовом составе вышел российский форвард Федор Смолов. На 64-й минуте его заменил Денис Суарес.
Спорт-Экспресс 15:25
Общество

В Сиэтле протестующие провозгласили автономию

Военное дело 15 июня в 03:07
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Политика

Премьер Болгарии обвинил президента в слежке за ним с помощью дрона

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвинил президента страны Румена Радева в слежке за ним с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 14:23
Общество

В Москве умерли ещё 49 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 49 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:24
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Авто

Tesla выпустила электромобиль с запасом хода более 640 км

Отмечается, что новинка стала первым в мире серийным электромобилем с запасом хода более чем 400 миль (643 км).
Известия вчера в 07:35
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Кино

Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года

Evo-rus.com вчера в 06:01
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Общество

Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
RT на русском 15:47
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Общество

ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина от COVID-19

ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина для дополнительной проверки безопасности препарата.
Vademecum 15:57
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Экономика

Приток мелких спекулянтов на рынок акций «закончится слезами», предупреждает инвестор-миллиардер

В последние месяцы на рынок акций США вышли миллионы розничных инвесторов, которые торгуют в основном через брокерскую компанию Robinhood и спекулируют акциями проблемных компаний, вроде авиакомпаний или банкрота Hertz.
Profinance.ru 10:28
Музыка

Little big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas

Петербургскую рейв-группу Little big заподозрили в плагиате.
Peterburg2.ru вчера в 07:49
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Наука

Бельгийские врачи нашли способ предотвратить рак толстой кишки

Evo-rus.com 08:56
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Политика

Почему Япония приостановила развертывание американских комплексов ПРО

Япония планирует отказаться от размещения на своей территории комплексов противоракетной обороны (ПРО) США.
МонаВиста вчера в 13:11
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Происшествия

Чеченцы и выходцы из Магриба договорились о перемирии во Франции

Представители выходцев из Магриба и Чечни во французском Дижоне согласились прекратить столкновения, которые продолжались в городе несколько дней подряд.
Lenta.ru 12:37
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Происшествия

К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция

Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними.
Эхо Москвы 19:05
Экономика

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
Коммерсантъ вчера в 18:37
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Политика

Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня.
ТАСС 06:40
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
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Общество

Суд оштрафовал медсестру из «Ленэкспо» за расстёгнутую молнию

Городовой 13:51
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Футбол

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году

Ранее телеканал Sky Sports сообщил, что УЕФА принял решение о том, что турецкий город получит право на проведение решающего матча Лиги чемпионов в 2021 году в связи с тем, что финал текущего розыгрыша турнира было решено провести в Португалии, в то время как изначально местом финала был выбран Стамбул.
Советский спорт 10:05
Экономика

Forbes: в правительстве России обсуждают повышение НДФЛ для богатых

Москва, 17 июня 2020, 21:06 — REGNUM Правительство Российской Федерации вернулось к обсуждению увеличения налоговых сборов с богатых.
REGNUM 14:06
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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