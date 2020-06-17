Общество
Вести.RuПавел Дуров пригрозил Facebook судом
Сооснователь "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров в своем официальном канале заявил о возможности подачи исков против Facebook. Причина — бездействие модераторов в отношении мошенников, прикрывающихся именем Дурова.
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с чего всё началось
Об этом «Известиям» рассказали в компании Zecurion, специализирующейся на кибербезопасности.Известиявчера в 17:01
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России
Температура на европейской части России снизится на 10 °С к выходным, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 22:29
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Шоу-бизнес
Юлий Гусман считает, что Михаил Ефремов «не заслужил такого конца»
Режиссер считает, что Ефремов «не заслужил такого конца». Гусман и Ефремов знакомы долгое время.
Evo-rus.com 06:10
Фигурное катание
Стало известно о беременности фигуристки Юлии Липницкой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая беременна и совсем скоро родит первенца.
Аргументы недели вчера в 11:21
Здоровье
Минздрав сообщил детали испытаний вакцины от коронавируса
Ранее Минобороны России сообщило, что вместе с центром Гамалеи приступает к испытаниям вакцины от коронавируса на людях.
RT на русском 04:07
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
Общество
Мосгоризбирком попросил МВД проверить данные о регистрации пенсионеров на электронное голосование без их ведома
За регистрацию, как утверждается, платят 75 рублей, а за голосование в поддержку поправок в Конституцию – 50 рублей.
Эхо Москвы 11:18
Здоровье
В Москве умер ребёнок из-за новой болезни, вызванной коронавирусом
Двухлетняя Маша Паршикова умерла из-за нового заболевания, вызванного коронавирусом.
МордовМедиа 10:01
Общество
Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России
Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова.
Газета.Ru 20:37
Игры
На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5
Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera вчера в 09:25
Технологии
Дуров раскритиковал Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.
ТАСС 20:10
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Общество
Horizon Forbidden West хотят выпустить в 2021 году
Разработчики рассчитывают выпустить сиквел в 2021 году.
Игромания.ру 14:24
Общество
В Багдаде четыре ракеты упали рядом с посольством США
По меньшей мере четыре ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, рядом с посольством США.
Российская газета 21:00
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
Кино
Тарантино назвали расистом из-за слова «ниггер»
Газета.Ru 04:02
Происшествия
Пилоту вертолета, в котором разбился Коби Брайант, мог помешать туман
Пилот потерпевшего крушение вертолета, на котором находился баскетболист Коби Брайант, Ара Зобаян, по всей вероятности, мог быть дезориентирован из-за тумана.
РЕН ТВ 19:04
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
Общество
Семь человек с коронавирусом скончались в Иркутской области за сутки
В тяжелой форме болезнь протекает у 32 человек. За сутки от коронавируса умерло 4 человека, а всего летальных случаев 24.
Областная газета (г. Иркутск) 22:25
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах
В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах и отказаться от их проектирования в новостройках.
Lenta.ru 21:10
Футбол
УЕФА подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Петербурге
Союз европейских футбольных ассоциаций перенес финал Лиги чемпионов, который должен был пройти в Петербурге, на год.
Городовой 14:47
Кино
Шоураннер «Ведьмака» опубликовала фотографию Тома Хиддлстона — фанаты спорят, какая роль ему подойдет
Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич заявила, что ей нужно поговорить с подписчиками о Локи из вселенной Marvel, и опубликовала в твиттере фотографию Тома Хиддлстона в образе персонажа.
CyberSport.ru 06:55
Авто
Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения
Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня 01:36
Спорт
В Steam начался Летний фестиваль игр с бесплатными демоверсиями
На цифровой площадке Steam начался новый игровой фестиваль, в ходе которого пользователи могут сыграть в бесплатные демоверсии множества проектов, вышедших лишь недавно или только готовящихся к своему релизу.
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Спорт
Американская фигуристка бросила спорт и стала порноактрисой
Филиппинско-американская фигуристка Мелисса Буланхаги в подкасте The Pornhub Podcast with Asa Akira рассказала, как бросила спорт и стала порноактрисой.
Lenta.ru 11:47
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
Кино
Как изменились актеры сериала «Сваты» за 12 лет
12 лет назад на экранах зрители увидели 1-ые серии сериала "Сваты". Не мало сложностей было на пути персонажей.
SM News 15 июня в 03:38