Общество

Вести.RuВести.RuПавел Дуров пригрозил Facebook судом

Сооснователь "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров в своем официальном канале заявил о возможности подачи исков против Facebook. Причина — бездействие модераторов в отношении мошенников, прикрывающихся именем Дурова.
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с чего всё началось

«Убавка» к пенсии: мошенники охотятся за деньгами пожилых людей

Об этом «Известиям» рассказали в компании Zecurion, специализирующейся на кибербезопасности.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Павел Дуров может подать в суд на Facebook и Instagram

BFM.ru19:42

Дуров обвинил Facebook и Instagram в продвижении рекламы мошенников от его имени

ТАСС12:15

Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве

Известия14:06

Дуров пригрозил Facebook судом за рекламу мошеннических проектов от его имени

Интерфакс12:46

Дуров обвинил Facebook в продвижении рекламы мошенников от его имени

РБК12:16

Дуров пригрозил подать в суд на Facebook

РИА Новости14:18

Павел Дуров пригрозил Facebook судом

Вести.Ru11:59
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России

Температура на европейской части России снизится на 10 °С к выходным, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 22:29
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Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
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Шоу-бизнес

Юлий Гусман считает, что Михаил Ефремов «не заслужил такого конца»

Режиссер считает, что Ефремов «не заслужил такого конца». Гусман и Ефремов знакомы долгое время.
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Фигурное катание

Стало известно о беременности фигуристки Юлии Липницкой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая беременна и совсем скоро родит первенца.
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Здоровье

Минздрав сообщил детали испытаний вакцины от коронавируса

Ранее Минобороны России сообщило, что вместе с центром Гамалеи приступает к испытаниям вакцины от коронавируса на людях.
RT на русском 04:07
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Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
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Футбол

Давид Луис взял вину за крупное поражение от «Манчестер Сити» на себя

Газета.Ru 21:57
Общество

Мосгоризбирком попросил МВД проверить данные о регистрации пенсионеров на электронное голосование без их ведома

За регистрацию, как утверждается, платят 75 рублей, а за голосование в поддержку поправок в Конституцию – 50 рублей.
Эхо Москвы 11:18
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Здоровье

В Москве умер ребёнок из-за новой болезни, вызванной коронавирусом

Двухлетняя Маша Паршикова умерла из-за нового заболевания, вызванного коронавирусом.
МордовМедиа 10:01
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Общество

Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России

Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова.
Газета.Ru 20:37
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Игры

На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5

Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera вчера в 09:25
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Технологии

Дуров раскритиковал Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.
ТАСС 20:10
Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
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Общество

Horizon Forbidden West хотят выпустить в 2021 году

Разработчики рассчитывают выпустить сиквел в 2021 году.
Игромания.ру 14:24
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Общество

В Багдаде четыре ракеты упали рядом с посольством США

По меньшей мере четыре ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, рядом с посольством США.
Российская газета 21:00
Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
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Кино

Тарантино назвали расистом из-за слова «ниггер»

Газета.Ru 04:02
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Происшествия

Пилоту вертолета, в котором разбился Коби Брайант, мог помешать туман

Пилот потерпевшего крушение вертолета, на котором находился баскетболист Коби Брайант, Ара Зобаян, по всей вероятности, мог быть дезориентирован из-за тумана.
РЕН ТВ 19:04
Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
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Общество

Семь человек с коронавирусом скончались в Иркутской области за сутки

В тяжелой форме болезнь протекает у 32 человек. За сутки от коронавируса умерло 4 человека, а всего летальных случаев 24.
Областная газета (г. Иркутск) 22:25
Общество

В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах

В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах и отказаться от их проектирования в новостройках.
Lenta.ru 21:10
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ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

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УЕФА подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Петербурге

Союз европейских футбольных ассоциаций перенес финал Лиги чемпионов, который должен был пройти в Петербурге, на год.
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Шоураннер «Ведьмака» опубликовала фотографию Тома Хиддлстона — фанаты спорят, какая роль ему подойдет

Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич заявила, что ей нужно поговорить с подписчиками о Локи из вселенной Marvel, и опубликовала в твиттере фотографию Тома Хиддлстона в образе персонажа.
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Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения

Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
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В Steam начался Летний фестиваль игр с бесплатными демоверсиями

На цифровой площадке Steam начался новый игровой фестиваль, в ходе которого пользователи могут сыграть в бесплатные демоверсии множества проектов, вышедших лишь недавно или только готовящихся к своему релизу.
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Американская фигуристка бросила спорт и стала порноактрисой

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NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
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В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
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Как изменились актеры сериала «Сваты» за 12 лет

12 лет назад на экранах зрители увидели 1-ые серии сериала "Сваты". Не мало сложностей было на пути персонажей.
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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