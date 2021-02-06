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Дуров объявил о блокировке ряда Telegram-каналов с личными данными

Москва, 6 февраля 2021, 05:10 — REGNUM Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о блокировке нескольких каналов, выкладывающих в открытый доступ личные данные участвовавших в протестах граждан, а также подобных каналов с данными правоохранителей, прокуроров, судей и журналистов.В источнике
Комсомольская правда
Discover24
Общественная служба новостей
Pro Город Йошкар-Ола
News.ru
Ридус
FBM.ru
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РБК
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С чего всё началось
Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением, — написал
 Павел Дуров в своем Telegram-канале.
News.ru17:06
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Что случилось этой ночью: суббота, 6 февраля

Интерфакс00:46

Дуров объявил о блокировке Telegram-каналов с личными данными российских участников протеста и сторонников власти. «Независимо от политических взглядов»

Фонтанка.Ру16:31

Дуров из-за Apple закрыл Telegram-каналы с адресами силовиков и судей

РБК18:13

Telegram блокирует каналы с данными об участниках акций и полицейских

РИА Новости17:31

Дуров заявил о блокировке Telegram-каналов с личными данными граждан

ТАСС17:18

Telegram заблокировал каналы с персональными данными правоохранителей

News.ru17:06

Главные новости к утру 6 февраля

Коммерсантъ23:00

МИД Украины выразил солидарность с высланными Россией дипломатами ЕС

Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с дипломатами Германии, Швеции и Польши, которых Россия выслала из страны за участие в несанкционированных акциях 23 января.
RT на русскомвчера в 13:52