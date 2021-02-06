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Дуров объявил о блокировке ряда Telegram-каналов с личными данными

Москва, 6 февраля 2021, 05:10 — REGNUM Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о блокировке нескольких каналов, выкладывающих в открытый доступ личные данные участвовавших в протестах граждан, а также подобных каналов с данными правоохранителей, прокуроров, судей и журналистов.В источнике
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С чего всё началось
Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением, — написал
 Павел Дуров в своем Telegram-канале.
News.ru17:06
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Дуров заявил о блокировке Telegram-каналов с личными данными граждан

ТАСС17:18

Дуров из-за Apple закрыл Telegram-каналы с адресами силовиков и судей

РБК18:13

Telegram блокирует каналы с данными об участниках акций и полицейских

РИА Новости17:31

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Коммерсантъ23:00

Telegram заблокировал каналы с персональными данными правоохранителей

News.ru17:06

Дуров призвал не распространять призывы к насилию и личные данные в Telegram

Телеканал 360°16:38

Дуров объявил о блокировке Telegram-каналов с личными данными российских участников протеста и сторонников власти. «Независимо от политических взглядов»

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