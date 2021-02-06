Москва, 6 февраля 2021, 05:10 — REGNUM Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о блокировке нескольких каналов, выкладывающих в открытый доступ личные данные участвовавших в протестах граждан, а также подобных каналов с данными правоохранителей, прокуроров, судей и журналистов.

С чего всё началось Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением, — написал Павел Дуров в своем Telegram-канале. News.ru 17:06