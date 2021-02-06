Дуров объявил о блокировке ряда Telegram-каналов с личными данными
Москва, 6 февраля 2021, 05:10 — REGNUM Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о блокировке нескольких каналов, выкладывающих в открытый доступ личные данные участвовавших в протестах граждан, а также подобных каналов с данными правоохранителей, прокуроров, судей и журналистов.В источнике
С чего всё началось
Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением, — написал
Павел Дуров в своем Telegram-канале.
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