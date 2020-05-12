Общество

КоммерсантъКоммерсантъДуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
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Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Ведомости13:34

Дуров сообщил о прекращении работы над блокчейн-проектом TON

РБК13:42

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Коммерсантъ13:21

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

ТАСС13:19

Дуров сдался под напором властей США

Lenta.ru13:01

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

РИА Новости13:25

«Мы приняли трудное решение»: Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Forbes13:26
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Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
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Происшествия

В Севастополе временно отказались использовать ИВЛ из Екатеринбурга

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил временно не использовать 10 аппаратов ИВЛ, поставленные из Екатеринбурга в регион, до получения официального заключения о причинах происшествий в больницах в Петербурге и Москве.
РИА Новости 13:37
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Происшествия

РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова

Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости 10:41
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Общество

Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми

Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
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Политика

Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
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Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Газета.Ru вчера в 12:54
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Авто

Новый купе-кроссовер Volkswagen Tayron X впервые показали на фото

Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Тестовая сборка новинки уже стартовала на совместном заводе FAW-Volkswagen, а накануне портал Autohome опубликовал первые живые фотографии серийной версии Tayron X. Купеобразный кроссовер построен на базе "обычного" Tayron.
Новые автомобили вчера в 04:11
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Экономика

Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell.
РБК 05:43
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Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
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Футбол

ЦСКА интересуется форвардом «Дженоа»

Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего "Дженоа" Антонио Санабрией, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 06:50
Здоровье

Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне

Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:56
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Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом

Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
Газета.Ru 12:54
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Общество

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК 14:13
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Футбол

Чемпионат Чехии возобновится 23 мая

Руководство профессиональной лиги Чехии (LFA) на заседании во вторник приняло решение возобновить чемпионат страны 23 мая.
Матч ТВ 13:57
Происшествия

Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах

RT на русском 05:28
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Гаджеты

Intel готовит Core i9-10885H: ещё один мобильный восьмиядерник

Первоначально предполагалось, что процессоры Intel Core i9-10885H являлись тестовыми образцами восьмиядерных мобильных чипов Comet Lake-H, и в итоге они превратились в вышедшие Core i9-10980HK.
3DNews 10:13
Политика

Захарова оценила статьи западных СМИ о смертности от COVID-19 в России

В свою очередь, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врачи России Геннадий Онищенко назвал данную публикацию «непрофессиональным хайпом» и отметил, что полный расклад по ситуации со смертностью можно будет увидеть только после окончания пандемии.
Известия 12:34
Общество

Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина

12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15
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Общество

Соблюдают ли туляки обязательный «масочный» режим

Тулякам, живущим в остальных районах региона рекомендуется носить маски и респираторы на улицах, в общественных местах и транспорте.
Тульская пресса вчера в 13:08
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Армия и оружие

Лидер Афганистана приказал силовикам перейти к борьбе с «Талибаном»

Президент Афганистана Ашраф Гани приказал силовым ведомствам страны перейти в режим наступательных действий против представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России).
Известия 11:56
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова призналась, как отнеслась к свадьбе бывшего мужа

Как рассказывает актриса, они с Ильёй учились в одной школе, он стал её первой любовью, и всё это в итоге вылилось в закономерную свадьбу.
Bimru.ru 13:50
Футбол

Рангник выдвинул ряд требований «Милану»

Немецкий специалист выдвинул сразу несколько требований красно-черным: он хочет получить пятилетний контракт с широкими полномочиями, а также заняться перестройкой системы «Милана».
Матч ТВ 08:33
Единоборства

Бой между Нурмагомедовым и Гэтжи может пройти уже летом

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бой между чемпионом мира в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного пояса Джастином Гэтжи может пройти уже летом.
Вести.Ru 13:45
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
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Кино

Marvel ведет 10-часовой стрим из Асгарда

Стрим представляет собой статичную картинку города Асгарда, на которой виден радужный мост Биврест и мировой ясень Иггдрасиль.
RuNews24.ru 07:59
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Общество

Завершены переговоры NASA с Роскосмосом о покупке места на «Союзе»

NASA завершило переговоры с Роскосмосом относительно покупки места для американского астронавта в российском корабле «Союз» для полета к МКС этой осенью.
ФАН 13:56
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
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Шоу-бизнес

Билли Айлиш подала в суд на фаната, нарушавшего социальную дистанцию

Билли Айлиш подала в суд на назойливого поклонника, который нарушил социальную дистанцию.
Дни24 10:11
Политика

На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Lenta.ru 02:56
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Политика

Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию

Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru вчера в 18:35
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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