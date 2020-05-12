Общество

КоммерсантъКоммерсантъДуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
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Павел Дуров объявил о закрытии проекта TON

Коммерсантъвчера в 15:18

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Ведомостивчера в 13:34

Дуров сдался под напором властей США

Lenta.ruвчера в 13:01

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

РИА Новостивчера в 13:25

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

ТАССвчера в 13:19

«Мы приняли трудное решение»: Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Forbesвчера в 13:26

Дуров сообщил о прекращении работы над блокчейн-проектом TON

РБКвчера в 13:42
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Общество

В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений

Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Известия вчера в 17:41
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Общество

В Омске ещё 18 отраслей возобновят работу

Как сообщает издание Город55 со ссылкой на вице-губернатора региона Дмитрия Ушакова, возобновить свою работу предприятия смогут уже сегодня, 13 мая.
АиФ Омск вчера в 23:36
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Политика

Жириновский предложил отменить голосование по Конституции

В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
9111.ru вчера в 06:51
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Общество

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»

Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 20:21
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 11 мая в 09:48
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Шоу-бизнес

Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом

Влад Соколовский признался в своем Instagram-аккаунте, что заболел коронавирусом, сегодня, 12 мая, и детально описал симптомы и свои действия.
Ревизор.ру вчера в 07:10
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Происшествия

США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Поставка содержала, в том числе, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты, которые после прибытия в США были переданы FEMA.
РБК вчера в 21:27
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Происшествия

Власти Петербурга назвали предварительную причину пожара в больнице

Известия вчера в 10:54
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru вчера в 06:59
4,1K
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
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Кино

Певцов ответил на критику фильма «На Париж»

Piter.tv вчера в 08:27
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Гаджеты

Xiaomi презентует новый смартфон POCO F2 Pro

Крупнейший китайский производитель техники анонсировал выпуск новой модели смартфонов — POCO F2 Pro.
Экономика сегодня вчера в 11:29
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11 мая в 11:02
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Политика

Жириновский объяснил необходимость резко сократить число депутатов

Жириновский аргументировал его тем, что в залах заседаний расстояние между депутатами должно быть не менее двух метров.
РИА Новости вчера в 21:58
93
Политика

США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова

США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
25
Общество

Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом

Летом в России может возрасти число природных катаклизмов, ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в некоторых регионах засуха.
Известия вчера в 20:36
98
Политика

В Сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за COVID-19

Сенатор США Линдси Грэм сообщил во вторник, что внес законопроект о санкциях против КНР за распространение коронавируса COVID-19.
РИА Новости вчера в 16:57
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Шоу-бизнес

Дочь Пескова прокомментировала госпитализацию отца

Rambler News Service вчера в 10:21
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Общество

108 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 108 новых случаев коронавируной инфекции.
Московский Комсомолец Екатеринбург 11 мая в 04:18
146
Происшествия

Во Владивостоке в лесу нашли схрон с гранатами и патронами

РИА Новости вчера в 23:16
Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

Вести.Ru вчера в 23:02
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Общество

Семьям выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет

Размер пособия составит по 10 тысяч рублей на каждого. В целом такую поддержку получат 27 миллионов российских семей.
Ставропольская правда 11 мая в 10:49
11
Политика

Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами

Президент США Дональд Трамп прервал очередную пресс-конференцию после перебранки с журналистами.
РИА Новости 11 мая в 17:50
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Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС вчера в 07:01
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Киберспорт

The Culling: Origins возвращается, но только на Xbox One

Игромания.ру вчера в 12:46
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
2,4K
Экономика

Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ вчера в 08:25
7
Общество

В Омскую область за последние 2 недели вернулись люди из 41 страны

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, с 27 апреля по 10 мая в регионы Сибири прибыли 2809 человек из 65 стран мира.
РИА ОмскИнформ вчера в 23:28
Политика

Чехия рассчитывает на консультации с Россией на уровне глав МИД

Чешская сторона рассчитывает на консультации с РФ на уровне глав МИД на основе договора об отношениях между странами, заявил руководитель чешского дипведомства Томаш Петршичек.
РИА Новости вчера в 22:32
Общество

Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок

"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 15:22
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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