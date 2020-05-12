Общество

BFM.ruBFM.ruДуров объявил о закрытии проекта TON

Основатель Telegram Group Inc. Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Он написал об этом в своем блоге в Telegram. По его словам, «это грустный день».
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Павел Дуров объявил о закрытии проекта TON

Коммерсантъ15:18

Дуров сообщил о прекращении работы над блокчейн-проектом TON

РБК13:42

«Мы приняли трудное решение»: Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Forbes13:26

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

РИА Новости13:25

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

ТАСС13:19

Дуров сдался под напором властей США

Lenta.ru13:01

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Ведомости13:34
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В звездной системе Kepler-88 обнаружена новая экзопланета, которая в три раза массивнее Юпитера

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Общество

Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
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В Ростовской области начнут снимать ограничения с 15 мая

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что с 15 мая в регионе начнут снимать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 16:09
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В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
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Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ

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В ДНР заявили о 29 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

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Мэр Лондона выступил против возобновления чемпионата Англии

Мэр Лондона Садик Хан считает, что возобновлять сезон в Англии в ближайшее время слишком опасно.
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В Подмосковье продлили ограничения для предприятий до 18 мая

Власти Подмосковья решили ограничить работу предприятий еще на неделю.
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Послезавтра Sony покажет 18 минут геймплея Ghost of Tsushima

Sony анонсировала свежий эпизод State of Play, который начнётся 14 мая в 23:00 МСК.
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Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца года

Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца 2020 года.
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В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
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Не все, наверное, знают, что последней европейской столицей, освобожденной советскими войсками стал вовсе не Берлин, а Прага.
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Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
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Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель

Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,25%, до $29,95 за баррель по состоянию на 11:13 мск.
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Посольство отметило, что в адрес российского дипломата из-за развёрнутой чешскими СМИ персональной травли начали поступать угрозы.
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Шоу-бизнес

Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией

Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией Анастасия Решетова сравнила то, как выглядит сейчас, с фотографией пятилетней давности.
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Экономика

В России может обанкротиться до 70% производителей мебели

По ее данным, 69% опрошенных производителей мебели оценили запас финансовой прочности своих предприятий в полтора месяца.
Ведомости вчера в 21:22
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Политика

США признали военные успехи России в Сирии

Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.
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Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина

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Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
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Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей

«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
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Стали известны гонорары Фергюсона и Гэтжи на UFC 249

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Президент США Дональд Трамп на брифинге поругался с журналисткой из-за неудобного вопроса о росте количества смертей от последствий коронавируса в стране.
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Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом

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В условиях карантина Центризбирком для «охраны здоровья граждан» сможет вводить голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков.
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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