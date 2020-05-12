Общество
BFM.ruДуров объявил о закрытии проекта TON
Основатель Telegram Group Inc. Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Он написал об этом в своем блоге в Telegram. По его словам, «это грустный день».
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Политика
Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней
Из-за распространения коронавируса в России в конце марта президент Владимир Путин объявил об установлении режима нерабочих дней.
Радио Business FM Челябинск вчера в 09:13
Экономика
Беглов утвердил второй пакет мер по поддержке бизнеса Петербурга
Губернатор Северной столицы Александр Беглов утвердил второй пакет мер по поддержке городской экономики в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Мойка78 17:01
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Фигурное катание
ISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катании
МК-Спорт вчера в 11:50
Автоспорт
Себастьян Феттель покинет Ferrari
Команда «Формулы-1» Ferrari во вторник сообщила о том, что ее первый номер, четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, покинет итальянскую «конюшню» по завершении сезона, когда истечет его контракт.
Коммерсантъ 08:59
Общество
Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок
"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости 15:22
Шоу-бизнес
Дочь Пескова прокомментировала заражение отца коронавирусом
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о своём самочувствии после заражения отца коронавирусом.
Pravda.Ru 09:31
Футбол
Венгер: «Кану — мой лучший зимний трансфер в „Арсенале“»
Легендарный наставник "Арсенала" Арсен Венгер в интервью beIN Sports назвал лучший зимний трансфер "канониров" за время своей работы в клубе.
Soccer.ru 16:26
Общество
Голикова сказала, когда россияне вернутся к нормальной жизни
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, когда российские граждане смогут вернуться к нормальной жизни после эпидемии коронавирусной инфекции, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 13:00
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об изоляторах для призывников с COVID-19
"Алгоритм действий при обнаружении у призывников коронавирусной инфекции в военных комиссариатах отработан, на сборных пунктах субъектов Российской Федерации подготовлены специальные изоляторы", - заявил Герасимов в интервью газете российских вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 17:36
Авто
Редкий Mercedes-Benz E60 AMG W124 выставлен на продажу
На продажу выставлена редкая модель Mercedes-Benz E60 AMG W124, которая была выпущена в 1993 году и с тех пор набегала всего 2,5 тысячи километров.
Picsnews.net вчера в 04:05
Общество
Власти разрешили снять ограничения в 33 регионах России
Вице-премьер отметила, что в некоторых городах можно даже разрешить работу магазинов площадью до 800 квадратных метров и открыть некоторые образовательные учреждения, то есть уже выйти на второй этап снятия ограничений.
Говорит Москва вчера в 10:56
Экономика
В Таиланде планируют ввести сбор с иностранных туристов
В Таиланде министерство туризма и спорта рассматривает возможность введения туристических сборов с иностранцев, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 07:48
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам неоднородное лето
Предстоящее лето будет неоднородным, с периодами похолодания и потепления, заявил главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политическая Экспертиза 03:25
Общество
На ССК «Звезда» спущен на воду первый отечественный «Афрамакс»
Со стапеля ССК "Звезда" спущен на воду первый российский танкер типоразмера "Афрамакс", предназначенный для перевозки нефти в неограниченном районе плавания.
Sudostroenie.info 11:54
Технологии
Windows 10 May 2020 Update вышла для производителей ПК
По сообщению зарубежных источников, Microsoft выпустила для производителей ПК новую версию Windows 10 May 2020 Update.
The GEEK вчера в 03:14
Спорт
Да, скрытый клинок в Assassin’s Creed Valhalla может моментально убивать
В «Одиссее» у протагониста и вовсе не было скрытого клинка.
Игромания.ру 13:04
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Политика
Власти НАО и Архангельской области объявят об объединении регионов
Временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный планируют выступить в среду, 13 мая, с заявлением о намерении запустить процесс объединения регионов в единый субъект.
РБК 16:37
Технологии
В Иране разработали выявляющий коронавирус за 30 секунд экспресс-тест
Ученые из Ирана разработали тест-систему, которая позволяет диагностировать коронавирусную инфекцию за 30 секунд, сообщает агентство Mehr со ссылкой на вице-президента страны по науке и технике Сорену Саттари.
РБК 17:12
Здоровье
В Пензе растет число тяжелых больных с коронавирусом и пневмонией
В ходе сегодняшнего совещания с губернатором Иваном Белозерцевым, главврач пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Вячеслав Космачев сообщил о том, что в корпусе медучреждения, рассчитанном на 540 мест, в настоящее время лечатся более 700 пациентов.
1pnz.ru 10:01
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции
Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса.
Культуромания 14:40
Происшествия
Эксперты проверят поставленные в Петербург аппараты ИВЛ
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что специалисты одного из производителей аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) проверят всю аналогичную технику, поставленную в Петербург за последнее время.
Газета.Ru 14:01
Общество
В Роскосмосе подтвердили контракт на доставку астронавта НАСА на МКС
Осенью 2020 года на пилотируемом корабле "Союз МС" один американский космонавт, кандидатура которого еще не определена, будет доставлен к Международной космической станции.
Российская газета 16:51
Политика
Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР
Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
REGNUM 17:12
Общество
Демократы США опубликовали новый пакет помощи бизнесу на $3 трлн
Проект нового стимулирующего пакета для экономики объемом $3 трлн, планируемый к обсуждению в Конгрессе 15 мая, опубликовали демократы Палаты представителей 12 мая, сообщает The Hill.
ИА Красная Весна 13:30