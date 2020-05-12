Общество

BFM.ruBFM.ruДуров объявил о закрытии проекта TON

Основатель Telegram Group Inc. Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Он написал об этом в своем блоге в Telegram. По его словам, «это грустный день».
Читать в источнике
Комментировать313

Подробнее о событии

Павел Дуров объявил о закрытии проекта TON

Коммерсантъ15:18

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Ведомости13:34

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

РИА Новости13:25

«Мы приняли трудное решение»: Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Forbes13:26

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

ТАСС13:19

Дуров сдался под напором властей США

Lenta.ru13:01

Дуров сообщил о прекращении работы над блокчейн-проектом TON

РБК13:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 17:49, Ашберн
Политика

Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней

Из-за распространения коронавируса в России в конце марта президент Владимир Путин объявил об установлении режима нерабочих дней.
Радио Business FM Челябинск вчера в 09:13
283
Экономика

Беглов утвердил второй пакет мер по поддержке бизнеса Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов утвердил второй пакет мер по поддержке городской экономики в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Мойка78 17:01
105
Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
2,5K
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
1,5K
Шоу-бизнес

Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

KM.ru 08:14
145
Фигурное катание

ISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катании

МК-Спорт вчера в 11:50
Автоспорт

Себастьян Феттель покинет Ferrari

Команда «Формулы-1» Ferrari во вторник сообщила о том, что ее первый номер, четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, покинет итальянскую «конюшню» по завершении сезона, когда истечет его контракт.
Коммерсантъ 08:59
Общество

Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок

"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости 15:22
173
Шоу-бизнес

Дочь Пескова прокомментировала заражение отца коронавирусом

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о своём самочувствии после заражения отца коронавирусом.
Pravda.Ru 09:31
35
Футбол

Венгер: «Кану — мой лучший зимний трансфер в „Арсенале“»

Легендарный наставник "Арсенала" Арсен Венгер в интервью beIN Sports назвал лучший зимний трансфер "канониров" за время своей работы в клубе.
Soccer.ru 16:26
Общество

Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету властей

Piter.tv 15:51
39
Общество

Голикова сказала, когда россияне вернутся к нормальной жизни

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, когда российские граждане смогут вернуться к нормальной жизни после эпидемии коронавирусной инфекции, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 13:00
111
Армия и оружие

В Минобороны рассказали об изоляторах для призывников с COVID-19

"Алгоритм действий при обнаружении у призывников коронавирусной инфекции в военных комиссариатах отработан, на сборных пунктах субъектов Российской Федерации подготовлены специальные изоляторы", - заявил Герасимов в интервью газете российских вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 17:36
1
Авто

Редкий Mercedes-Benz E60 AMG W124 выставлен на продажу

На продажу выставлена редкая модель Mercedes-Benz E60 AMG W124, которая была выпущена в 1993 году и с тех пор набегала всего 2,5 тысячи километров.
Picsnews.net вчера в 04:05
1
Общество

Власти разрешили снять ограничения в 33 регионах России

Вице-премьер отметила, что в некоторых городах можно даже разрешить работу магазинов площадью до 800 квадратных метров и открыть некоторые образовательные учреждения, то есть уже выйти на второй этап снятия ограничений.
Говорит Москва вчера в 10:56
696
Экономика

В Таиланде планируют ввести сбор с иностранных туристов

В Таиланде министерство туризма и спорта рассматривает возможность введения туристических сборов с иностранцев, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 07:48
8
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам неоднородное лето

Предстоящее лето будет неоднородным, с периодами похолодания и потепления, заявил главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политическая Экспертиза 03:25
415
Общество

На ССК «Звезда» спущен на воду первый отечественный «Афрамакс»

Со стапеля ССК "Звезда" спущен на воду первый российский танкер типоразмера "Афрамакс", предназначенный для перевозки нефти в неограниченном районе плавания.
Sudostroenie.info 11:54
13
Технологии

Windows 10 May 2020 Update вышла для производителей ПК

По сообщению зарубежных источников, Microsoft выпустила для производителей ПК новую версию Windows 10 May 2020 Update.
The GEEK вчера в 03:14
13
Спорт

Да, скрытый клинок в Assassin’s Creed Valhalla может моментально убивать

В «Одиссее» у протагониста и вовсе не было скрытого клинка.
Игромания.ру 13:04
1
Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
685
Политика

Власти НАО и Архангельской области объявят об объединении регионов

Временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный планируют выступить в среду, 13 мая, с заявлением о намерении запустить процесс объединения регионов в единый субъект.
РБК 16:37
2
Технологии

В Иране разработали выявляющий коронавирус за 30 секунд экспресс-тест

Ученые из Ирана разработали тест-систему, которая позволяет диагностировать коронавирусную инфекцию за 30 секунд, сообщает агентство Mehr со ссылкой на вице-президента страны по науке и технике Сорену Саттари.
РБК 17:12
21
Здоровье

В Пензе растет число тяжелых больных с коронавирусом и пневмонией

В ходе сегодняшнего совещания с губернатором Иваном Белозерцевым, главврач пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Вячеслав Космачев сообщил о том, что в корпусе медучреждения, рассчитанном на 540 мест, в настоящее время лечатся более 700 пациентов.
1pnz.ru 10:01
20
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции

Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса.
Культуромания 14:40
10
Общество

Регина Тодоренко пожертвовала 2 млн рублей центру «Насилию.нет»

Ведомости 12:54
10
Происшествия

Эксперты проверят поставленные в Петербург аппараты ИВЛ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что специалисты одного из производителей аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) проверят всю аналогичную технику, поставленную в Петербург за последнее время.
Газета.Ru 14:01
1,2K
Общество

В Роскосмосе подтвердили контракт на доставку астронавта НАСА на МКС

Осенью 2020 года на пилотируемом корабле "Союз МС" один американский космонавт, кандидатура которого еще не определена, будет доставлен к Международной космической станции.
Российская газета 16:51
6
Политика

Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР

Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
REGNUM 17:12
2
Общество

Демократы США опубликовали новый пакет помощи бизнесу на $3 трлн

Проект нового стимулирующего пакета для экономики объемом $3 трлн, планируемый к обсуждению в Конгрессе 15 мая, опубликовали демократы Палаты представителей 12 мая, сообщает The Hill.
ИА Красная Весна 13:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное