Общество
BFM.ruДуров прокомментировал фильм Дудя о Кремниевой долине
Павел Дуров, вдохновленный трехчасовым фильмом Юрия Дудя «Как устроена IT-столица мира», опубликовал большой пост в своем телеграм-канале. По его мнению, герои фильма — выходцы из России, с многими из которых он знаком лично, лукавят, не раскрывая все моменты жизни в Силиконовой долине.
Читать в источнике
Оценить1,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 01:51, Ашберн
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Армия и оружие
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru вчера в 02:58
Энергетика
Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне
Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.
Российская газета вчера в 23:00
Шоу-бизнес
У Марии Иваковой выявили коронавирус
РЕН ТВ вчера в 13:12
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
Футбол
«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»
Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Общество
Назван часто забываемый путь заражения коронавирусом
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что коронавирусом можно заразиться через волосы.
Lenta.ru вчера в 23:35
Политика
Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ
Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru вчера в 14:30
Общество
Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски
С 12 мая власти Москвы вводят в городе масочный режим: посетить магазин или совершить поездку в общественном транспорте граждане смогут только в респираторе или маске, закрывающих рот и нос, а также в перчатках.
РБК вчера в 20:00
Здоровье
Три района остались свободными от коронавируса в Нижегородской области
В трех, по информации на 7 мая, по-прежнему не зарегистрированы случаи заболевания. Первый заразившийся появился в Тонкинском районе.
ТаракаНН вчера в 14:36
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
Наука
Создали прототип двигателя, работающего на воздухе
Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com 06 мая в 13:56
Общество
Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев
Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
Известия 01:22
Общество
SCMP: Китай может продать часть госдолга США
Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
Происшествия
Один человек погиб при столкновении пяти автомобилей в Ленобласти
Один человек погиб и один пострадал вечером 7 мая в результате ДТП с пятью автомобилями в Гатчинском районе Ленинградской области.
Известия вчера в 17:45
Происшествия
За нарушение самоизоляции оштрафовали 25 воронежцев
В районном суде рассмотрено 25 дел об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или в зоне ЧС», сообщает пресс-служба Лискинского райсуда.
Kursk.com 00:24
Кино
Сергей Пускепалис сыграл в военном фильме по рассказу Кира Булычева
Российская газета 06 мая в 07:20
Здоровье
В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:33
Шоу-бизнес
Клип Ольги Бузовой о самоизоляции набрал больше миллиона просмотров
3 апреля 33-летняя Ольга Бузова решила похайпить на тогда еще свежей теме самоизоляции и выпустила клип на композицию «Давай останемся дома».
MOS.news 00:40
Общество
Проведение ЕГЭ в России могут перенести на август
Проведение единого государственного экзамена в России могут перенести на середину июля или начало августа.
Smolnarod.ru 06 мая в 02:18
Здоровье
Правительство разработает предложения о допподдержке многодетных семей
Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила разработать предложения о дополнительной поддержке многодетных семей, где из-за коронавируса родители потеряли работу или доход семьи на человека ниже прожиточного минимума, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 01:26
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
Общество
Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
По словам градоначальника Сергея Собянина, с 12 мая в столице снова заработают промышленные предприятия и возобновится строительство дорог, школ, детских садов и других объектов.
Газета.Ru вчера в 13:59
Общество
Российские суды вернутся к работе в обычном режиме с 12 мая
Российские суды начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая, говорится в письме Судебного департамента при Верховном суде.
Российская газета 01:17
Общество
Андрей Бочаров перед Днём Победы обратился к волгоградцам
Перед священной для всех датой – Днём Победы – Андрей Бочаров обратился ко всем жителям региона.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 05:14
Экономика
РБК: банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета
Ни один из крупнейших банков не предоставил клиентам возможность дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, сообщает РБК.
Коммерсантъ 00:57
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44