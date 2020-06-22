Основатель Telegram Павел Дуров хочет сделать мессенджер доступнее в Иране и Китае. Роскомнадзор с апреля 2018 года блокировал Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений - так называемых ключей дешифрования.

Дуров хочет сделать Telegram доступнее в Иране и Китае

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Космос Тень от солнечного затмения сфотографировали с МКС Астронавт NASA Кристофер Кэссиди сфотографировал с борта Международной космической станции тень на поверхности Земли от кольцевого солнечного затмения.

Экономика Субсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть Российское правительство готовится увеличить на 36% ежегодное субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, — до 3 миллиардов рублей. 1