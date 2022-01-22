КоммерсантъДуров: предложенный ЦБ запрет криптовалют уничтожит ряд отраслей экономикиИнициатива Центробанка о запрете криптовают в России приведет к оттоку из страны IT-специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики, считает основатель Telegram Павел Дуров.КоммерсантъПо словам Дурова, Россия является одним из лидеров по числу высококлассных специалистов блокчейн-индустрии и может стать одним из крупных игроков новой экономики при «вдумчивом регулировании».РБКРешения на базе распределенных реестров, использующих криптовалюты, постепенно сменяют централизованные финансовые системы, подчеркнул Дуров.РБКБанк России ранее выступил с предложением полностью запретить криптовалютный оборот и майнинг цифровых монет.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомРЕН ТВОбщественная служба новостейЭкономика сегодняТелеканал 360°Газета.RuНациональная служба новостейСоловей.ИнфоРидусНародные новостиТК ЗвездаRB.RUАБНРБКИА Красная ВеснаПервое Студенческое агентствоПодробнее о событииПавел Дуров предупредил о смерти высокотехничной экономики из-за запрета криптовалютыРИА Новости03:42Павел Дуров предупредил о последствиях полного запрета криптовалютРидус02:23Дуров заявил, что возможный запрет криптовалют в России приведёт к оттоку IT-специалистовRT на русском03:12Дуров прокомментировал предложение ЦБ о запрете в России криптовалютТАСС02:56Павел Дуров заявил об уничтожении ряда отраслей экономики из-за запрета криптовалют ЦБLenta.ru02:45Дуров: предложенный ЦБ запрет криптовалют уничтожит ряд отраслей экономикиКоммерсантъ03:19Дуров: запрет криптовалют в России уничтожит отрасли высокотехнологичной экономикиРБК02:20Показать ещёОценить760Поделиться