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Дуров: предложенный ЦБ запрет криптовалют уничтожит ряд отраслей экономики

Инициатива Центробанка о запрете криптовают в России приведет к оттоку из страны IT-специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики, считает основатель Telegram Павел Дуров.
Коммерсантъ
По словам Дурова, Россия является одним из лидеров по числу высококлассных специалистов блокчейн-индустрии и может стать одним из крупных игроков новой экономики при «вдумчивом регулировании».
РБК
Решения на базе распределенных реестров, использующих криптовалюты, постепенно сменяют централизованные финансовые системы, подчеркнул Дуров.
РБК
Банк России ранее выступил с предложением полностью запретить криптовалютный оборот и майнинг цифровых монет.
Экономика сегодня

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