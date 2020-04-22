с чего всё началось

Нынешняя самоизоляция является шансом для людей, считает Дуров, создать лучшую версию себя и шансом для технологий - доказать свою ценность человечеству, написал он в своем Telegram-канале.

Наука Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19. 495

Экономика Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам. 43

Гаджеты IPhone SE с тонкими рамками может выйти во второй половине 2021 года Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) ранее заявлял, что Apple планирует выпустить смартфон iPhone SE Plus в первой половине 2021 года.

Происшествия Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет. 123

Политика ВЦИОМ спрогнозировал голосование по поправкам в Конституцию Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. 199

Здоровье В восьми больницах Свердловской области выявили коронавирус "Врачи зафиксировали случаи коронавируса у пациентов и медиков в восьми больницах Свердловской области", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram. 8

Общество 929 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области увеличилось до 929. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. 16

Экономика Основатель Yota купил «Эльгауголь» у «Мечела» "Мечел" сообщил, что закрыл сделку по продаже своих 51% Эльгинского угольного проекта компании "А-Проперти" сооснователя оператора Yota Альберта Авдоляна.

Общество В Башкирии изменили режим повышенной готовности Глава Башкортостана внес изменения в указ о режиме «Повышенной готовности» в связи с угрозой распространения коронавируса. 106

Происшествия В Краснодарском крае скончался врач-реаниматолог с коронавирусом Краснодар, 22 апреля 2020, 12:20 — REGNUM Три пациента с подтверждённым коронавирусом скончались в больницах Краснодарского края за последние сутки, сообщили 22 апреля в региональном оперштабе. 36

Кино Disney снимает третий сезон «Мандалорца» Студия Disney начала работу над третьим сезоном сериала "Мандалорец" до выхода первого, передает Variety со ссылкой на собственный источник. 3

Политика В Кремле назвали бездоказательными теории о происхождении коронавируса Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналистов теорию, которую поддерживает ряд западных лидеров и СМИ, об искусственном происхождении вируса, с намеком на Китай. 114

Происшествия Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении. 1,2K

Происшествия В районе Феодосии в море пропал подводный охотник В Крыму в Черном море в районе Феодосии второй день ведутся поиски пропавшего подводного охотника.

Футбол Кокорин рассказал о ходе переговоров по новому контракту с «Зенитом» Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о ситуации вокруг его истекающего контракта с «Зенитом».

Происшествия После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе. 94