Коронавирус
Российская газетаДуров предсказал цивилизационный сдвиг из-за пандемии коронавируса
Нынешняя самоизоляция является шансом для людей, считает Дуров, создать лучшую версию себя и шансом для технологий - доказать свою ценность человечеству, написал он в своем Telegram-канале.
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с чего всё началось
Меры самоизоляции, введенные из-за пандемии коронавируса, дают людям шанс потратить время на «создание лучшей версии себя», написал в своем Telegram-канале миллиардер Павел Дуров, основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram.Forbesвчера в 12:49
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Павел Дуров: COVID-19 — всемирная угроза. Telegram поможет правительствам в борьбе с ней
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«Мы можем стать свидетелями цивилизационного сдвига»: Дуров рассказал о борьбе «Телеграма» с COVID-19
БИЗНЕС Onlineвчера в 15:50
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В московское метро не смогли попасть 600 человек, так как их проездная карта «Тройка» не была привязана к цифровому пропуску.
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В Крыму в Черном море в районе Феодосии второй день ведутся поиски пропавшего подводного охотника.
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о ситуации вокруг его истекающего контракта с «Зенитом».
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