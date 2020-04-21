Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения».

Общество Число жертв коронавируса в США достигло 45 тысяч человек Число умерших от коронавирусной инфекции в США достигло 45 тысяч человек.

Здоровье Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад. 822

Здоровье Глава Минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, на ближайшем заседании правительства 22 апреля будет вынесено постановление о продлении действия карантина. 1

Экономика Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. 515

Общество В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников Ранее 17 апреля в Минпросвещения РФ заявили об отсутствии планов вносить изменения в организацию ЕГЭ из-за распространения коронавируса, для всех участников будут созданы равные условия. 181

Общество ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека. 214

Армия и оружие В США рассказали об утилизированной Россией советской «чудо-лодке» Советские субмарины проектов 705 («Лира») и 705К, утизированные современной Россией, являются «чудо-лодками», пишет The Drive, ссылаясь на материалы сайта GlobalSecurity.org.

Происшествия Замминистра культуры Москвы пропал в Крыму Замминистра культуры Москвы Леонид Ошарин поехал в Краснодарский край в конце марта. Затем он уехал в Ялту, после чего пропал. 7

Политика Трамп объявил о приостановке иммиграции в США на два месяца Президент США Дональд Трамп объявил о том, что поток иммигрантов в США будет приостановлен по крайней мере на 60 дней, сообщает Financial Times. 4

Общество Польский издатель Cyberpunk 2077 подал заявление о банкротстве Руководство CDP подало заявление о банкротстве. Об этом сообщил портал Puls Biznesu.

Происшествия В Новосибирской области выявили 16 случаев заражения коронавирусом Шестнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 172

Здоровье В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. 68

Здоровье В США оценили вероятность второй волны коронавируса Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post. 117

Технологии Fortnite неожиданно появилась в Google Play Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа. 3

Общество В Омской области уволены два замминистра здравоохранения и главврач инфекционной больницы Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова на фоне ситуации с коронавирусом, который зарегистрирован у 41 жителя региона, уволила своих заместителей Александра Павловских и Ольгу Богданову, а также главврача городской клинической инфекционной больницы № 1 Евгения Матвеева. 1

Наука Поколения антибиотиков Бактерицидные препараты разбиты на «поколения»: препараты первого поколения — те, которые были выделены из природных источников (например, пенициллин из плесени) и используются без химических модификаций. 1