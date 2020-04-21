Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruДуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса

Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения».
Читать в источнике
Комментировать52

Подробнее о событии

Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:55

Дуров предрек цивилизационный сдвиг из-за коронавируса

РБКвчера в 21:34

Telegram решил сотрудничать с правительствами для борьбы с коронавирусом

Телеканал 360°вчера в 11:59

«Когда это закончится, мир не вернется к нормальности»: Дуров призвал извлечь пользу из режима изоляции

Forbesвчера в 12:49

Павел Дуров: COVID-19 — всемирная угроза. Telegram поможет правительствам в борьбе с ней

Собака.ruвчера в 12:39

«Мы можем стать свидетелями цивилизационного сдвига»: Дуров рассказал о борьбе «Телеграма» с COVID-19

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:50

Перемирие: Telegram «прорекламировал» официальный канал российских властей

Накануне.Ruвчера в 06:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 00:56, Ашберн
Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
466
Общество

Число жертв коронавируса в США достигло 45 тысяч человек

Число умерших от коронавирусной инфекции в США достигло 45 тысяч человек.
ТК Звезда вчера в 22:08
Армия и оружие

В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились

Газета.Ru вчера в 07:05
1,9K
Происшествия

В Оренбуржье возбудили дело после избиения женщиной младенца

ТАСС вчера в 16:36
11
Здоровье

Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету

Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
Петербургский дневник 20 апреля в 12:24
822
Здоровье

Глава Минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, на ближайшем заседании правительства 22 апреля будет вынесено постановление о продлении действия карантина.
Инфорос вчера в 14:31
1
Общество

В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России

Россия не будет подниматься в списке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19, если власти регионов сдержат распространение коронавируса.
РБК 00:34
286
Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ 20 апреля в 15:39
292
Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
515
Происшествия

Более 700 га тайги загорелось в Забайкальском крае

Известия вчера в 23:38
41
Политика

Президент Чехии предложил не открывать границы между странами еще год

Границы между странами должны оставаться закрытыми не менее года, уверен президент Чехии Милош Земан.
ПолитРоссия 19 апреля в 13:50
224
Общество

В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников

Ранее 17 апреля в Минпросвещения РФ заявили об отсутствии планов вносить изменения в организацию ЕГЭ из-за распространения коронавируса, для всех участников будут созданы равные условия.
Известия вчера в 17:18
181
Общество

ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса

По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека.
Российская газета вчера в 11:31
214
Армия и оружие

В США рассказали об утилизированной Россией советской «чудо-лодке»

Советские субмарины проектов 705 («Лира») и 705К, утизированные современной Россией, являются «чудо-лодками», пишет The Drive, ссылаясь на материалы сайта GlobalSecurity.org.
Lenta.ru 00:31
Политика

Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции

Новый Век вчера в 05:50
476
Общество

Собянин ввел новые ограничения для москвичей из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры в городе из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 09:16
2,2K
Происшествия

Замминистра культуры Москвы пропал в Крыму

Замминистра культуры Москвы Леонид Ошарин поехал в Краснодарский край в конце марта. Затем он уехал в Ялту, после чего пропал.
Московский Комсомолец вчера в 17:14
7
Здоровье

Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом

RT на русском вчера в 00:56
586
Политика

Трамп объявил о приостановке иммиграции в США на два месяца

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что поток иммигрантов в США будет приостановлен по крайней мере на 60 дней, сообщает Financial Times.
РБК вчера в 19:07
4
Общество

Польский издатель Cyberpunk 2077 подал заявление о банкротстве

Руководство CDP подало заявление о банкротстве. Об этом сообщил портал Puls Biznesu.
CyberSport.ru вчера в 23:48
Происшествия

В Новосибирской области выявили 16 случаев заражения коронавирусом

Шестнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:52
172
Здоровье

В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом

Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
68
Здоровье

В США оценили вероятность второй волны коронавируса

Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post.
REGNUM вчера в 23:29
117
Технологии

Fortnite неожиданно появилась в Google Play

Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK вчера в 16:26
3
Общество

В Омской области уволены два замминистра здравоохранения и главврач инфекционной больницы

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова на фоне ситуации с коронавирусом, который зарегистрирован у 41 жителя региона, уволила своих заместителей Александра Павловских и Ольгу Богданову, а также главврача городской клинической инфекционной больницы № 1 Евгения Матвеева.
ТАСС 00:38
1
Наука

Поколения антибиотиков

Бактерицидные препараты разбиты на «поколения»: препараты первого поколения — те, которые были выделены из природных источников (например, пенициллин из плесени) и используются без химических модификаций.
Коммерсантъ Наука 20 апреля в 17:28
1
Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
218
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $16 за баррель впервые с 1999 года

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне упала ниже $16 за баррель, до уровня декабря 1999 года.
Коммерсантъ 00:02
241
Экономика

Эксперты рассказали, что делать, если кончились деньги

Эксперты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности рассказали, что делать, если закончились деньги.
РЕН ТВ вчера в 20:55
3
Экономика

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК вчера в 04:13
356
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное