Технологии
Lenta.ruДуров предупредил об опасности WhatsApp
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале. Дуров отметил, что пользователи при смене устройства предпочитают сохранять резервные копии своих переписок на облачном хранилище, которые при этом не шифруются.
Читать в источнике
Оценить569
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:32, Ашберн
Общество
Получить финскую визу на пять лет станет проще
Примечательно, что цена многократной визы на пять лет не отличается от цены многократной визы на два года, то есть составляет 35 евро плюс сервисный сбор при подаче заявления в визовом центре.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Политика
Валерию Сюткину запретили въезд на Украину
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину.
Политика
Кремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии.
Футбол
Семин объяснил, почему Смолов перешел в «Сельту»
Общество
Минюст предложил увеличить штрафы за превышение скорости
Если водителя три раза и более наказывали, например, за проезд на красный свет, выезд на встречную полосу или превышение скорости на 60 км/ч, то его смогут лишить прав на срок до полутора лет.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко может оставить наследство дочери Петросяна
Хоть в браке Петросяна и Степаненко не было детей, своей родной дочерью юмористка считала дочь Петросяна от первого брака Викторину.
Фигурное катание
Назван состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию
Победители и призеры недавно прошедшего чемпионата Европы по фигурному катанию составили костяк сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале в марте.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Энергетика
Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу
Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов.
Общество
Суд заочно арестовал сына бизнесмена Бориса Минца
Решение о заочном аресте старшего сына бизнесмена Бориса Минца по делу о растрате вынес 31 января Басманный суд Москвы.
Экономика
Средняя ставка выданной ипотеки упала до 9% годовых
К 1 ноября средневзвешенная ставка выданных за месяц кредитов впервые за историю наблюдений (с 2006 г.) достигла 9,4%. После этого она еще дважды обновила исторический минимум и к январю составила 9%.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры
Мать Андрея Аршавина планирует выселить из квартиры в Петербурге бывшую супругу футболиста Алису Казьмину.
Хоккей
Ковальчук: В «Монреале» получил роль, которую играл всегда
Политика
Путин уволил оскандалившегося Игнатьева с поста главы Чувашии
В президентском указе говорится, что Михаила Игнатьева уволили с поста главы Чувашии по решению Владимира Путина.
Баскетбол
Леброн сделал татуировку в память о Коби Брайанте
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал татуировку, посвященную легенде НБА Коби Брайанту, который погиб в результате крушения вертолета 26 января, сообщает TMZ.
Здоровье
В Великобритании зафиксированы два случая заражения коронавирусом
На территории Великобритании два человека заразились новым типом коронавируса, сейчас пациенты получают необходимую помощь, сообщают в Минздраве Королевства.
Музыка
Илон Маск выпустил танцевальный трек
Трек Илона Маска сделан в жанре электронной танцевальной музыке (Electronic Dance Music, EDM).
Политика
Путину доложат об обращении Цуркан с просьбой вмешаться в дело
Президенту РФ будет доложено о просьбе обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан вмешаться в ее дело, однако глава государства никогда не влияет на работу следствия.
Культура
Озвучившая Свинку Пеппу актриса отказалась от роли
18-летняя актриса Харли Берд заявила, что более не будет озвучивать Свинку Пеппу в одноименном детском мультсериале.
Культура
Во втором сезоне «Ведьмака» воины Нильфгаарда сменят доспехи
Как сообщает ToDay News Ufa, Лорен Хиссрич, шоураннер «Ведьмака» от Netflix рассказала о деталях костюмов для второго сезона сериала.
Политика
Зеленский предложил США добывать нефть в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в разработке шельфа Черного моря на предмет наличия ценных ресурсов, сообщил глава государства после встречи с госсекретарем США Майком Помпео, которую показали украинские телеканалы.
Общество
Мишустин рассказал, на чем следует сконцентрироваться странам ЕАЭС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что государствам - членам ЕАЭС следовало бы сконцентрироваться в ближайшее время на устранении препятствий во внутренней торговле и развитии конкурентных условий для бизнеса.
Политика
Путин и Меркель обсудили «сделку века» и ситуацию в Ливии
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону американский план урегулирования палестино-израильского конфликта (так называемая сделка века).