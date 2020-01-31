Технологии

Lenta.ruLenta.ruДуров предупредил об опасности WhatsApp

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале. Дуров отметил, что пользователи при смене устройства предпочитают сохранять резервные копии своих переписок на облачном хранилище, которые при этом не шифруются.
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Дуров вновь предупредил пользователей WhatsApp об опасности

News.ruвчера в 13:07

«Фокусники из цирка»: Дуров обвинил WhatsApp в попытке одурачить пользователей

Forbesвчера в 13:57

Дуров рассказал об опасности мессенджера WhatsApp

Газета.Ru02:50

Дуров предупредил об опасности WhatsApp

Lenta.ruвчера в 14:32

Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

РИА Новостивчера в 15:40

Дуров поспорил с WhatsApp о вине Apple в утечке личных данных Безоса

РБКвчера в 17:26

«Подозрительно, что у WhatsApp нет проблем в России и Иране». Павел Дуров вновь раскритиковал любимый мессенджер российских силовиков

Фонтанка.Рувчера в 14:04
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Политика

Путин обсудил коронавирус с членами Совбеза России

Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности России поговорил про коронавирусную опасность.
Газета.Ru 06:34
Общество

В России выявили первых зараженных коронавирусом из Китая

По словам вице-премьера, два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба зараженных — граждане Китая.
РБК 07:37
Политика

Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе.
РБК 06:28
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Происшествия

В Петербурге при сносе обрушилась крыша спорткомплекса

В Петербурге произошло обрушение крыши спортивно-концертного комплекса, известного как "СКК", сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Российская газета 07:34
Политика

Помилованная Путиным израильтянка Иссахар не пересекала границу России

Известия вчера в 03:35
Политика

Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минюста России Александра Коновалова полномочным представителем президента в Конституционном суде, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:01
Армия и оружие

Польша подпишет контракт на покупку у США 32 истребителей F-35

В пятницу 31 января Варшавой будет подписан договор на покупку у Вашингтона истребителей F-35. Данную информацию передает «РИА Новости».
Военное дело 01:10
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 02:58
Происшествия

Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом

В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 15:15
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК вчера в 21:42
Происшествия

Суд продлил арест экс-мэру Челябинска

Центральный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву.
Российская газета 07:40
Здоровье

Во всех школах Самарской области ввели карантин

Все школы Самарской области закрывают на карантин с 3 по 8 февраля 2020 года.
ГТРК Самара 07:15
Политика

Кремль ответил на слова Эрдогана о нарушении Россией договора по Сирии

29 января Эрдоган уже заявлял, что Россия не соблюдает договоренности по Сирии.
Известия 07:21
Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
RT на русском вчера в 08:43
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Uznayvse.ru вчера в 05:35
Политика

Великобритания покидает Евросоюз спустя 46 лет

Великобритания покидает Евросоюз спустя 46 лет дружбы. В начале недели депутаты Европарламента выдали необходимое одобрение о выходе из ЕС.
Время Пресс 01:56
Авто

В 2019 году Datsun увеличил продажи в РФ на 9%

Дни24 07:30
Армия и оружие

Концерн «Алмаз-Антей» покажет в Индии модель новейшего ЗРК «Викинг»

В сообщении пресс-службы говорится, что концерн впервые покажет масштабные модели ЗРК «Викинг» и зенитной управляемой ракеты 9М317МЕ.
Военное дело 03:44
Политика

Валерию Сюткину запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины заявила, что запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказываний о целесообразности воссоединения Крыма с РФ.
РИА Новости 05:41
Биатлон

Первый тренер Логинова: Не хочу касаться темы Александра

Первый тренер российского биатлониста Александра Логинова Екатерина Халиуллина рассказала о том, что не поддерживает общение со своим воспитанником.
Советский спорт 06:37
Энергетика

Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
REGNUM 06:56
Футбол

«Лестер Сити» — «Челси»: букмекеры назвали фаворита матча

1 февраля состоится матч 25-го тура английской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Лестер Сити» и «Челси».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 03:25
Общество

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Им грозит штраф от миллиона до шести миллионов рублей.
РИА Новости 07:18
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на угасающую из-за алкоголя мать

iReactor 00:09
Происшествия

Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
Газета.Ru вчера в 08:15
Общество

Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»

На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
Российская газета 29 января в 21:57
Спорт

Минспорт назвал условия возобновления госаккредитации ВФЛА

Пресс-служба министерства заявляет, что возобновление произойдет в том случае, если ВФЛА выполнит обязательства, предусмотренные п.п. 6, 7 части 3 ст. 16 федерального закона "О физической культуре и спорте в РФ".
Газета.Ru 06:19
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В России могут увеличить штрафы за превышение скорости

Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Газета.Ru 01:55
Игры

Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X

Ридус вчера в 08:24
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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