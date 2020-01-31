Технологии

Lenta.ruLenta.ruДуров предупредил об опасности WhatsApp

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале. Дуров отметил, что пользователи при смене устройства предпочитают сохранять резервные копии своих переписок на облачном хранилище, которые при этом не шифруются.
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с чего всё началось
Основатель Telegram Павел Дуров написал
, что еще в ноябре предупреждал об уязвимости, благодаря которой хакеры взломали смартфон богатейшего человека планеты Джефф Безос.
Forbesвчера в 13:57

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Дуров предупредил об опасности WhatsApp

Lenta.ruвчера в 14:32

«Фокусники из цирка»: Дуров обвинил WhatsApp в попытке одурачить пользователей

Forbesвчера в 13:57

«Подозрительно, что у WhatsApp нет проблем в России и Иране». Павел Дуров вновь раскритиковал любимый мессенджер российских силовиков

Фонтанка.Рувчера в 14:04

Дуров вновь предупредил пользователей WhatsApp об опасности

News.ruвчера в 13:07

Дуров вновь нашел уязвимости в WhatsApp

Газета.Ruвчера в 14:55

Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

РИА Новостивчера в 15:40

Дуров поспорил с WhatsApp о вине Apple в утечке личных данных Безоса

РБКвчера в 17:26
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Экономика

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

В статье говорится, что, несмотря на некоторое замедление экономического роста под воздействием санкций, российская экономика развивается стабильнее, чем ранее.
РИА Новости вчера в 20:19
Политика

Депутат бундестага заявил об обмане СССР Североатлантическим альянсом

Как утверждает Ной, НАТО дало обещание Советскому Союзу не расширяться за пределы Германии, если после восстановления единства этой страны та целиком останется в Североатлантическом альянсе.
РБК 00:07
Здоровье

ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
РБК вчера в 14:56
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в четверг, 30 января.
RT на русском вчера в 00:17
Экономика

Совкомбанк предупредил инвесторов о неожиданном риске

Представитель Совкомбанка подтвердил упоминание этого «гипотетического» риска в проспекте, отказавшись от других комментариев.
Ведомости вчера в 15:50
Общество

Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Lenta.ru вчера в 05:12
Политика

Уволенный с поста глава Чувашии поблагодарил жителей за критику

Отправленный в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев написал на своей странице в Instagram обращение к жителям республики, в котором поблагодарил их за критику.
News.ru вчера в 07:29
Политика

Моторину грозит штраф за оскорбление депутата Госсовета

Дело направлено на рассмотрение мирового судьи Премьер-министра Чувашии Ивана Моторина ответит в суде за оскорбление депутата Госсовета Сергея Семенова.
Мой город Чебоксары 29 января в 08:16
Экономика

Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд

Самый богатый в мире человек — американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
REGNUM 00:08
Футбол

Сёмин подтвердил уход Смолова в «Сельту»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что форвард команды Фёдор Смолов в переходит в испанскую «Сельту».
RT на русском вчера в 13:00
Энергетика

Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти

С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:51
Авто

Составлен рейтинг самых ликвидных в РФ автомобилей

Вспомним, что не давно эксперты произвели оценку показателей остаточной стоимости машин с пробегом возрастом до 3 лет и сделали перечень самых ликвидных марок в нашей стране.
32CARS.ru 29 января в 16:54
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года.
Piter.tv вчера в 06:23
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Украине и Крыму

В документе содержится ряд претензий к России, в частности, по ситуации на Украине.
РИА Новости вчера в 19:48
Происшествия

В жилом доме во Владивостоке произошел взрыв

ТАСС вчера в 20:56
Политика

Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
РИА Новости вчера в 16:39
Общество

Индекс счастья россиян снизился до минимума

"За два года индекс упал более чем в 2 раза", - уточняет газета.
Газета.Ru 00:23
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере 3 тысяч рублей.
REGNUM 00:22
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Общество

McDonald’s на Пушкинской отменил акцию 31 января из-за коронавируса

Ресторан McDonald's на Пушкинской площади в Москве 31 января отменяет акцию с предложением Биг Мака и других блюд по цене 1990 года из-за рекомендации правительства Москвы воздержаться от массовых мероприятий из-за опасности заражения коронавирусом, говорится на сайте сети.
ТАСС вчера в 04:38
Гаджеты

Кнопочный слайдер за 3 тысячи рублей появился в России

Astera вчера в 06:43
Культура

Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика

Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
РИА Новости вчера в 06:54
Общество

Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.
РИА Новости вчера в 04:38
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 29 января в 13:09
Общество

В Италии выявили первые случаи заражения новым коронавирусом

Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после обнаружения на Апеннинах первых двух случаев заражения новым коронавирусом, сообщил итальянский премьер Джузеппе Конте на пресс-конференции в Риме.
Интерфакс вчера в 19:06
Энергетика

Глава польской «PGNiG» связал снижение ее капитализации с «Газпромом»

Нефтегазовая компания «PGNiG» считает, что соглашение с «Газпромом» повлияло на стоимость ее акций на рынке.
ГЛАС.RU вчера в 11:01
Общество

Домодедово запустил сервис онлайн-заказов из duty free

Московский аэропорт Домодедово запустил сервис онлайн-заказов из магазина беспошлинной торговли (duty free).
РБК вчера в 20:47
Общество

Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск

«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
REGNUM вчера в 08:10
Политика

Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:53
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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