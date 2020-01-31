Технологии
Lenta.ruДуров предупредил об опасности WhatsApp
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале. Дуров отметил, что пользователи при смене устройства предпочитают сохранять резервные копии своих переписок на облачном хранилище, которые при этом не шифруются.
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с чего всё началось
Основатель Telegram Павел Дуров написал, что еще в ноябре предупреждал об уязвимости, благодаря которой хакеры взломали смартфон богатейшего человека планеты Джефф Безос.Forbesвчера в 13:57
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Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
В статье говорится, что, несмотря на некоторое замедление экономического роста под воздействием санкций, российская экономика развивается стабильнее, чем ранее.
Политика
Депутат бундестага заявил об обмане СССР Североатлантическим альянсом
Как утверждает Ной, НАТО дало обещание Советскому Союзу не расширяться за пределы Германии, если после восстановления единства этой страны та целиком останется в Североатлантическом альянсе.
Здоровье
ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в четверг, 30 января.
Экономика
Совкомбанк предупредил инвесторов о неожиданном риске
Представитель Совкомбанка подтвердил упоминание этого «гипотетического» риска в проспекте, отказавшись от других комментариев.
Общество
Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом
Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Политика
Уволенный с поста глава Чувашии поблагодарил жителей за критику
Отправленный в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев написал на своей странице в Instagram обращение к жителям республики, в котором поблагодарил их за критику.
Политика
Моторину грозит штраф за оскорбление депутата Госсовета
Дело направлено на рассмотрение мирового судьи Премьер-министра Чувашии Ивана Моторина ответит в суде за оскорбление депутата Госсовета Сергея Семенова.
Экономика
Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд
Самый богатый в мире человек — американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
Футбол
Сёмин подтвердил уход Смолова в «Сельту»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что форвард команды Фёдор Смолов в переходит в испанскую «Сельту».
Энергетика
Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
Авто
Составлен рейтинг самых ликвидных в РФ автомобилей
Вспомним, что не давно эксперты произвели оценку показателей остаточной стоимости машин с пробегом возрастом до 3 лет и сделали перечень самых ликвидных марок в нашей стране.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Украине и Крыму
В документе содержится ряд претензий к России, в частности, по ситуации на Украине.
Происшествия
В жилом доме во Владивостоке произошел взрыв
Политика
Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
Общество
Индекс счастья россиян снизился до минимума
"За два года индекс упал более чем в 2 раза", - уточняет газета.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере 3 тысяч рублей.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Общество
McDonald’s на Пушкинской отменил акцию 31 января из-за коронавируса
Ресторан McDonald's на Пушкинской площади в Москве 31 января отменяет акцию с предложением Биг Мака и других блюд по цене 1990 года из-за рекомендации правительства Москвы воздержаться от массовых мероприятий из-за опасности заражения коронавирусом, говорится на сайте сети.
Гаджеты
Кнопочный слайдер за 3 тысячи рублей появился в России
Культура
Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика
Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
Общество
Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Общество
В Италии выявили первые случаи заражения новым коронавирусом
Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после обнаружения на Апеннинах первых двух случаев заражения новым коронавирусом, сообщил итальянский премьер Джузеппе Конте на пресс-конференции в Риме.
Энергетика
Глава польской «PGNiG» связал снижение ее капитализации с «Газпромом»
Нефтегазовая компания «PGNiG» считает, что соглашение с «Газпромом» повлияло на стоимость ее акций на рынке.
Общество
Домодедово запустил сервис онлайн-заказов из duty free
Московский аэропорт Домодедово запустил сервис онлайн-заказов из магазина беспошлинной торговли (duty free).
Общество
Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск
«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
Политика
Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство
– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.