с чего всё началось

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале. Дуров отметил, что пользователи при смене устройства предпочитают сохранять резервные копии своих переписок на облачном хранилище, которые при этом не шифруются.

Политика Депутат бундестага заявил об обмане СССР Североатлантическим альянсом Как утверждает Ной, НАТО дало обещание Советскому Союзу не расширяться за пределы Германии, если после восстановления единства этой страны та целиком останется в Североатлантическом альянсе.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в четверг, 30 января.

Общество Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.

Политика Уволенный с поста глава Чувашии поблагодарил жителей за критику Отправленный в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев написал на своей странице в Instagram обращение к жителям республики, в котором поблагодарил их за критику.

Политика Моторину грозит штраф за оскорбление депутата Госсовета Дело направлено на рассмотрение мирового судьи Премьер-министра Чувашии Ивана Моторина ответит в суде за оскорбление депутата Госсовета Сергея Семенова.

Экономика Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд Самый богатый в мире человек — американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.

Футбол Сёмин подтвердил уход Смолова в «Сельту» Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что форвард команды Фёдор Смолов в переходит в испанскую «Сельту».

Энергетика Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.

Авто Составлен рейтинг самых ликвидных в РФ автомобилей Вспомним, что не давно эксперты произвели оценку показателей остаточной стоимости машин с пробегом возрастом до 3 лет и сделали перечень самых ликвидных марок в нашей стране.

Политика Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".

Общество Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере 3 тысяч рублей.

Здоровье Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.

Общество McDonald’s на Пушкинской отменил акцию 31 января из-за коронавируса Ресторан McDonald's на Пушкинской площади в Москве 31 января отменяет акцию с предложением Биг Мака и других блюд по цене 1990 года из-за рекомендации правительства Москвы воздержаться от массовых мероприятий из-за опасности заражения коронавирусом, говорится на сайте сети.

Общество Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.