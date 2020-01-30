Технологии

РИА НовостиРИА НовостиДуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp. Ранее СМИ сообщили, что телефон самого богатого человека в мире, владельца Amazon Джеффа Безоса взломали с помощью вредоносного файла, отправленного через WhatsApp.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

РИА Новости15:40

Дуров предупредил об опасности WhatsApp

Lenta.ru14:32

Дуров вновь предупредил пользователей WhatsApp об опасности

News.ru13:07

«Подозрительно, что у WhatsApp нет проблем в России и Иране». Павел Дуров вновь раскритиковал любимый мессенджер российских силовиков

Фонтанка.Ру14:04

«Фокусники из цирка»: Дуров обвинил WhatsApp в попытке одурачить пользователей

Forbes13:57

Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Известия17:21

Дуров поспорил с WhatsApp о вине Apple в утечке личных данных Безоса

РБК17:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Общество

В AliExpress опровергли приостановку доставки из-за коронавируса

Ранее появилась информация, что магазины китайской торговой площадки AliExpress якобы прекратили доставку товаров из-за вспышки нового коронавируса в Китае.
Взгляд.ру 08:55
Политика

Оливер Стоун назвал США «силой зла»

Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».
RT на русском 12:39
Кино

Линда Хэмилтон больше не хочет возвращаться к роли Сары Коннор

Игромания.ру 08:51
Политика

Путин потребовал строже наказывать чиновников за хамство

Президент России Владимир Путин на встрече с общественными деятелями подчеркнул, что чиновники, который позволяют себе хамство в общении с народом, должны наказываться строже, чем простые граждане.
Газета.Ru 15:30
Общество

Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

Lenta.ru 05:12
Общество

В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
РИА Новости 16:06
Происшествия

Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца пятерых бывших полицейских УВД по ЗАО ГУМВД, в том числе их бывшего начальника, по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 12:51
Политика

Уволенный с поста глава Чувашии поблагодарил жителей за критику

Отправленный в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев написал на своей странице в Instagram обращение к жителям республики, в котором поблагодарил их за критику.
News.ru 07:29
Здоровье

В США выявлен первый случай передачи коронавируса от человека человеку

В США в четверг, 30 января, впервые была зафиксирована передача коронавируса нового типа от человека человеку.
Газета.Ru 13:49
Культура

Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика

Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
РИА Новости 06:54
Общество

Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Вести.Ru 11:32
Интернет

Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google

Как заявил один из руководителей Huawei в интервью Der Standard, компания не станет использовать приложения и сервисы Google даже если запрет со стороны правительства США будет полностью снят.
3DNews 13:55
Киберспорт

Вышла игра Warcraft III: Reforged

Игра Warcraft III: Reforged стала доступна для скачивания, официальный релиз ремастера легендарной стратегии состоялся в ночь на 29 января.
Sibnet Новости 28 января в 18:27
Происшествия

В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров

Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
ТАСС 05:19
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции

РИА Новости 16:28
Общество

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной международной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Ведомости 15:01
Футбол

Федор Смолов перешел в испанский футбольный клуб

В клубе из Роттердама футболист провел 14 матчей и забил один гол. Смолов играл за «Локомотив» с августа 2018 года.
РБК 13:49
Политика

Нетаньяху и Иссахар вернулись в Израиль

Интерфакс 12:31
Общество

В Италии сообщили о первых двух случаях заражения коронавирусом

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте сообщил, что в Италии подтверждены два первых случая заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
RT на русском 17:08
Кино

Мэл Гибсон и Дэнни Гловер снимутся в «Смертельном оружии 5»

ИА InterMedia 08:44
ЖКХ

Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту

Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Интерфакс 07:16
Игры

Слухи: Elden Ring вдохновлена Shadow of the Colossus и будет «открытым полем»

3DNews 00:49
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Известия 15:50
Происшествия

Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве

Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 16:59
Политика

Совет ЕС утвердил сделку о Brexit

Совет ЕС завершил процесс ратификации сделки, в которой были описаны условия выхода Великобритании из состава сообщества.
News.ru 07:54
Гаджеты

Apple отчиталась о рекордной в истории выручке за квартал

Американская компания Apple рассказала о прибыли за квартал, который закончился 28 декабря прошлого года, составляющая 91,8 млрд долларов.
ToDay News Ufa вчера в 03:19
Политика

Зеленский и Помпео проведут встречу в Киеве 31 января

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майкл Помпео проведут в пятницу встречу в Киеве, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.
Москва-Баку.ru 06:17
Происшествия

Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя

По предварительным данным, покупатель попытался пронести мимо кассы банку растворимого кофе, но был замечен 26-летним кассиром-контролером.
Вести.Ru 04:31
Футбол

Скоростной Катар: в Дохе стартует футбольный мини-турнир

В ближайшие выходные в Катаре стартует зимний турнир «Кубок Париматч Премьер». В этом году он получил международный формат.
Известия 16:00
Общество

Россия закрывает границу на Дальнем Востоке из-за китайского вируса

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Россия закрывает свою границу на Дальнем Востоке, чтобы остановить распространение китайского коронавируса 2019-nCoV.
Ruposters.ru 04:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное