Технологии

Lenta.ruLenta.ruДуров призвал бороться с Google и Apple

Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store. Об этом он написал в своем Twitter.
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Дуров назвал способ покончить с монополией Apple на установку приложений

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3DNews03:44
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В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

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Общество

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Вести.Ru 04:06
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В Югре умерла врач, лечившая коронавирусных больных

Врач ковидного госпиталя в Нижневартовске два месяца не покидала рабочее место.В Югре скончался врач, которая занималась лечением пациентов с COVID-19.
Вестник 03:00
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Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции

Верховный суд России возвратил административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
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Кино

«Союзмультфильм» представил трех новых персонажей «Ну, погоди!»

РБК 03:18
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Происшествия

К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции

В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

РИА Новости вчера в 10:47
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РБК 02:18
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Здоровье

Иркутская область вышла на пик заболеваемости коронавирусом

По данным на 18 июня, Иркутская область перешагнула 5-тысячный порог по количеству подтвержденных случаев COVID-19.
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
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Футбол

Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на игру с «Вальядолидом»

Тренерский штаб «Сельты» огласил стартовый состав команды на матч 29-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».
Матч ТВ вчера в 12:35
Спорт

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На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск.
CyberSport.ru 16 июня в 14:06
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Общество

Въезд на Кубань с 21 июня станет проще

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Газета.Ru вчера в 01:20
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Энергетика

Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов

Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15 июня в 08:37
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Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
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Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых

В правительстве не обсуждают введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.
РИА Новости 03:38
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Общество

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По данным на 18 июня, в Кемеровской области выявили ещё 58 новых пациентов с коронавирусом.
Сиб.фм 02:52
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Экономика

Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Стоимость проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги составила 315,9 млрд руб.
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Общество

В Татарстане отменили обсервацию для граждан, прибывших из-за рубежа

В Татарстане власти объявили об очередном снятии ограничений в связи с распространением COVID-19.
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Происшествия

Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию

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REGNUM вчера в 08:29
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Общество

В ВОЗ заявили, что статистика смертности от COVID-19 в России реальная

В России около 11% населения протестированы на COVID-19, благодаря чему статистика инфицированных и умерших от коронавируса реальная, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
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Происшествия

В Иркутске арестовали чиновника мэрии за взятку

Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
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Шоу-бизнес

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iReactor 02:14
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Интернет

В Twitter появится функция записи голосовых сообщений

Коммерсантъ вчера в 18:54
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Как работают Яндекс.Новости?
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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