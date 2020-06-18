Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store. Об этом он написал в своем Twitter.

Дуров призвал бороться с Google и Apple

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Экономика Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых В правительстве не обсуждают введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков. 3,9K

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