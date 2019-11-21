с чего всё началось

«Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона», — подчеркнул Дуров. В мае создатель Telegram заявил, что мессенджер WhatsApp никогда не был и не будет безопасным для пользователей.

Футбол УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией Как сообщается на сайте УЕФА, это связано с инцидентом с футболистом сборной Бельгии Дедриком Боята в матче отборочного турнира чемпионата Европы с командой России 16 ноября в Санкт-Петербурге (4:1).

Политика Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.

Здоровье «Трезвая Россия» попросила Минздрав запретить продажу табака около школ Федеральный проект "Трезвая Россия" направил письмо в Минздрав РФ с просьбой запретить продавать табачные изделия в радиусе менее 1 км от образовательных, медицинских и других социальных учреждений.

Авто Audi представил электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback Новый E-Tron Sportback планируется выпустить в Европе следующей весной, начиная с лимитированной модели Edition One, которая будет включать в себя штрихи линии S, такие как окраска кузова и эксклюзивные 21-дюймовые колеса.

Общество МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.

Политика Кремль назвал неприемлемым требование Эстонии вернуть часть территории Требование спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса вернуть Таллину 5% российской территории неприемлемо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Общество Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.

Политика У самолета Зеленского отказал двигатель Как сообщает издание «Новое время», перед взлетом у самолета Ан обнаружилась неисправность: отказал двигатель.

Космос Curiosity фиксирует скачки кислорода на Марсе весной и летом Впервые в истории освоения космоса ученые измерили сезонные изменения газов, которые заполняют воздух непосредственно над поверхностью кратера Гейла на Марсе.

Авто Озвучены российские цены нового Hyundai Sonata Ранее стало известно, что новую Hyundai Sonata предложат на российском рынке с 2,0-литровым 150-сильным и 2,5-литровым 180-сильным двигателями в сочетании с безальтернативным шестиступенчатым «автоматом».

Происшествия Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.

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Экономика Американский экономист шокировал российских либералов Американский экономист, журналист Forbes Кеннет Рапоза до глубины души расстроил российских либералов, которые постоянно заявляют, что экономика России разваливается.