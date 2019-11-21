Технологии

ТАССТАССПавел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в среду призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
Читать в источнике
Комментировать328
с чего всё началось
«В мае я предсказал, что уязвимости в WhatsApp будут выявляться, а серьезные проблемы в области безопасности будут следовать одна за другой, как было раньше», — написал
 Дуров в своем Telegram-канале.
РБК14:20

Подробнее о событии

«Я предупреждал!» Дуров язвительно «наехал» на WhatsApp

Телеканал 360°12:20

Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов

Forbes12:38

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

РИА Новости21:06

Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов

РБК14:20

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Lenta.ru16:36

Дуров призывает удалить мессенджер WhatsApp

РЕН ТВ20:40

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

ТАСС13:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 21:45, Вашингтон
Музыка

В США объявили номинантов на премию «Грэмми»

Названы номинанты 62-й церемонии музыкальной премии «Грэмми». Трансляция доступна на YouTube.
Росбалт 11:13
Общество

Очередная колонна МЧС РФ с гумпомощью для детей отправилась в Донбасс

Российская газета 20:42
Общество

Владимир Путин призвал добиться роста располагаемых доходов россиян

Владимир Путин призвал правительство добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян.
RT на русском 11:27
Общество

ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда

Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
RuNews24.ru 09:48
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) завел дисциплинарное дело против национальной сборной Бельгии после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года в матче с Россией.
РБК 20:27
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Игры

Консоль PlayStation 5 стоимостью $499 могут представить 20 ноября

Astera 11:10
Футбол

Зачем Гарет Бэйл сфотографировался с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»

Видимо, затея фанатов понравилась Гарету, раз он решил после матча с Венгрией сфотографироваться с флагом.
Чемпионат 14:00
Футбол

Адвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста

РИА Новости вчера в 09:04
Политика

Зеленский отказался от помощи Белоруссии по охране границы в Донбассе

Украина не нуждается в помощи белорусских пограничников для восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе.
РБК 18:24
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Lenta.ru 09:11
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru 15:07
Происшествия

Три человека спасли из пожара на юго-востоке Москвы

Как рассказали в пресс-службе МЧС по городу, пожарные спасли из огня трех человек.
Москва 24 20:49
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

После 22 ноября цена вырастет до 6150 рублей. Очереди за справками также возникли в Ярославле.
Известия 12:51
Политика

На Украине обвинили Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей

Gazeta.SPb 09:18
Транспорт

Путин примет участие в открытии платной трассы «Москва — Петербург»

Президент России Владимир Путин в конце ноября примет участие в открытии платной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург».
RT на русском 20:33
Хоккей

Овечкин вновь собрался на Олимпиаду

На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования.
Lenta.ru 15:14
Футбол

РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу

Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
Вести.Ru 13:45
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию

Millionaire.ru 03:55
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 19:53
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК 16:00
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Авто

Озвучены российские цены на новую Hyundai Sonata

Компания Hyundai обнародовала прайс на седан Hyundai Sonata новой генерации для России.
Новые автомобили 06:37
Авто

Дешевле аналога в 10 раз: китайцы сделали Range Rover Sport

Автомобили.ру 18 ноября в 05:15
Политика

США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

Американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом в фейсбуке заявили в посольстве США в Киеве.
РИА Новости 20:25
Происшествия

Пилоты аварийно севшего А321 получат звёзды Героев России в Кремле

Пилоты пассажирского самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые успешно совершили в августе-2019 экстренную посадку на кукурузном поле, будут награждены звёздами Героев России.
REGNUM 04:05
Происшествия

На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.
Lenta.ru 21:16
Экономика

В России появится новый орган управления структурными реформами

Правительство согласовало план структурных реформ, подготовленный Министерством экономического развития.
News.ru 01:30
Спорт

СБР утвердил состав сборной России на Кубок мира

Союз биатлонистов России объявил имена спортсменов, которые примут участие на первом этапе Кубка мира по биатлону 2019-2020.
Советский спорт 04:17
Общество

Волож рассказал об отличиях «Яндекса» и Google

«Яндекс» и Google различаются по множеству направлений, заявил генеральный директор российской компании, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
Коммерсантъ 05:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное