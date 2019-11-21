с чего всё началось

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в среду призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.

Музыка В США объявили номинантов на премию «Грэмми» Названы номинанты 62-й церемонии музыкальной премии «Грэмми». Трансляция доступна на YouTube.

Общество Владимир Путин призвал добиться роста располагаемых доходов россиян Владимир Путин призвал правительство добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян.

Общество ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.

Футбол УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) завел дисциплинарное дело против национальной сборной Бельгии после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года в матче с Россией.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Футбол Зачем Гарет Бэйл сфотографировался с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид» Видимо, затея фанатов понравилась Гарету, раз он решил после матча с Венгрией сфотографироваться с флагом.

Политика Зеленский отказался от помощи Белоруссии по охране границы в Донбассе Украина не нуждается в помощи белорусских пограничников для восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе.

Происшествия Три человека спасли из пожара на юго-востоке Москвы Как рассказали в пресс-службе МЧС по городу, пожарные спасли из огня трех человек.

Общество Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав После 22 ноября цена вырастет до 6150 рублей. Очереди за справками также возникли в Ярославле.

Транспорт Путин примет участие в открытии платной трассы «Москва — Петербург» Президент России Владимир Путин в конце ноября примет участие в открытии платной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург».

Хоккей Овечкин вновь собрался на Олимпиаду На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования.

Футбол РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.

Политика Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.

Политика ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.

Общество Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.

Авто Озвучены российские цены на новую Hyundai Sonata Компания Hyundai обнародовала прайс на седан Hyundai Sonata новой генерации для России.

Политика США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину Американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом в фейсбуке заявили в посольстве США в Киеве.

Происшествия Пилоты аварийно севшего А321 получат звёзды Героев России в Кремле Пилоты пассажирского самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые успешно совершили в августе-2019 экстренную посадку на кукурузном поле, будут награждены звёздами Героев России.

Происшествия На космодроме Восточный вскрылись новые хищения Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.

Спорт СБР утвердил состав сборной России на Кубок мира Союз биатлонистов России объявил имена спортсменов, которые примут участие на первом этапе Кубка мира по биатлону 2019-2020.