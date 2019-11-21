Технологии
ТАССПавел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в среду призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
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Музыка
В США объявили номинантов на премию «Грэмми»
Названы номинанты 62-й церемонии музыкальной премии «Грэмми». Трансляция доступна на YouTube.
Росбалт 11:13
Общество
Очередная колонна МЧС РФ с гумпомощью для детей отправилась в Донбасс
Российская газета 20:42
Общество
Владимир Путин призвал добиться роста располагаемых доходов россиян
Владимир Путин призвал правительство добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян.
RT на русском 11:27
Общество
ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда
Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
RuNews24.ru 09:48
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией
УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) завел дисциплинарное дело против национальной сборной Бельгии после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года в матче с Россией.
РБК 20:27
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Футбол
Зачем Гарет Бэйл сфотографировался с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»
Видимо, затея фанатов понравилась Гарету, раз он решил после матча с Венгрией сфотографироваться с флагом.
Чемпионат 14:00
Футбол
Адвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста
РИА Новости вчера в 09:04
Политика
Зеленский отказался от помощи Белоруссии по охране границы в Донбассе
Украина не нуждается в помощи белорусских пограничников для восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе.
РБК 18:24
Происшествия
Три человека спасли из пожара на юго-востоке Москвы
Как рассказали в пресс-службе МЧС по городу, пожарные спасли из огня трех человек.
Москва 24 20:49
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
После 22 ноября цена вырастет до 6150 рублей. Очереди за справками также возникли в Ярославле.
Известия 12:51
Транспорт
Путин примет участие в открытии платной трассы «Москва — Петербург»
Президент России Владимир Путин в конце ноября примет участие в открытии платной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург».
RT на русском 20:33
Хоккей
Овечкин вновь собрался на Олимпиаду
На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования.
Lenta.ru 15:14
Футбол
РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу
Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
Вести.Ru 13:45
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Millionaire.ru 03:55
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 19:53
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК 16:00
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Авто
Озвучены российские цены на новую Hyundai Sonata
Компания Hyundai обнародовала прайс на седан Hyundai Sonata новой генерации для России.
Новые автомобили 06:37
Авто
Дешевле аналога в 10 раз: китайцы сделали Range Rover Sport
Автомобили.ру 18 ноября в 05:15
Политика
США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
Американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом в фейсбуке заявили в посольстве США в Киеве.
РИА Новости 20:25
Происшествия
Пилоты аварийно севшего А321 получат звёзды Героев России в Кремле
Пилоты пассажирского самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые успешно совершили в августе-2019 экстренную посадку на кукурузном поле, будут награждены звёздами Героев России.
REGNUM 04:05
Происшествия
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.
Lenta.ru 21:16
Экономика
В России появится новый орган управления структурными реформами
Правительство согласовало план структурных реформ, подготовленный Министерством экономического развития.
News.ru 01:30
Спорт
СБР утвердил состав сборной России на Кубок мира
Союз биатлонистов России объявил имена спортсменов, которые примут участие на первом этапе Кубка мира по биатлону 2019-2020.
Советский спорт 04:17
Общество
Волож рассказал об отличиях «Яндекса» и Google
«Яндекс» и Google различаются по множеству направлений, заявил генеральный директор российской компании, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
Коммерсантъ 05:29