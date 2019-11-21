Технологии
РИА НовостиДуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Дуров допустил, что за шесть лет существования Telegram мессенджер сталкивался с аналогичными уязвимостями. Однако он усомнился, что WhatsApp допускает такие ошибки в системе безопасности из-за несовершенства системы.
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Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Общество
В городах России образовались очереди за справками для водителей
В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
Политика
Зеленский приехал осмотреть возвращенные Украине корабли
Украинский президент Владимир Зеленский приехал в Очаков для того, чтобы встретить прибывшие из России украинские корабли и осмотреть их.
Здоровье
Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников
Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Политика
США сообщили о начале поставок СПГ на Украину
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Технологии
В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов
Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Здоровье
Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое
Однако в случае, если побороть любовь к сладкому не получается, то директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова советует заняться физической активностью, чтобы сжечь полученные калории и нормализовать состояние организма.
Хоккей
Бэбкок уволен с поста главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс»
Руководство «Торонто Мэйпл Лифс» приняло решение освободить от обязанностей главного тренера Майка Бэбкока, сообщает пресс-служба клуба на официальной странице в «Твиттере».
Политика
США пригрозили «Северному потоку-2» задержкой
Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма
Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
Экономика
В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами
Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.
Экономика
В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении.
Происшествия
На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело
Сама Алтынбаева продолжает считать, что ничего экстраординарного днем 17 ноября на трассе из Казани в Набережные Челны не произошло.
Авто
Lada Vesta демонстрирует японское качество
Lada Vesta приобретет японские компоненты, призванные повысить качество отечественного автомобиля и сделать его намного более комфортным.
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Политика
Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР
Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Политика
В Совфеде ответили на заявление эстонского политика о территориях
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и должна их «вернуть».
Политика
Президент Эстонии считает Россию «самым трудным партнером»
Глава Эстонии Керсти Кальюлайд, обсуждая Россию в интервью с журналистом EurActiv, заявила о важности диалога даже «с самыми трудными партнерами».
Армия и оружие
Российскую ЗРС С-400 раскритиковали в Польше
В Польше раскритиковали российский зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-400.
Футбол
РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу
Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
Общество
Роструд разъяснил правила продления новогодних каникул за счет отпуска
Сокращение новогодних каникул связано с тем, что в прошлые годы 30 и 31 декабря выпадали на выходные дни.
Общество
МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью
В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
Авто
Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).