Технологии

РИА НовостиРИА НовостиДуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Дуров допустил, что за шесть лет существования Telegram мессенджер сталкивался с аналогичными уязвимостями. Однако он усомнился, что WhatsApp допускает такие ошибки в системе безопасности из-за несовершенства системы.
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с чего всё началось
«В мае я предсказал, что уязвимости в WhatsApp будут выявляться, а серьезные проблемы в области безопасности будут следовать одна за другой, как было раньше», — написал
 Дуров в своем Telegram-канале.
РБК14:20

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Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

РИА Новости14:01

Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов

Forbes12:38

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

ТАСС13:23

«Я предупреждал!» Дуров язвительно «наехал» на WhatsApp

Телеканал 360°12:20

Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов

РБК14:20

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Lenta.ru16:36

Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp

RT на русском17:40
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Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 19:53
Общество

В городах России образовались очереди за справками для водителей

В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
RT на русском 14:34
Политика

Зеленский приехал осмотреть возвращенные Украине корабли

Украинский президент Владимир Зеленский приехал в Очаков для того, чтобы встретить прибывшие из России украинские корабли и осмотреть их.
Газета.Ru 16:58
Здоровье

Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников

Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Соловей.Инфо вчера в 06:40
Политика

США сообщили о начале поставок СПГ на Украину

Известия 19:30
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Технологии

В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
РИА Новости 16:56
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Здоровье

Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое

Однако в случае, если побороть любовь к сладкому не получается, то директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова советует заняться физической активностью, чтобы сжечь полученные калории и нормализовать состояние организма.
РИА Новости вчера в 09:12
Происшествия

Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Известия 16:55
Хоккей

Бэбкок уволен с поста главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс»

Руководство «Торонто Мэйпл Лифс» приняло решение освободить от обязанностей главного тренера Майка Бэбкока, сообщает пресс-служба клуба на официальной странице в «Твиттере».
Чемпионат 16:47
Шоу-бизнес

Пиманов считает идеальной 13-летнюю разницу в возрасте с третьей женой

Телепрограмма 05:13
Общество

Михайлов день: что строго запрещено в праздник Архангела Михаила

Пятый канал 17:24
Происшествия

Пилот самолета случайно объявил о посадке в Москве вместо Киева

Москва 24 03:35
Политика

США пригрозили «Северному потоку-2» задержкой

Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
Lenta.ru 17:28
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма

Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
iReactor вчера в 14:03
Экономика

В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами

Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.
РБК вчера в 23:00
Экономика

В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении.
Известия 17:37
Происшествия

На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело

Сама Алтынбаева продолжает считать, что ничего экстраординарного днем 17 ноября на трассе из Казани в Набережные Челны не произошло.
Вести.Ru вчера в 08:50
Авто

Lada Vesta демонстрирует японское качество

Lada Vesta приобретет японские компоненты, призванные повысить качество отечественного автомобиля и сделать его намного более комфортным.
AvtoVolgograda.ru 05:46
Кино

Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела

Радио Sputnik 13:03
Политика

Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР

Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Газета.Ru 10:43
Политика

В Совфеде ответили на заявление эстонского политика о территориях

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и должна их «вернуть».
RT на русском 02:11
Политика

Президент Эстонии считает Россию «самым трудным партнером»

Глава Эстонии Керсти Кальюлайд, обсуждая Россию в интервью с журналистом EurActiv, заявила о важности диалога даже «с самыми трудными партнерами».
Аргументы и Факты 19:11
Армия и оружие

Российскую ЗРС С-400 раскритиковали в Польше

В Польше раскритиковали российский зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-400.
Военное обозрение 05:12
Футбол

РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу

Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
Вести.Ru 13:45
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила в Ливии итальянский беспилотник

РБК 19:56
Общество

Роструд разъяснил правила продления новогодних каникул за счет отпуска

Сокращение новогодних каникул связано с тем, что в прошлые годы 30 и 31 декабря выпадали на выходные дни.
РБК 00:39
Общество

МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью

В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
РБК 08:02
Авто

Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4

Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Автоновости дня 18 ноября в 02:31
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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