с чего всё началось

Дуров допустил, что за шесть лет существования Telegram мессенджер сталкивался с аналогичными уязвимостями. Однако он усомнился, что WhatsApp допускает такие ошибки в системе безопасности из-за несовершенства системы.

Политика Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.

Общество В городах России образовались очереди за справками для водителей В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.

Политика Зеленский приехал осмотреть возвращенные Украине корабли Украинский президент Владимир Зеленский приехал в Очаков для того, чтобы встретить прибывшие из России украинские корабли и осмотреть их.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Здоровье Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое Однако в случае, если побороть любовь к сладкому не получается, то директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова советует заняться физической активностью, чтобы сжечь полученные калории и нормализовать состояние организма.

Экономика В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.

Авто Lada Vesta демонстрирует японское качество Lada Vesta приобретет японские компоненты, призванные повысить качество отечественного автомобиля и сделать его намного более комфортным.

Политика В Совфеде ответили на заявление эстонского политика о территориях Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и должна их «вернуть».

Политика Президент Эстонии считает Россию «самым трудным партнером» Глава Эстонии Керсти Кальюлайд, обсуждая Россию в интервью с журналистом EurActiv, заявила о важности диалога даже «с самыми трудными партнерами».

Футбол РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.

Общество МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.