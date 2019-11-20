Интернет

РИА НовостиРИА НовостиДуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Дуров допустил, что за шесть лет существования Telegram мессенджер сталкивался с аналогичными уязвимостями. Однако он усомнился, что WhatsApp допускает такие ошибки в системе безопасности из-за несовершенства системы.
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Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp из-за его уязвимости

REGNUM14:26

Павел Дуров призвал удалить WhatsApp со смартфонов

Ferra12:22

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

РИА Новости14:01

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

ТАСС13:23

Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов

Forbes12:38

Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов

РБК14:20

«Я предупреждал!» Дуров язвительно «наехал» на WhatsApp

Телеканал 360°12:20
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Общество

В Италии сообщили о свадьбе Роналду

Газета.Ru 12:22
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Следует заметить, что ранее ЦАХАЛ предпочитал наносить ответные удары по иранским объектам в Сирии в светлое время суток.
Независимая газета 12:56
Политика

Захарова ответила Эстонии на слова об «аннексированных территориях»

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вопрос с территориями, которые спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас назвал аннексированными, закрыт.
Lenta.ru 12:38
Гаджеты

По слухам, карту GeForce RTX 2080 Ti Super покажут в январе

Игромания.ру 11:19
Культура

На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Tricolor TV Magazine 18 ноября в 01:55
Происшествия

Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс 14:16
Кино

Вышел второй трейлер мюзикла «Кошки»

В Сети появился второй трейлер фильма «Кошки», ставшей адаптацией одноименного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера по произведениям Томаса Элиота.
Культуромания вчера в 15:24
Шоу-бизнес

После лечения Анастасия Заворотнюк начала самостоятельно ходить

Борющаяся с тяжелым онкологическим заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку, самостоятельно ходит и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
Ugpressa.ru 03:03
Политика

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Газета.Ru 12:09
Политика

Трамп заявил, что ничего не добивался для себя от властей Украины

Президент США Дональд Трамп категорически отверг заключения о том, что добивался от властей Украины каких бы то ни было политических разменов.
ТАСС 13:47
Политика

Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

РИА Новости 09:57
Экономика

Молдавия попросила у России кредит на инфраструктурные проекты

Молдавия обратилась к России с просьбой предоставить кредит на реализацию инфраструктурных проектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости 10:34
Футбол

УЕФА утвердил состав корзин на жеребьёвке Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьёвке финальной части чемпионата Европы 2020 года.
News.ru 08:13
Политика

Зеленский приехал к восстановленному мосту в Станице Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Станицу Луганскую.
News.ru 08:17
Политика

Зеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми

На встрече в «нормандском формате» необходимо обсудить перспективу достижения настоящего прекращения огня в Донбассе с четкими сроками и обязательствами сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Известия 09:29
Музыка

Объявлены номинанты на премию «Грэмми». В числе лидеров Билли Айлиш

Музыкальная премия "Грэмми" объявила номинантов 62-й церемонии.
Life.ru 11:03
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Lenta.ru 09:11
Здоровье

Диетолог предупредила об опасности интервального голодания

Интервальное голодание может спровоцировать набор веса и проблемы с обменом веществ, заявила Агентству городских новостей "Москва" главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
РИА Новости 01:17
Теннис

Рублев вывел Россию вперед в матче с Испанией на Кубке Дэвиса

Газета.Ru вчера в 15:16
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru 15:07
Политика

СМИ сообщили об отказе двигателя у самолета Зеленского

РБК 15:15
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Общество

В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей

МВД и Министерство здравоохранения России разработали изменения в закон о безопасности дорожного движения, которые предусматривают введение внеочередного медосмотра водителей, у которых обнаружат новые заболевания.
RT на русском 03:44
Происшествия

На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку

20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
ТАСС 18 ноября в 07:49
Футбол

Зачем Гарет Бэйл сфотографировался с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»

Пока «Реал» сражался в полуфинале предсезонного турнира с «Тоттенхэмом», валлиец наслаждался игрой в гольф в городе Боадилья-дель-Монте.
Чемпионат 14:00
Культура

Сергей Полунин отмечает 30-летие

20 ноября исполняется 30 лет артисту балета Сергею Полунину.
RT на русском 07:08
Общество

Справки нарколога для курганских водителей подорожают в пять раз

В Зауралье подорожают справки от нарколога, которые получают водители и курсанты автошкол.
URA.Ru вчера в 05:00
Политика

Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
REGNUM 08:21
Авто

Представили новый седан Nissan Sentra

Единственная силовая установка для новой Nissan Sentra в форме 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 149 л.с и 197 Нм крутящего момента предлагает на 20% больше мощности и на 16% больше крутящего момента, чем предыдущий 1,8-литровый двигатель старого поколения.
Тарантас Ньюс 00:10
Спорт

В состав сборной России по биатлону на Кубок мира внесли изменения

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки сборных на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
Аргументы и Факты 05:22
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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