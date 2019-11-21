с чего всё началось

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал приложение WhatsApp небезопасным. Он напомнил о недавно выявленной уязвимости, которая позволяла "хакерам и правительственным спецслужбам" получать доступ к данным пользователей.

Политика Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.

Происшествия Семьи пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске получили выплаты Семьи пострадавших и погибшего при стрельбе в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске получили выплаты из областного бюджета, сообщил РИА Новости представитель правительства Приамурья.

Общество На космодроме Восточный вскрылись новые хищения Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.

Наука «Мы работаем по системе светофора» Специалисты Дирекции научно-технических программ Министерства науки и высшего образования создали инструмент, который позволяет собрать куски работы, выполненные разными исследователями и разными организациями, оценить их качество и степень готовности, а затем — соединить в цельную и работающую технологию.

Происшествия В Бийске полицейские провели обыск в мэрии Полицейские Бийска в понедельник провели обыск в мэрии наукограда и изъяли документы, сообщил РИА Новости представитель администрации.

Здоровье Врачи впервые охладили человека до искусственной клинической смерти Американские врачи впервые ввели пациента в состояние искусственной клинической смерти, быстро охладив его и заменив всю его кровь физраствором, сообщает New Scientist.

Экономика Минстрой Крыма назвал нацпроект «Жилье» невыполнимым на полуострове Федеральный Минстрой рассчитывает, что в Крыму построят почти в два раза больше жилья: в нацпроекте заложено, что за шесть лет на полуострове возведут почти 6,5 млн кв. м жилой недвижимости, в том числе в 2024 году — 1,3 млн кв. м. "Достижение указанного показателя федерального проекта на территории Республики Крым невыполнимо в связи с рядом причин", — отмечает Скорин.

Общество Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.

Политика Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.

Политика В Европарламенте обвинили Францию в традиции поддаваться давлению РФ Депутат обвинил французского президента Эммануэля Макрона в чрезмерной восприимчивости к российскому давлению, что влияет на пророссийский вектор во взглядах политических элит.

Общество Путин заявил о самой низкой в истории России безработице В ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» глава российского государства Владимир Путин обратил внимание на то, что безработица в РФ составила 4,6% экономически активного населения, что является наиболее низким показателем в истории страны.

Общество Генпрокурор Чайка изучит проблемы бизнеса в Екатеринбурге Завтра в городе ожидается выездной прием главы надзорного ведомства Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка 22 ноября проведет в Екатеринбурге выездной прием предпринимателей.