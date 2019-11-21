Технологии

РИА НовостиРИА НовостиДуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал приложение WhatsApp небезопасным. Он напомнил о недавно выявленной уязвимости, которая позволяла "хакерам и правительственным спецслужбам" получать доступ к данным пользователей.
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с чего всё началось
«В мае я предсказал, что уязвимости в WhatsApp будут выявляться, а серьезные проблемы в области безопасности будут следовать одна за другой, как было раньше», — написал
 Дуров в своем Telegram-канале.
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Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов

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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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