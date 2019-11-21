Технологии
РИА НовостиДуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал приложение WhatsApp небезопасным. Он напомнил о недавно выявленной уязвимости, которая позволяла "хакерам и правительственным спецслужбам" получать доступ к данным пользователей.
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с чего всё началось
«В мае я предсказал, что уязвимости в WhatsApp будут выявляться, а серьезные проблемы в области безопасности будут следовать одна за другой, как было раньше», — написал Дуров в своем Telegram-канале.РБКвчера в 14:20
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