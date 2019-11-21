с чего всё началось

«Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона», — подчеркнул Дуров. В мае создатель Telegram заявил, что мессенджер WhatsApp никогда не был и не будет безопасным для пользователей.

Политика Байден понял, что Путин не хочет видеть его президентом США На прошедших в среду дебатах претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии, Джозеф Байден высказал мнение, что президент России Владимир Путин не хочет чтобы он стал президентом США, 21 ноября сообщает ТАСС.

Общество В городах России образовались очереди за справками для водителей В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.

Шоу-бизнес Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .

Политика ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.

Происшествия Задержан экс-глава петербургского «Водоканала» После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

Политика Зеленский призвал найти и наказать убийц участников «майдана» Виновные в «деле майдана» должны быть найдены и понести наказание, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств «в честь» годовщины начала госпереворота на Украине, сообщил 21 ноября телеканал 112.ua.

Экономика Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.

Футбол После матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации.

Общество «Руки-базуки» показал свои бицепсы после операции Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки» из-за инъекций синтола, показал свои бицепсы после операции по удалению вещества из организма.

Гаджеты Анонсирован сверхширокий 43-дюймовый монитор Philips 439P9H Партнёр компании Philips фирма MMD анонсировала уникальный сверхширокий монитор. Philips 439P9H имеет диагональ 43 дюйма и изогнутый экран.