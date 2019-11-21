Технологии
Lenta.ruДуров призвал пользователей удалять WhatsApp
«Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона», — подчеркнул Дуров. В мае создатель Telegram заявил, что мессенджер WhatsApp никогда не был и не будет безопасным для пользователей.
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с чего всё началось
"WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру", — написал он в Telegram-канале.РИА Новостивчера в 21:06
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Космос
Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний
Политика
Украина обвинила Россию в краже унитазов с возвращённых кораблей
Россия варварски относилась к кораблям, задержанным в прошлом году в Керченском проливе.
Политика
Байден понял, что Путин не хочет видеть его президентом США
На прошедших в среду дебатах претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии, Джозеф Байден высказал мнение, что президент России Владимир Путин не хочет чтобы он стал президентом США, 21 ноября сообщает ТАСС.
Экономика
«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже
Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско оценил уровень чемпионата России
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением об уровне чемпионата России.
Общество
В городах России образовались очереди за справками для водителей
В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Происшествия
Возбуждено дело против посадившей ребенка за руль матери
В отношении жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль автомобиля, возбуждено уголовное дело.
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
Происшествия
Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Политика
Зеленский призвал найти и наказать убийц участников «майдана»
Виновные в «деле майдана» должны быть найдены и понести наказание, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств «в честь» годовщины начала госпереворота на Украине, сообщил 21 ноября телеканал 112.ua.
Общество
Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль
На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Экономика
Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию
В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
Продюсер картины рассказала, как в фильме снималась интимная сцена Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус.
Футбол
После матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии
Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации.
Происшествия
Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео
Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
Спорт
СБР утвердил состав сборной России на Кубок мира
Союз биатлонистов России объявил имена спортсменов, которые примут участие на первом этапе Кубка мира по биатлону 2019-2020.
Баскетбол
«Даллас» выиграл у «Голден Стэйт» благодаря трипл-даблу Дончича
«Даллас» разгромил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА (142:94). Трипл-дабл в составе победителей оформил форвард Лука Дончич.
Политика
В Крыму заявили, что Зеленский врёт о состоянии возвращённых кораблей
В ВМС Украины заявили, что судна лишились в том числе унитазов. Зеленский заявил, что на них не хватает оборудования и вооружения.
Общество
«Руки-базуки» показал свои бицепсы после операции
Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки» из-за инъекций синтола, показал свои бицепсы после операции по удалению вещества из организма.
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей
Экономика
Россияне стали одними из самых активных пользователей финтех-услуг
Наиболее популярным у россиян сервисом стали переводы и платежи — о такой услуге знают 100% жителей страны (в мире — 96%).
Транспорт
Опубликовано видео движения поезда по МЦД-1 от станции Одинцово
Хоккей
Бэбкок уволен с поста главного тренера «Торонто»
Руководство «Торонто Мейпл Лифс» отправило в отставку главного тренера Майка Бэбкока, сообщается на сайте клуба.
Гаджеты
Анонсирован сверхширокий 43-дюймовый монитор Philips 439P9H
Партнёр компании Philips фирма MMD анонсировала уникальный сверхширокий монитор. Philips 439P9H имеет диагональ 43 дюйма и изогнутый экран.
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Политика
Российскому националисту Белецкому дали гражданство Украины
Лидер незарегистрированной партии националистов Иван Белецкий, обвиненный в России в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета, получил гражданство Украины.