Общество
ИнфоросДуров прокомментировал разблокировку Telegram на территории России
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что скорость работы мобильных приложений мессенджера должна вырасти после его разблокировки на территории России.
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Дуров после разблокировки Telegram заверил в сохранении принципа тайны переписки
Интерфаксвчера в 16:51
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Политика
В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и соперника действующего лидера Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
Lenta.ru 05:47
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК 03:48
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Культура
Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
Заслуженный артист России Василий Стоноженко умер на 62-м году жизни, сообщил Союз театральных деятелей.
РИА Новости 07:02
Общество
Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции
Суммарно на торговых улицах Москвы за время самоизоляции открылись 39 новых заведений, общее количество магазинов с учетом прироста упало на 3%.
Ведомости 02:52
Футбол
Орлов: «Ростов» сам себя подставил, пусть их врач повинится и все расскажет
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о вспышке коронавируса в «Ростове», в котором заразились шесть игроков.
Metaratings 06:40
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,5%
В апреле ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%, в марте ставка была сохранена на уровне 6%, а до этого ставка снижалась шесть раз подряд с октября.
Коммерсантъ 06:30
Происшествия
В суд направлено дело об истязаниях семилетней девочки в Ингушетии
Говорит Москва 04:12
Культура
«Союзмультфильм» перечислил свои самые популярные мультфильмы
Ранее Борис Машковцев в эфире «Говорит Москва» сообщил, что в новых сериях «Ну, погоди!»
Говорит Москва 06:55
Политика
Путин оценил работу по ликвидации разлива топлива в Норильске
RT на русском 07:40
Политика
В Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США
Группа протестующих снесла памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону в американском Портленде в штате Орегон, сообщает местный телеканал KOIN.
РИА Новости 07:19
Политика
Путин обратится к нации по поправкам в Конституцию
Владимир Путин может обратиться к россиянам накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию.
ТВ Центр вчера в 02:39
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Коммерсантъ вчера в 08:56
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Политика
Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
Политика
В МИД РФ рассказали о сроках открытия границ
Во внешнеполитическом ведомстве рекомендовали туристам из РФ воздержаться от выезда за рубеж до стабилизации эпидемиологической обстановки.
ТК Звезда вчера в 07:16
Авто
Электромобили догнали машины с бензиновыми двигателями по стоимости владения в России
Электромобиль среднего класса обходится примерно на 750 000 рублей дороже бензинового аналога, свидетельствуют подсчеты Vygon Consulting из доклада «Накопители энергии в России: инъекция устойчивого развития».
Forbes 05:02
Общество
Экс-главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят в Чебоксарах
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, скончавшийся от пневмонии, будет похоронен в Чебоксарах, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
РИА Новости 03:49
Экономика
Все фракции в Госдуме поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Все фракции в Государственной думе поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ.
Piter.tv 02:38
Шоу-бизнес
Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд
Публикации гласили, что Маск закрутил роман с актрисой Эмбер Херд еще во времена ее недолгого брака с Джонни Деппом.
Московский Комсомолец вчера в 14:29
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
«Яндекс» представил проект своей будущей штаб-квартиры
Застройщик сообщал, что "Яндекс" планирует построить новую штаб-квартиру общей площадью 170 тыс. кв. м. Помимо офисных площадей, там будут подземная парковка, тестовые лаборатории, образовательный центр, спортивный комплекс с бассейном, музей "Яндекса" и т.д.
Интерфакс 06:01
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Политика
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Газета.Ru 04:27
Общество
Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение фейка
Судебный участок мирового судьи № 416 Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» из-за распространения недостоверной информации, создавшего угрозу жизни или здоровью, решение судьи опубликовано в карточке дела.
Ведомости 06:19
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый за последнее время случай задержания высокопоставленных чиновников в Приангарье.
REGNUM 07:28
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заболели ещё 254 человека
Областная газета 03:46
Происшествия
На Сахалине медведь загрыз женщину
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине приступили к поиску и отстрелу опасных медведей.
REGNUM 00:42