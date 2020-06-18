Общество
Sostav.ruДуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал разблокировку сервиса в России. «Поздравляю всех российских пользователей Telegram с этим позитивным изменением – и надеюсь, что оно долгосрочно», - написал он в своем Telegram-канале.
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Дуров после разблокировки Telegram заверил в сохранении принципа тайны переписки
Интерфаксвчера в 16:51
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