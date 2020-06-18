Общество

Sostav.ruSostav.ruДуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал разблокировку сервиса в России. «Поздравляю всех российских пользователей Telegram с этим позитивным изменением – и надеюсь, что оно долгосрочно», - написал он в своем Telegram-канале.
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Дуров оценил эффект от разблокировки Telegram

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Брянские новостивчера в 16:35
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РИА Новости 03:27
Армия и оружие

Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ

В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
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Цена нефти Brent на бирже в Лондоне впервые с 8 июня превысила 42 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне

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Россия намеревается разорвать действующее с Кипром соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН).
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