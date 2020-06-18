Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.

Экономика Глава РФПИ рассказал о прошедших стадию «отрицания» инвесторах Как рассказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, за время пандемии инвесторы прошли несколько стадий.

Общество Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова. 190

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле Прохладный июль ожидается в Курганской области, на юге Тюменской области, в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и на Алтае. 1

Наука Найденная в Антарктиде окаменелость оказалась яйцом морского ящера Учёные до сих пор не знают, кому могло принадлежать такое огромное яйцо, ведь все известные науке динозавры из Антарктиды были недостаточно велики, чтобы отложить такое яйцо. 22

Общество «Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из‑за аномальной жары «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице до вечера среды из-за крайне высокой температуры воздуха, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномальном похолодании Аномально холодная погода придет на Урал и в некоторые регионы Сибири, а в центральной части страны температура понизится на 10 градусов. 818

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 2,9K

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову. 838

Общество В руинах бывшего замка нацистов нашли сокровища Ученые нашли в руинах замка XIV века в польском городе Новы-Сонч сундук с сокровищами: серебряными кубками, вазами, столовыми приборами и посудой. 5

Здоровье Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса. 19

Политика Помпео назвал Болтона предателем Госсекретарь США Майк Помпео счел экс-помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона предателем. 22

Армия и оружие Набор в военные академии Минобороны РФ проходит удаленно В период с 1 июня по 15 июля кандидаты-офицеры, будущие командиры соединений и воинских частей, успешно прошедшие предварительный конкурсный отбор, участвуют во вступительных испытаниях в 15 вузов МО РФ. 1

Кино Фото: в сиквеле «Капитана Марвел» героиня сразится с Галактусом? Нью-Йорк, США, 17 июня 2020, 10:48 — REGNUM Энтузиаст с ником marvefx представил фан-постер кинокомикса «Капитан Марвел 2». Об этом 17 июня сообщает портал ComicBook.

Экономика Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год. 5,1K