Общество
ТАССДуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
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Дуров после разблокировки Telegram заверил в сохранении принципа тайны переписки
Интерфаксвчера в 16:51
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 03:16, Ашберн
Игры
Выход Cyberpunk 2077 перенесли на ноябрь
The GEEK вчера в 16:39
Экономика
Глава РФПИ рассказал о прошедших стадию «отрицания» инвесторах
Как рассказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, за время пандемии инвесторы прошли несколько стадий.
РБК 03:00
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Наука
Умные часы специалисты превратили в систему мониторинга здоровья
Rusargument вчера в 16:17
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Прохладный июль ожидается в Курганской области, на юге Тюменской области, в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и на Алтае.
РИА Новости 02:19
Наука
Найденная в Антарктиде окаменелость оказалась яйцом морского ящера
Учёные до сих пор не знают, кому могло принадлежать такое огромное яйцо, ведь все известные науке динозавры из Антарктиды были недостаточно велики, чтобы отложить такое яйцо.
News.ru вчера в 05:21
Политика
В ООН признали собственную неэффективность после слов Путина
Руководство ООН признает, что организация работает не так эффективно, как могла бы.
Lenta.ru вчера в 17:58
Общество
«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из‑за аномальной жары
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице до вечера среды из-за крайне высокой температуры воздуха, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
РИАМО 17 июня в 03:55
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномальном похолодании
Аномально холодная погода придет на Урал и в некоторые регионы Сибири, а в центральной части страны температура понизится на 10 градусов.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 02:26
Общество
Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform 02:18
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК вчера в 09:07
Футбол
«Челси» объявил о контракте с Вернером
«Челси» объявил о переходе нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера.
Матч ТВ вчера в 05:07
Общество
В руинах бывшего замка нацистов нашли сокровища
Ученые нашли в руинах замка XIV века в польском городе Новы-Сонч сундук с сокровищами: серебряными кубками, вазами, столовыми приборами и посудой.
Lenta.ru вчера в 16:22
Гаджеты
Apple может переименовать iPhone в Apple Phone, а iOS — в iPhone OS
Второе: iPhone переименуют в Apple Phone.
Letnews.ru 02:14
Авто
Автоэксперт дал прогноз по ценам на автомобили после пандемии
Автоэксперт дал прогноз по ценам на автомобили после пандемии.
Evo-rus.com 02:21
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Здоровье
Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса
Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.
Газета.Ru вчера в 18:58
Политика
Помпео назвал Болтона предателем
Госсекретарь США Майк Помпео счел экс-помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона предателем.
Известия 01:53
Армия и оружие
Набор в военные академии Минобороны РФ проходит удаленно
В период с 1 июня по 15 июля кандидаты-офицеры, будущие командиры соединений и воинских частей, успешно прошедшие предварительный конкурсный отбор, участвуют во вступительных испытаниях в 15 вузов МО РФ.
Аргументы и Факты 02:31
Кино
Фото: в сиквеле «Капитана Марвел» героиня сразится с Галактусом?
Нью-Йорк, США, 17 июня 2020, 10:48 — REGNUM Энтузиаст с ником marvefx представил фан-постер кинокомикса «Капитан Марвел 2». Об этом 17 июня сообщает портал ComicBook.
REGNUM 17 июня в 03:48
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС вчера в 03:11
Общество
В России начали испытывать вакцину против коронавируса на добровольцах
В Москве в военном госпитале имени Бурденко начали испытывать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 на 18 добровольцах, сообщило Минобороны.
Ведомости вчера в 07:41
Политика
В Японии приостановили развертывание баз ПРО США
Хакасия-Информ 16 июня в 03:25
Политика
Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам
Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
Гаджеты
Санкции США повлияли на производство новых смартфонов Huawei Mate
Компания Huawei приостанавливает производство компонентов для новых смартфонов серии Mate 40. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.
Деловое.ТВ вчера в 14:16
Общество
В центре Москвы закрылись более 100 магазинов и кафе
Больше всего магазинов и ресторанов прекратило работу на Садовом кольце и на Арбате. Однако за это время были открыты и 39 новых заведений.
Коммерсантъ 02:42