Общество
ТАССДуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
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Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 15:36
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Игры
Смотрим на лучшие фанатские дизайны PS5
Или создаём свой собственный В твиттере и на специализированных форумах появилось множество фантазий фанатов с воплощениями коллекционных версий консоли PlayStation 5. Речь о моделях с разными цветами, а также о тематическаих устройствах для фанатов определенных игр, к примеру, Spider-Man: Miles Morales, анонсированной на прошлой неделе.
Городской портал Новый Нижний 16 июня в 10:00
Общество
Расшифрован геном «пекинского» коронавируса
Китайские специалисты расшифровали геном коронавируса COVID-19, найденного на рынке "Синьфади" в Пекине.
Вести.Ru 21:53
Политика
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК 07:54
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы о первых днях ВОВ
Минобороны РФ запустило проект, посвященный ранее неизвестным архивным документам о первых днях Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 22:38
Происшествия
Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса
Известия вчера в 16:16
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Общество
Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах.
Невские Новости вчера в 17:57
Политика
Против Порошенко возбудили дело из-за получения Украиной томоса
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело из-за получения Украиной томоса об автокефалии.
РЕН ТВ 08:33
Общество
В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико
Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
RT на русском 10:29
Политика
Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России
Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.
Ведомости 15:30
Общество
В польском замке обнаружили нацистский тайник
В руинах замка XIV века в польском городе Новы-Сонч был обнаружен сундук с антикварным серебром, сообщает The First News.
Газета.Ru 17:00
Музыка
Без живого вокала: Евровидение поменяло правила из-за пандемии
Согласно прежним правилам, если в композиции участника был бэк-вокал, то во время выступления на сцене его исполнение вживую было обязательным, напоминают организаторы.
News.ru 08:18
Культура
Звезда «Сватов» рассказала о седьмом сезоне сериала
Российская актриса и звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал рассказала о находящемся в производстве седьмом сезоне шоу.
Культуромания 16 июня в 13:14
Наука
В Швейцарии был создан двигатель из 16 атомов
Двигатель работает в том числе на электрической и тепловой энергиях.
Evo-rus.com вчера в 05:10
Автоспорт
Льюис Хэмилтон лично извинился перед Хельмутом Марко
Затишье в новостном пространстве Формулы 1 на этой неделе внезапно нарушило фейковое высказывание Хельмута Марко в адрес Льюиса Хэмилтона.
Autosport.com.ru 09:17
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости 17:00
Футбол
Стало известно расписание сборной России на перенесенном Евро-2020
Третью игру группового этапа Россия сыграет с Данией в Копенгагене 21 июня. Сам чемпионат Европы продлится с 11 июня по 11 июля 2021 года.
BetOn вчера в 11:27
Общество
В Екатеринбурге на участке, несмотря на отказ УИК, пройдёт голосование
Сегодня местные СМИ написали, что члены участковой избирательной комиссии (УИК) №1503 в полном составе отказались от участия в организации голосования по Конституции из-за пандемии коронавируса.
Уральский меридиан 09:59
Политика
Указ о голосовании по Конституции оспорен в Верховном суде
Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий президентский указ о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции, передаёт Интерфакс.
RT на русском вчера в 16:53
Общество
За сутки 193 человека заболели коронавирусом в Иркутской области
Количество умерших от коронавируса осталось прежним – 24, но за сутки есть четыре летальных случая от иных заболеваний у зараженных COVID-19.
Областная газета (г. Иркутск) 22:11
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
Футбол
У бывшего тренера «Барселоны» Унсуэ выявлена неизлечимая болезнь
У тренера диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС), который со временем приводит к параличу.
Sport24.ru 09:23
Наука
Этнические различия нашли в симптомах коронавируса
Различия в симптомах коронавируса, скорее всего, не имеют никакого отношения к эволюции самого вируса.
Evo-rus.com 11:40
Политика
Сербия не признает Косово в обмен на вступление в ЕС
Сербия не признает независимость Косова в обмен на вступление в Европейский союз.
ИА Новороссия 16:08
Общество
Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова
Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной.
РБК 11:34
Игры
Без Mass Effect и Battlefield 6 — слухи об анонсах на EA Play 2020
На EA Play 2020 не будет и презентации Battlefield 6. Инсайдер отметил, что Electronic Arts пока не планирует показывать новый шутер DICE, но может представить Medal of Honor для VR от Respawn Entertainment.
CyberSport.ru вчера в 15:16
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57