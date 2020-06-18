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Политика Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом. 1,6K

Игры Смотрим на лучшие фанатские дизайны PS5 Или создаём свой собственный В твиттере и на специализированных форумах появилось множество фантазий фанатов с воплощениями коллекционных версий консоли PlayStation 5. Речь о моделях с разными цветами, а также о тематическаих устройствах для фанатов определенных игр, к примеру, Spider-Man: Miles Morales, анонсированной на прошлой неделе. 1

Общество Расшифрован геном «пекинского» коронавируса Китайские специалисты расшифровали геном коронавируса COVID-19, найденного на рынке "Синьфади" в Пекине.

Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 151

Политика Против Порошенко возбудили дело из-за получения Украиной томоса Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело из-за получения Украиной томоса об автокефалии. 33

Политика Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации. 525

Общество В польском замке обнаружили нацистский тайник В руинах замка XIV века в польском городе Новы-Сонч был обнаружен сундук с антикварным серебром, сообщает The First News.

Музыка Без живого вокала: Евровидение поменяло правила из-за пандемии Согласно прежним правилам, если в композиции участника был бэк-вокал, то во время выступления на сцене его исполнение вживую было обязательным, напоминают организаторы. 2

Культура Звезда «Сватов» рассказала о седьмом сезоне сериала Российская актриса и звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал рассказала о находящемся в производстве седьмом сезоне шоу. 28

Автоспорт Льюис Хэмилтон лично извинился перед Хельмутом Марко Затишье в новостном пространстве Формулы 1 на этой неделе внезапно нарушило фейковое высказывание Хельмута Марко в адрес Льюиса Хэмилтона. 1

Футбол Стало известно расписание сборной России на перенесенном Евро-2020 Третью игру группового этапа Россия сыграет с Данией в Копенгагене 21 июня. Сам чемпионат Европы продлится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Политика Указ о голосовании по Конституции оспорен в Верховном суде Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий президентский указ о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции, передаёт Интерфакс. 10K

Общество За сутки 193 человека заболели коронавирусом в Иркутской области Количество умерших от коронавируса осталось прежним – 24, но за сутки есть четыре летальных случая от иных заболеваний у зараженных COVID-19.

Футбол У бывшего тренера «Барселоны» Унсуэ выявлена неизлечимая болезнь У тренера диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС), который со временем приводит к параличу.

Наука Этнические различия нашли в симптомах коронавируса Различия в симптомах коронавируса, скорее всего, не имеют никакого отношения к эволюции самого вируса. 7

Игры Без Mass Effect и Battlefield 6 — слухи об анонсах на EA Play 2020 На EA Play 2020 не будет и презентации Battlefield 6. Инсайдер отметил, что Electronic Arts пока не планирует показывать новый шутер DICE, но может представить Medal of Honor для VR от Respawn Entertainment. 1