Общество

ТАССТАССДуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
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Дуров после разблокировки Telegram заверил в сохранении принципа тайны переписки

Интерфаксвчера в 16:51

Дуров назвал «отличной новостью» разблокировку Telegram в России

РБКвчера в 16:53

Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

ТАССвчера в 16:52

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Дуров поздравил россиян с разблокировкой Telegram

Телеканал 360°вчера в 16:39

«Отличная новость – Роскомнадзор официально разблокировал Telegram»

Брянские новостивчера в 16:35

Дуров прокомментировал решение Роскомнадзора о разблокировке Telegram

RT на русскомвчера в 16:34
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Армия и оружие

На Украине проводят испытания ракетного комплекса «Нептун»

REGNUM 17 июня в 06:45
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Здоровье

Коронавирус. «Альянс врачей» требует возбудить дело о фейках на главу Роспотребнадзора

Профсоюзная организация «Альянс врачей» требует, чтобы Следственный комитет возбудил уголовное дело о фейках в отношении главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
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Шоу-бизнес

«Чувственная нимфа»: Марина Александрова показала бюст в мокром бикини

Поклонники не смогли пройти мимо такого кадра и завалили артистку комплиментами: «Какая чувственная нимфа», «Уф, красотка», «Очень милая, стройная и симпатичная», «Красоточка, очень молодо выглядите, как девочка».
Городовой вчера в 07:33
Политика

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
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Шоу-бизнес

Киркоров ответил на угрозы десантников после ролика о гее из ВДВ

URA.Ru 17 июня в 14:18
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Происшествия

В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы

В Калуге полиция начала проверку ролика, на котором девушки в нижнем белье танцуют на фоне мемориала Победы.
Российская газета вчера в 10:12
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Политика

Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Коммерсантъ вчера в 14:06
2,6K
Политика

Помпео назвал Болтона предателем

Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости вчера в 21:36
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Кино

Церемония вручения премии BAFTA в 2021 году перенесена на 11 апреля

В 2021 году церемония пройдет 11 апреля (вместо запланированной на 14 февраля) — ровно за две недели до вручения «Оскара», которое состоится 25 апреля.
Россия – Культура 16 июня в 05:47
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 17 июня в 10:47
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Путешествия

Названы самые бюджетные цены на путешествия по России в июле

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал цены на билеты на июль и составил рейтинг самых дешевых российских направлений, куда можно отправиться на отдых.
Комсомольская правда 01:29
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Общество

Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

РБК вчера в 11:34
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Здоровье

Врач объяснила, что рак можно определить по запаху пота

Если ощущается необычный запах пота, в организме, вероятно, не все в порядке.
Российская газета 01:42
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Происшествия

На Сахалине медведь загрыз женщину

REGNUM 00:42
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Футбол

Канисарес: «Мозг Гвардиолы мутировал»

Экс-голкипер «Валенсии» Сантьяго Канисарес высказался в адрес главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
Евро-футбол.ру 01:20
Гаджеты

Apple может переименовать iOS в iPhone OS

Компания Apple должна сделать ряд громких заявлений на конференции Apple WWDC 2020, которая состоится 22 июня.
Piter.tv 01:28
6
Здоровье

В Улан-Удэ назначили главврача больницы №4

Напомним, скандал в больнице № 4 в Улан-Удэ разразился в конце апреля.
Байкал-Daily 01:39
Армия и оружие

Над Екатеринбургом началась репетиция авиапарада

Европейско-Азиатские новости 01:31
Футбол

«Локомотив» рассчитывает продлить контракт с Алексеем Миранчуком

18 июня гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе провёл встречу с представителем хавбека Алексеем Миранчуком.
Sport.ru вчера в 17:28
Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

Коммерсантъ вчера в 18:04
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Происшествия

Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде

Газета.Ru вчера в 10:43
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Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Газета.Ru вчера в 16:09
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
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Общество

В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19

Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия вчера в 06:41
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Шоу-бизнес

В Астрахань приехала Анастасия Волочкова

Ранее издание МК в Астрахани писало, что скандально известной балерине Анастасии Волочковой принадлежат 22 квартиры в элитном астраханском доме.
Астрахань.Ру вчера в 05:16
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Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 17 июня в 13:44
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Происшествия

В Перми закрыли на карантин хирургическое отделение больницы №2

В Перми на прием и выписку закрыто хирургическое отделение в городской клинической больнице № 2 им. Ф.Х. Граля.
Накануне.Ru вчера в 21:07
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Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
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Происшествия

Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову

Читинский гарнизонный военный суд продлил арест обвиняемому в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову.
Газета.Ru 01:42
Общество

В Кузбассе за сутки выявлен 61 случай заражения коронавирусом

В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 19 июня, за прошедшие сутки выявлен 61 случай заражения коронавирусом.
REGNUM 00:36
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