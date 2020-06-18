Общество
ТАССДуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
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Дуров после разблокировки Telegram заверил в сохранении принципа тайны переписки
Интерфаксвчера в 16:51
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Армия и оружие
На Украине проводят испытания ракетного комплекса «Нептун»
REGNUM 17 июня в 06:45
Здоровье
Коронавирус. «Альянс врачей» требует возбудить дело о фейках на главу Роспотребнадзора
Профсоюзная организация «Альянс врачей» требует, чтобы Следственный комитет возбудил уголовное дело о фейках в отношении главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
FreeNews-Volga 00:32
Шоу-бизнес
«Чувственная нимфа»: Марина Александрова показала бюст в мокром бикини
Поклонники не смогли пройти мимо такого кадра и завалили артистку комплиментами: «Какая чувственная нимфа», «Уф, красотка», «Очень милая, стройная и симпатичная», «Красоточка, очень молодо выглядите, как девочка».
Городовой вчера в 07:33
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Шоу-бизнес
Киркоров ответил на угрозы десантников после ролика о гее из ВДВ
URA.Ru 17 июня в 14:18
Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
В Калуге полиция начала проверку ролика, на котором девушки в нижнем белье танцуют на фоне мемориала Победы.
Российская газета вчера в 10:12
Политика
Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Коммерсантъ вчера в 14:06
Политика
Помпео назвал Болтона предателем
Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости вчера в 21:36
Кино
Церемония вручения премии BAFTA в 2021 году перенесена на 11 апреля
В 2021 году церемония пройдет 11 апреля (вместо запланированной на 14 февраля) — ровно за две недели до вручения «Оскара», которое состоится 25 апреля.
Россия – Культура 16 июня в 05:47
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 17 июня в 10:47
Путешествия
Названы самые бюджетные цены на путешествия по России в июле
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал цены на билеты на июль и составил рейтинг самых дешевых российских направлений, куда можно отправиться на отдых.
Комсомольская правда 01:29
Здоровье
Врач объяснила, что рак можно определить по запаху пота
Если ощущается необычный запах пота, в организме, вероятно, не все в порядке.
Российская газета 01:42
Происшествия
На Сахалине медведь загрыз женщину
REGNUM 00:42
Футбол
Канисарес: «Мозг Гвардиолы мутировал»
Экс-голкипер «Валенсии» Сантьяго Канисарес высказался в адрес главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
Евро-футбол.ру 01:20
Гаджеты
Apple может переименовать iOS в iPhone OS
Компания Apple должна сделать ряд громких заявлений на конференции Apple WWDC 2020, которая состоится 22 июня.
Piter.tv 01:28
Здоровье
В Улан-Удэ назначили главврача больницы №4
Напомним, скандал в больнице № 4 в Улан-Удэ разразился в конце апреля.
Байкал-Daily 01:39
Армия и оружие
Над Екатеринбургом началась репетиция авиапарада
Европейско-Азиатские новости 01:31
Футбол
«Локомотив» рассчитывает продлить контракт с Алексеем Миранчуком
18 июня гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе провёл встречу с представителем хавбека Алексеем Миранчуком.
Sport.ru вчера в 17:28
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
Коммерсантъ вчера в 18:04
Происшествия
Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде
Газета.Ru вчера в 10:43
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Общество
В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия вчера в 06:41
Шоу-бизнес
В Астрахань приехала Анастасия Волочкова
Ранее издание МК в Астрахани писало, что скандально известной балерине Анастасии Волочковой принадлежат 22 квартиры в элитном астраханском доме.
Астрахань.Ру вчера в 05:16
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 17 июня в 13:44
Происшествия
В Перми закрыли на карантин хирургическое отделение больницы №2
В Перми на прием и выписку закрыто хирургическое отделение в городской клинической больнице № 2 им. Ф.Х. Граля.
Накануне.Ru вчера в 21:07
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Происшествия
Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову
Читинский гарнизонный военный суд продлил арест обвиняемому в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову.
Газета.Ru 01:42
Общество
В Кузбассе за сутки выявлен 61 случай заражения коронавирусом
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 19 июня, за прошедшие сутки выявлен 61 случай заражения коронавирусом.
REGNUM 00:36