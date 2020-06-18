Общество
ТАССДуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
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Шоу-бизнес
Максим Фадеев сравнил бывших подопечных с проститутками
News.ru 16 июня в 23:48
Происшествия
Мужчина упал с крыши дома в Луговом и разбился
Мертвого мужчину нашли сегодня, 19 июня, на улице в Луговом (планировочный район Южно-Сахалинска).
АСТВ 18:26
Музыка
Без живого вокала: Евровидение поменяло правила из-за пандемии
Согласно прежним правилам, если в композиции участника был бэк-вокал, то во время выступления на сцене его исполнение вживую было обязательным, напоминают организаторы.
News.ru 08:18
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ 18:04
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости 14:22
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости 17:00
Политика
Путин напомнил о причинах Второй мировой войны
Москва, 18 июня 2020, 22:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин напомнил о причинах Второй мировой войны в своей статье, приуроченной к 75-летию Победы, опубликованной 18 июня в The National Interest.
REGNUM 15:14
Футбол
Валерий Карпин прокомментировал реакцию «Сочи» на перенос матча
Интересно, что в прошлом году был перенесен матч «Сочи» против «Оренбурга», поскольку десять игроков сочинцев заболели ангиной.
ProstoProSport 14:45
Происшествия
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ 15:54
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
Происшествия
Адвокат назвал отношение семьи Захарова к компенсации от Ефремова
RT на русском 18:19
Здоровье
Врач рассказала, чего категорически нельзя делать в жару
Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала "Вечерней Москве", кому категорически противопоказано находиться под прямыми лучами солнца в жаркую погоду.
РИА Новости 08:30
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Здоровье
Еще 16 человек заболели коронавирусом в Сахалинской области
В Сахалинской области количество случаев коронавируса возросло до 368. Диагноз официально подтвердился еще у 16 человек.
EastRussia 15 июня в 19:44
Общество
ФСБ расстраивается
Территория бывшего детского сада пойдет под жилье Девелопер "Трансстройинвест", который, в частности, реконструировал аэропорт Внуково и построил терминал для бизнес-авиации в Пулково, получил очередной контракт от Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Коммерсантъ 18:50
Финансы
Банки Европы потратят $1,5 трлн на дешевые кредиты для компаний
Предложение Евроцентробанка о формировании пакета ультрадешевых трехлетних займах было принято 742 банками на общую сумму 1,31 трлн евро ($1,5 трлн) 18 июня, сообщает Bloomberg.
ИА Красная Весна 08:09
Происшествия
Семилетний ребенок погиб в Санкт-Петербурге от удара молнии
Семилетний мальчик погиб от удара молнии вечером в четверг, 18 июня, в Санкт-Петербургe на берегу Финского залива.
Известия 16:10
Кино
«Роскино» представит российскую киноиндустрию на Каннском кинорынке
Генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова подчеркнула, что Каннский кинорынок Marche du Film остается ключевым для российских компаний.
REGNUM 06:30
Космос
В России хотят создать частную сверхлёгкую ракету
Секрет фирмы 08:19
Футбол
Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения.
Газета.Ru вчера в 19:59
Армия и оружие
Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы
Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корреспондент ТАСС по итогам ночных репетиций парада.
ТАСС 18:05
Здоровье
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Известия 16:56
Здоровье
В Алтайском крае осталось всего пять районов без коронавируса
За прошедшие сутки вновь зарегистрировано 72 новых случая заражения. Таким образом, общее число заболевших составляет 2939 человек.
Вести Алтай 16 июня в 04:13
Общество
В Госдуме предложили снизить транспортный налог
Депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением снизить транспортный налог на 25% в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
Известия 11:55
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49