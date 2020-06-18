Общество

ТАССТАССДуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
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Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

РИА Новости16:58

Дуров назвал «отличной новостью» разблокировку Telegram в России

РБК16:53

«Отличная новость – Роскомнадзор официально разблокировал Telegram»

Брянские новости16:35

Дуров после разблокировки Telegram заверил в сохранении принципа тайны переписки

Интерфакс16:51

Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России. «Право на конфиденциальность остается фундаментальным принципом»

Фонтанка.Ру16:43

Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

ТАСС16:52

Дуров прокомментировал решение Роскомнадзора о разблокировке Telegram

RT на русском16:34
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 19:48, Ашберн
Шоу-бизнес

Максим Фадеев сравнил бывших подопечных с проститутками

News.ru 16 июня в 23:48
25
Происшествия

Мужчина упал с крыши дома в Луговом и разбился

Мертвого мужчину нашли сегодня, 19 июня, на улице в Луговом (планировочный район Южно-Сахалинска).
АСТВ 18:26
Музыка

Без живого вокала: Евровидение поменяло правила из-за пандемии

Согласно прежним правилам, если в композиции участника был бэк-вокал, то во время выступления на сцене его исполнение вживую было обязательным, напоминают организаторы.
News.ru 08:18
Общество

Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье

РБК 11:59
61
Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ 18:04
26
Экономика

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости 14:22
1
Шоу-бизнес

Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

РИА Новости 17:00
102
Политика

Путин напомнил о причинах Второй мировой войны

Москва, 18 июня 2020, 22:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин напомнил о причинах Второй мировой войны в своей статье, приуроченной к 75-летию Победы, опубликованной 18 июня в The National Interest.
REGNUM 15:14
1,7K
Футбол

Валерий Карпин прокомментировал реакцию «Сочи» на перенос матча

Интересно, что в прошлом году был перенесен матч «Сочи» против «Оренбурга», поскольку десять игроков сочинцев заболели ангиной.
ProstoProSport 14:45
Происшествия

Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю

Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 22:24
18
Политика

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ 15:54
1,3K
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
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Армия и оружие

Минобороны публикует уникальные документы о первых днях войны

REGNUM 17:40
Общество

В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
479
Происшествия

Адвокат назвал отношение семьи Захарова к компенсации от Ефремова

RT на русском 18:19
197
Здоровье

Врач рассказала, чего категорически нельзя делать в жару

Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала "Вечерней Москве", кому категорически противопоказано находиться под прямыми лучами солнца в жаркую погоду.
РИА Новости 08:30
17
Общество

Геймеры остались недовольны релизом игр студии Quantic Dream в Steam

REGNUM 13:50
1
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
2,3K
Здоровье

Еще 16 человек заболели коронавирусом в Сахалинской области

В Сахалинской области количество случаев коронавируса возросло до 368. Диагноз официально подтвердился еще у 16 человек.
EastRussia 15 июня в 19:44
4
Общество

ФСБ расстраивается

Территория бывшего детского сада пойдет под жилье Девелопер "Трансстройинвест", который, в частности, реконструировал аэропорт Внуково и построил терминал для бизнес-авиации в Пулково, получил очередной контракт от Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Коммерсантъ 18:50
1
Финансы

Банки Европы потратят $1,5 трлн на дешевые кредиты для компаний

Предложение Евроцентробанка о формировании пакета ультрадешевых трехлетних займах было принято 742 банками на общую сумму 1,31 трлн евро ($1,5 трлн) 18 июня, сообщает Bloomberg.
ИА Красная Весна 08:09
Происшествия

Семилетний ребенок погиб в Санкт-Петербурге от удара молнии

Семилетний мальчик погиб от удара молнии вечером в четверг, 18 июня, в Санкт-Петербургe на берегу Финского залива.
Известия 16:10
73
Кино

«Роскино» представит российскую киноиндустрию на Каннском кинорынке

Генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова подчеркнула, что Каннский кинорынок Marche du Film остается ключевым для российских компаний.
REGNUM 06:30
Космос

В России хотят создать частную сверхлёгкую ракету

Секрет фирмы 08:19
19
Футбол

Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения.
Газета.Ru вчера в 19:59
Армия и оружие

Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы

Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корреспондент ТАСС по итогам ночных репетиций парада.
ТАСС 18:05
2
Здоровье

Врач рассказала о способе определить рак по запаху

Известия 16:56
11
Здоровье

В Алтайском крае осталось всего пять районов без коронавируса

За прошедшие сутки вновь зарегистрировано 72 новых случая заражения. Таким образом, общее число заболевших составляет 2939 человек.
Вести Алтай 16 июня в 04:13
341
Общество

В Госдуме предложили снизить транспортный налог

Депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением снизить транспортный налог на 25% в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
Известия 11:55
90
Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
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