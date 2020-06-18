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Происшествия Мужчина упал с крыши дома в Луговом и разбился Мертвого мужчину нашли сегодня, 19 июня, на улице в Луговом (планировочный район Южно-Сахалинска).

Музыка Без живого вокала: Евровидение поменяло правила из-за пандемии Согласно прежним правилам, если в композиции участника был бэк-вокал, то во время выступления на сцене его исполнение вживую было обязательным, напоминают организаторы.

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Политика Путин напомнил о причинах Второй мировой войны Москва, 18 июня 2020, 22:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин напомнил о причинах Второй мировой войны в своей статье, приуроченной к 75-летию Победы, опубликованной 18 июня в The National Interest. 1,7K

Футбол Валерий Карпин прокомментировал реакцию «Сочи» на перенос матча Интересно, что в прошлом году был перенесен матч «Сочи» против «Оренбурга», поскольку десять игроков сочинцев заболели ангиной.

Происшествия Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK. 18

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Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 150

Общество В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий. 479

Общество ФСБ расстраивается Территория бывшего детского сада пойдет под жилье Девелопер "Трансстройинвест", который, в частности, реконструировал аэропорт Внуково и построил терминал для бизнес-авиации в Пулково, получил очередной контракт от Федеральной службы безопасности (ФСБ). 1

Финансы Банки Европы потратят $1,5 трлн на дешевые кредиты для компаний Предложение Евроцентробанка о формировании пакета ультрадешевых трехлетних займах было принято 742 банками на общую сумму 1,31 трлн евро ($1,5 трлн) 18 июня, сообщает Bloomberg.

Кино «Роскино» представит российскую киноиндустрию на Каннском кинорынке Генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова подчеркнула, что Каннский кинорынок Marche du Film остается ключевым для российских компаний.

Футбол Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения.

Армия и оружие Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корреспондент ТАСС по итогам ночных репетиций парада. 2