Общество
РИА НовостиДуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в результате разблокировки мессенджера Роскомнадзором вырастет скорость работы мобильных приложений на территории России, при этом принцип сохранности личных данных в Telegram останется неизменным.
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Игры
Масштаб, сюжетная завязка, технические особенности: Insomniac поделилась деталями Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Хортон подтвердил, что в плане масштаба Marvel’s Spider-Man: Miles Morales представляет собой аналог Uncharted: The Lost Legacy — самостоятельного с сюжетной точки зрения дополнения к Uncharted 4: A Thief’s End.
3DNews 12:54
Футбол
«Валенсия» с Черышевым проиграла «Реалу» в матче Примеры
«Валенсия» потерпела поражение от мадридского «Реала» в матче 29-го тура испанской Примеры.
RT на русском 18:00
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС 16:12
Политика
Президент Азербайджана не приедет в Москву на парад Победы
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет приехать в Россию на военный парад на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ 11:30
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Наука
Расшифрован геном неандертальца, жившего 80 тыс. лет назад на Алтае
По-видимому, чагырская популяция пришла на Алтай из европейской части материка около 80 тыс. лет назад.
Интерфакс - Россия вчера в 06:51
Общество
Сын Никиты Хрущева скончался в США
В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев.
Известия 16:55
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
РИА Новости вчера в 10:47
Игры
Фанаты выпустили демоверсию ремейка игры Deus Ex на движке Unreal Engine
Энтузиасты работали над ремейком в течение года. Даты релиза окончательной версии модифицированной игры разработчики не назвали.
REGNUM 09:17
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru 16:09
Общество
EA выпустила Titanfall 2, Dead Space 3, The Sims 4 и A Way Out в Steam
Больше на Игромании Cyberpunk 2077 отложили ещё на 2 месяца — до 19 ноября В Civilization VI стартует второй сезон королевской битвы Red Death Activision тизерит нового «Крэша Бандикута»
Игромания.ру 15:34
Армия и оружие
США заявили о перехвате российских бомбардировщиков над Аляской
Командование противовоздушной обороны Северной Америки (NORAD) на своей странице в Twitter сообщило о перехвате российских бомбардировщиков Ту-95 в небе над Аляской.
Газета.Ru 14:47
Общество
ФАС отрицает смягчение требований к предустановке отечественного софта
В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера.
Российская газета 17:16
Экономика
Введение прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали все думские фракции
Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы.
Интерфакс 04:30
Общество
Путин призвал не превращать экономику в инструмент конфронтации
"Недопустимо превращать экономику в инструмент давления и конфронтации", - написал он в статье о Второй мировой войне, опубликованной в издании National Interest в четверг.
РИА Новости 16:26
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
Политика
Пропал главный конкурент Лукашенко на президентских выборах
В штабе кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико заявили, что он перестал выходить на связь.
Московский Комсомолец 03:48
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах
В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах, а также отказаться от их планировки в новых многоэтажках.
Piter.tv 02:27
Авто
Как мошенники разводят автолюбителей при продаже подержанных машин?
При приобретении подержанных авто есть масса подводных камней.
Пятый канал 13:48
Здоровье
Больше всего коронавирусом за сутки заболели в Ростове и Шахтах
Новые случаи были выявлены в 21 муниципалитете области. Больше всего заболевших зафиксировано в Ростове -40 человек и в Шахтах – 35 человек.
Privet-Rostov.ru 05:47
Технологии
Сбербанк назвал основные уязвимости мобильных приложений
"Уязвимости, характерные именно для мобильных приложений, — возможность перебора телефонных номеров и превышения установленного лимита сообщений, — были найдены в 17 процентах и 14 процентах проектов соответственно", — заключили авторы отчета.
РИА Новости 13:43
Футбол
«Fair Play года»: Карпин жестко раскритиковал «Сочи»
Не совсем понимаю, когда говорят, чтобы «Ростов» приехал в «Сочи» на игру.
Vprognoze.ru 14:32
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Технологии
В России создали технологию для полного отказа от бумажных чеков
Российский банк Тинькофф создал технологию для полного отказа от бумажных чеков. Она обеспечит переход на электронные чеки.
Ferra 13:25
Общество
Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы в 2020 году
Министерство науки и высшего образования России утвердило особенности приема в вузы в 2020 году.
ТАСС 14:45
Происшествия
Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию
REGNUM вчера в 08:29
Политика
Трамп допустил разрыв отношений с КНР при определенных условиях
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может разорвать отношения с Китаем при определенных условиях.
Газета.Ru 16:15