Мой ответ на эти предложения был похож на мою фотографию среднего пальца: мы не занимаемся предательством наших пользователей. Мы не продаем Telegram — ни частично, ни полностью. Это всегда будет нашей позицией.

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против китайской соцсети TikTok, которые «создают опасный прецедент», хотя их и «можно понять». Господин Дуров также написал, что никогда не продаст Telegram и гордится этим.

Дуров раскритиковал США за давление на TikTok

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян. 2,4K

Политика Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель. 419

Политика Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы «Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран. 43

Общество Лидер «Желтых жилетов» рассказал о последствиях взрыва в Бейруте для Франции Взрыв в порту Бейрута подорвет морские отношения и транспортное сообщение между Францией и Ливаном, заявил в интервью Федеральному агентству новостей один из лидеров французского протестного движения «Желтые жилеты», кандидат на выборы в Европарламент от партии «Debout la France» Бенжамин Коши.

Культура Раскрыта дата выхода четвертого сезона сериала «Ольга» Создатели одного из самых популярных проектов телеканала ТНТ, комедийного шоу «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли, объявили дату выхода долгожданного четвертого сезона. 1

Футбол Стал известен соперник «Алании» в розыгрыше Кубка России по футболу В среду состоялась жеребьевка 1/64 финала розыгрыша Кубка России по футболу. Соперником «Алании Владикавказ» стал «Оренбург».

Авто Haval F7 получил новую топовую версию в России Haval выводит на российский рынок кроссовер Haval F7 в новом топовом варианте исполнения с названием Tech Plus. 51