Политика
КоммерсантъДуров раскритиковал США за давление на TikTok
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против китайской соцсети TikTok, которые «создают опасный прецедент», хотя их и «можно понять». Господин Дуров также написал, что никогда не продаст Telegram и гордится этим.
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Мой ответ на эти предложения был похож на мою фотографию среднего пальца: мы не занимаемся предательством наших пользователей. Мы не продаем Telegram — ни частично, ни полностью. Это всегда будет нашей позицией.
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Павел Дуров напомнил о фото со средним пальцем, говоря о требованиях США к TikTok
Комсомольская правда11:39
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 17:11, Ашберн
Общество
Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России
Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru 14:42
Общество
Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
В российской столице скончались еще 11 пациентов с COVID-19, сообщает московский оперштаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru 16:10
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
Происшествия
Разрушенный Бейрут показали с высоты птичьего полета
Разрушенный Бейрут (Ливан) показали с высоты птичьего полета после мощного взрыва, унесшего жизни сотни человек.
Дни24 10:35
Происшествия
Ливанские власти: Причиной взрыва в Бейруте стал груз контрабандистов
ИА Новороссия вчера в 15:56
Происшествия
Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья
В Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи.
РИА Новости 09:13
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
Политика
Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ru 15:40
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Общество
Чудовищные кадры последствий взрыва в порту Бейрута с высоты птичьего полёта
Rusvesna.su 07:18
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Футбол
«Интер» и «МЮ» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Российская газета 17:03
Политика
Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы
«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.
РБК 16:33
Наука
У жившего 76 млн лет назад динозавра обнаружили раковую опухоль
Следы злокачественной опухоли костной ткани удалось найти на берцовой кости трехрогого динозавра, чьи останки были обнаружены на территории Канады.
iReactor вчера в 09:26
Армия и оружие
Россия ответила на провокации Белоруссии отправкой собственной армии к границе
Согласно словам военных экспертов, если Минск стягивает боевую технику к границам РФ, то у Москвы есть право сделать то же самое.
Discover24 03:28
Общество
Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут действовать в Москве еще несколько месяцев.
Lenta.ru 14:59
Экономика
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском 08:12
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Выплаты в размере 10 тыс. рублей получат все семьи, в которых растут дети до 16 лет.
Лезги газет 04:57
Общество
Лидер «Желтых жилетов» рассказал о последствиях взрыва в Бейруте для Франции
Взрыв в порту Бейрута подорвет морские отношения и транспортное сообщение между Францией и Ливаном, заявил в интервью Федеральному агентству новостей один из лидеров французского протестного движения «Желтые жилеты», кандидат на выборы в Европарламент от партии «Debout la France» Бенжамин Коши.
ФАН 09:26
Культура
Раскрыта дата выхода четвертого сезона сериала «Ольга»
Создатели одного из самых популярных проектов телеканала ТНТ, комедийного шоу «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли, объявили дату выхода долгожданного четвертого сезона.
Киноафиша России 07:09
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк подозревает, что заразилась коронавирусом
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк взбудоражила поклонников сообщением о том, что она могла заразиться коронавирусом.
CT news 16:11
Футбол
Стал известен соперник «Алании» в розыгрыше Кубка России по футболу
В среду состоялась жеребьевка 1/64 финала розыгрыша Кубка России по футболу. Соперником «Алании Владикавказ» стал «Оренбург».
15-й Регион (Северная Осетия) 06:33
Авто
Haval F7 получил новую топовую версию в России
Haval выводит на российский рынок кроссовер Haval F7 в новом топовом варианте исполнения с названием Tech Plus.
Новые автомобили вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
Происшествия
В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика
Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ru 16:32