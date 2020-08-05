Политика
КоммерсантъДуров раскритиковал США за давление на TikTok
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против китайской соцсети TikTok, которые «создают опасный прецедент», хотя их и «можно понять». Господин Дуров также написал, что никогда не продаст Telegram и гордится этим.
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Мой ответ на эти предложения был похож на мою фотографию среднего пальца: мы не занимаемся предательством наших пользователей. Мы не продаем Telegram — ни частично, ни полностью. Это всегда будет нашей позицией.
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Павел Дуров напомнил о фото со средним пальцем, говоря о требованиях США к TikTok
Комсомольская правда11:39
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Интернет
Сервис Google Play Music прекратит работу осенью
Все музыкальные сервисы Google должна заменить платформа YouTube Music.
Telesputnik.ru 06:06
Футбол
«Галатасарай» официально подтвердил переход в команду Арда Турана
«Галатасарай» сообщил о переходе в клуб Арда Турана. 33-летний футболист подписал контракт с командой в статусе свободного агента.
Матч ТВ 17:57
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
Футбол
Дриусси заявил об уходе Мамманы из «Зенита»
ТАСС Спорт 17:29
Общество
Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут действовать в Москве еще несколько месяцев.
Lenta.ru 14:59
Происшествия
Неизвестные заблокировали доступ в офис ОНК в Москве
«В настоящее время в Крапивенском переулке, дом 3, строение 1, где находится офис для хранения обращений в адрес ОНК Москвы, неизвестные лица захватили здание», — цитирует Мельникова Интерфакс.
RT на русском 16:41
Происшествия
В Бейруте при мощном взрыве погибли десять человек
По информации СМИ, погибли по меньшей мере десять человек. Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что на месте взрыва нашли тела шести человек.
РИА Новости вчера в 14:00
Происшествия
В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика
Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ru 16:32
Политика
Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы
«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.
РБК 16:33
Экономика
Большинство застройщиков в России планируют снижение прибыли в 2020 году
Москва, 6 августа 2020, 00:43 — REGNUM Снижение выручки и прибыли своих компаний по итогам 2020 года планируют 77% российских застройщиков, говорится в результатах опроса о влиянии эпидемии на рынок недвижимости, проведенного компанией PwC.
REGNUM 17:43
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
Общество
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 12:10
Армия и оружие
Россия заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА
Утверждены тактико-технические требования на создание замены украинских тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве.
Lenta.ru вчера в 06:08
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Политика
Помпео: Совбез ООН рассмотрит резолюцию об оружейном эмбарго Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совет Безопасности ООН рассмотрит в ближайшее время резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
RT на русском 17:15
Кино
Фильм Гильермо дель Торо станет сериалом
Фильм появился в 1997 году, режиссер Гильермо Дель Торо воплотил на экране сюжет рассказа Дональда Уоллхейма.
ГЛАС.RU 08:22
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия начала процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, сообщили в Минфине.
РИА Новости 03 августа в 07:57
Происшествия
В промышленной зоне эмирата Аджман в ОАЭ вспыхнул крупный пожар
Издание разместило видео из окна автомобиля с расположенной рядом с местом пожара трассы.
Радио Маяк 13:25
Экономика
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском 08:12
Общество
Суд в Москве вынесет завтра приговор по делу «Нового величия»
Даже условные сроки не устроят защиту, необходимо добиваться оправдательного приговора.
Эхо Москвы 11:26
Интернет
В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений
Проверка осуществляется посредством поисковой системы Google. Механизм сравнивает информацию в сообщении и поисковой системе.
Evo-rus.com 02:27
Политика
Трамп назвал американские войны на Ближнем Востоке величайшей ошибкой
Дональд Трамп отмечает, что администрация не стремится сделать Вашингтон «полицейским» для других государств.
Evo-rus.com 02:47
Политика
Кандидат в президенты Белоруссии призвал обновить договор с Россией
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев в интервью РИА Новости заявил, что Москва и Минск должны заключить новый союзный договор.
RT на русском 03:27
Общество
На Сахалин движется мощный тайфун из Китая
РИА Сахалин-Курилы 02:20
Наука
Изменения климата сделали природу Земли гораздо беднее — исследование
ИА Красная Весна вчера в 11:43