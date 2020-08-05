Мой ответ на эти предложения был похож на мою фотографию среднего пальца: мы не занимаемся предательством наших пользователей. Мы не продаем Telegram — ни частично, ни полностью. Это всегда будет нашей позицией.

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против китайской соцсети TikTok, которые «создают опасный прецедент», хотя их и «можно понять». Господин Дуров также написал, что никогда не продаст Telegram и гордится этим.

Дуров раскритиковал США за давление на TikTok

Футбол «Галатасарай» официально подтвердил переход в команду Арда Турана «Галатасарай» сообщил о переходе в клуб Арда Турана. 33-летний футболист подписал контракт с командой в статусе свободного агента.

Политика Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально. 1,9K

Происшествия Неизвестные заблокировали доступ в офис ОНК в Москве «В настоящее время в Крапивенском переулке, дом 3, строение 1, где находится офис для хранения обращений в адрес ОНК Москвы, неизвестные лица захватили здание», — цитирует Мельникова Интерфакс. 69

Происшествия В Бейруте при мощном взрыве погибли десять человек По информации СМИ, погибли по меньшей мере десять человек. Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что на месте взрыва нашли тела шести человек. 445

Происшествия В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области. 9

Политика Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы «Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран. 97

Экономика Большинство застройщиков в России планируют снижение прибыли в 2020 году Москва, 6 августа 2020, 00:43 — REGNUM Снижение выручки и прибыли своих компаний по итогам 2020 года планируют 77% российских застройщиков, говорится в результатах опроса о влиянии эпидемии на рынок недвижимости, проведенного компанией PwC.

Общество Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании. 215

Политика Помпео: Совбез ООН рассмотрит резолюцию об оружейном эмбарго Ирана Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совет Безопасности ООН рассмотрит в ближайшее время резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.

Кино Фильм Гильермо дель Торо станет сериалом Фильм появился в 1997 году, режиссер Гильермо Дель Торо воплотил на экране сюжет рассказа Дональда Уоллхейма. 1

Происшествия В промышленной зоне эмирата Аджман в ОАЭ вспыхнул крупный пожар Издание разместило видео из окна автомобиля с расположенной рядом с местом пожара трассы.