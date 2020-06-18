Общество
ТАССДуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
Читать в источнике
Оценить529
Подробнее о событии
Показать все источники
Дуров после разблокировки Telegram заверил в сохранении принципа тайны переписки
Интерфаксвчера в 16:51
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 04:50, Ашберн
Футбол
«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ
"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Общество
В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия вчера в 06:41
Происшествия
При грозе в Петербурге погибли ребенок и крановщик
Ребенок и крановщик погибли в Санкт-Петербурге при грозе и сильном ветре, еще три человека пострадали, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.
РИА Новости 02:30
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Общество
Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции
Суммарно на торговых улицах Москвы за время самоизоляции открылись 39 новых заведений, общее количество магазинов с учетом прироста упало на 3%.
Ведомости 02:52
Политика
Владимир Зеленский потребовал членства Украины в Евросоюзе
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил в четверг о желании Киева войти в состав Евросоюза.
Коммерсантъ вчера в 15:21
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Здоровье
В Пермском крае выявлено 64 новых случая коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, один из которых - посмертно.
ВЕТТА 03:34
Космос
Зафиксированы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней
Предполагая, что радиоволны исходят из фиксированного местоположения на объекте, если объект вращается вдоль оси и эта ось направлена только в направлении Земли каждые четыре из 16 дней, то мы будем фиксируем радиоволны как периодические всплески.
Evo-rus.com вчера в 03:23
Общество
Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform 02:18
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников
Медведь атаковал пенсионерку на ее даче в Холмском районе на юге Сахалина и загрыз на глазах у соседей.
Газета.Ru вчера в 23:31
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заразились более 10 тысяч человек
Уральский меридиан 17 июня в 03:39
Армия и оружие
В результате обстрела со стороны Украины ранен мирный житель Горловки
Очередной мирный житель ранен в поселке шахты 6/7 на северо-западе Горловки в результате обстрела со стороны украинской армии.
КП - Донецк 02:33
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной
Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru вчера в 10:56
Гаджеты
Huawei Mate 40 Pro может не выйти в срок из-за санкций США
Причина заключается в том, что Huawei всё ещё решает проблемы в цепочке поставок, обусловленные новыми ограничениями со стороны США.
iXBT.com 04:18
Транспорт
Мишустин расширил скидку для школьников на железнодорожные билеты
Во время учебного года школьники смогут купить билеты на проезд в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе со скидкой 50%.
РБК 04:28
Футбол
Второй тест на COVID-19 игрока «Ростова» Попова оказался отрицательным
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов сообщил, что его второй тест на коронавирус дал отрицательный результат.
RT на русском 04:35
Армия и оружие
Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США
Вести.Ru 03:26
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Политика
Порошенко считает своё уголовное дело следствием «томоса»
Ранее сегодня стало известно, что экс-глава Верховной рады, депутат партии «Евросолидарность» Андрей Парубий призвал украинских граждан поддержать бывшего президента страны Петра Порошенко и организовать новый «майдан».
ИА Новороссия вчера в 09:43
Здоровье
На Кубани число вылечившихся от коронавируса превысило 4 тыс. человек
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сейчас Краснодарский край находится на 40 месте среди регионов России по числу новых случаев коронавируса.
Кубань 24 03:36
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Актер написал, что потерял желание выходить на сцену перед зрителями.
РИА Новости вчера в 17:00
Общество
В России за сутки выявили 7972 новых случая коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксировано 7972 новых случая заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 569 063, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Rambler News Service 03:33
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Авто
Новый Honda Breeze опережает в продажах Kia Sportage
Компания Honda начала реализацию нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре 2019 года.
Новые автомобили 17 июня в 23:15
Кино
Звезда «Великолепного века» сыграет в фильме Netflix
Турецкая актриса Бурджу Бириджик, известная отечественным зрителям благодаря своему участию в сериале "Великолепный век", сыграет главную роль в новом фильме стримингового сервиса Netflix, получившем предварительное название "Фатима" (Fatima).
Российская газета вчера в 07:04
Происшествия
Ульяновскому чиновнику инкриминируют мошенничество
Коммерсантъ вчера в 14:08
Общество
Корреспондент «Дождя» Баев дает пояснения в центре «Э» на Петровке
Корреспондент "Дождя" Антон Баев даёт пояснения в Центре по борьбе с экстремизмом ГУМВД по Москве, заявил РИА Новости главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РИА Новости 04:44
Политика
Суд на Украине не стал штрафовать Зеленского за нарушение карантина
Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина по коронавирусу.
RT на русском 04:29