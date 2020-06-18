Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.

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Политика Порошенко считает своё уголовное дело следствием «томоса» Ранее сегодня стало известно, что экс-глава Верховной рады, депутат партии «Евросолидарность» Андрей Парубий призвал украинских граждан поддержать бывшего президента страны Петра Порошенко и организовать новый «майдан». 37

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Общество Корреспондент «Дождя» Баев дает пояснения в центре «Э» на Петровке Корреспондент "Дождя" Антон Баев даёт пояснения в Центре по борьбе с экстремизмом ГУМВД по Москве, заявил РИА Новости главный редактор телеканала Тихон Дзядко.