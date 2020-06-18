Общество

ТАССТАССДуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
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Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

РИА Новостивчера в 16:58

Дуров оценил эффект от разблокировки Telegram

Известия01:54

Дуров пообещал сохранить тайну личной переписки в Telegram

Lenta.ruвчера в 17:26

Павел Дуров прокомментировал разблокировку Telegram

РБК03:08

Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

ТАССвчера в 16:52

Дуров после разблокировки Telegram заверил в сохранении принципа тайны переписки

Интерфаксвчера в 16:51

«Отличная новость – Роскомнадзор официально разблокировал Telegram»

Брянские новостивчера в 16:35
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Футбол

«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ

"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Общество

В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19

Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия вчера в 06:41
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Происшествия

При грозе в Петербурге погибли ребенок и крановщик

Ребенок и крановщик погибли в Санкт-Петербурге при грозе и сильном ветре, еще три человека пострадали, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.
РИА Новости 02:30
Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
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Общество

Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции

Суммарно на торговых улицах Москвы за время самоизоляции открылись 39 новых заведений, общее количество магазинов с учетом прироста упало на 3%.
Ведомости 02:52
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Политика

Владимир Зеленский потребовал членства Украины в Евросоюзе

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил в четверг о желании Киева войти в состав Евросоюза.
Коммерсантъ вчера в 15:21
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Здоровье

В Пермском крае выявлено 64 новых случая коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, один из которых - посмертно.
ВЕТТА 03:34
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Космос

Зафиксированы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней

Предполагая, что радиоволны исходят из фиксированного местоположения на объекте, если объект вращается вдоль оси и эта ось направлена только в направлении Земли каждые четыре из 16 дней, то мы будем фиксируем радиоволны как периодические всплески.
Evo-rus.com вчера в 03:23
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Общество

Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform 02:18
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Происшествия

Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

РБК вчера в 11:34
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Происшествия

Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников

Медведь атаковал пенсионерку на ее даче в Холмском районе на юге Сахалина и загрыз на глазах у соседей.
Газета.Ru вчера в 23:31
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Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заразились более 10 тысяч человек

Уральский меридиан 17 июня в 03:39
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Армия и оружие

В результате обстрела со стороны Украины ранен мирный житель Горловки

Очередной мирный житель ранен в поселке шахты 6/7 на северо-западе Горловки в результате обстрела со стороны украинской армии.
КП - Донецк 02:33
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной

Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru вчера в 10:56
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Гаджеты

Huawei Mate 40 Pro может не выйти в срок из-за санкций США

Причина заключается в том, что Huawei всё ещё решает проблемы в цепочке поставок, обусловленные новыми ограничениями со стороны США.
iXBT.com 04:18
2
Транспорт

Мишустин расширил скидку для школьников на железнодорожные билеты

Во время учебного года школьники смогут купить билеты на проезд в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе со скидкой 50%.
РБК 04:28
3
Футбол

Второй тест на COVID-19 игрока «Ростова» Попова оказался отрицательным

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов сообщил, что его второй тест на коронавирус дал отрицательный результат.
RT на русском 04:35
Армия и оружие

Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США

Вести.Ru 03:26
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Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
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Политика

Порошенко считает своё уголовное дело следствием «томоса»

Ранее сегодня стало известно, что экс-глава Верховной рады, депутат партии «Евросолидарность» Андрей Парубий призвал украинских граждан поддержать бывшего президента страны Петра Порошенко и организовать новый «майдан».
ИА Новороссия вчера в 09:43
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Здоровье

На Кубани число вылечившихся от коронавируса превысило 4 тыс. человек

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сейчас Краснодарский край находится на 40 месте среди регионов России по числу новых случаев коронавируса.
Кубань 24 03:36
1,7K
Шоу-бизнес

Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

Актер написал, что потерял желание выходить на сцену перед зрителями.
РИА Новости вчера в 17:00
1,6K
Общество

В России за сутки выявили 7972 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировано 7972 новых случая заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 569 063, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Rambler News Service 03:33
Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

В США умер 85-летний Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
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Авто

Новый Honda Breeze опережает в продажах Kia Sportage

Компания Honda начала реализацию нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре 2019 года.
Новые автомобили 17 июня в 23:15
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Кино

Звезда «Великолепного века» сыграет в фильме Netflix

Турецкая актриса Бурджу Бириджик, известная отечественным зрителям благодаря своему участию в сериале "Великолепный век", сыграет главную роль в новом фильме стримингового сервиса Netflix, получившем предварительное название "Фатима" (Fatima).
Российская газета вчера в 07:04
Происшествия

Ульяновскому чиновнику инкриминируют мошенничество

Коммерсантъ вчера в 14:08
Общество

Корреспондент «Дождя» Баев дает пояснения в центре «Э» на Петровке

Корреспондент "Дождя" Антон Баев даёт пояснения в Центре по борьбе с экстремизмом ГУМВД по Москве, заявил РИА Новости главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РИА Новости 04:44
Политика

Суд на Украине не стал штрафовать Зеленского за нарушение карантина

Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина по коронавирусу.
RT на русском 04:29
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