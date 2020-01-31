Технологии
REGNUMДуров рассказал об опасности WhatsApp
Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров в сообщении в своем телеграм-канале.
Читать в источнике
Оценить493
с чего всё началось
Основатель Telegram Павел Дуров написал, что еще в ноябре предупреждал об уязвимости, благодаря которой хакеры взломали смартфон богатейшего человека планеты Джефф Безос.Forbesвчера в 13:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 01:58, Ашберн
ЖКХ
Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту
Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Политика
Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим обязанности главы республики депутата Олега Николаева.
Политика
Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет серьезные последствия, заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
Общество
В России захотели увеличить штрафы за превышение скорости
В случае, если автомобилист превышает допустимую скорость на 40-60 км/ч, он уже будет вынужден заплатить не 1 или 1,5 тысячи, а 4 тысячи рублей.
Здоровье
ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Гаджеты
Google упростила процесс перепрошивки смартфонов Android
Android Flash Tool корректно работает с браузерами: Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, Chrome с версии 61.
Кино
Ученица Мессинга: что осталось за кадром сериала
Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
В тагильскую больницу попала девушка с подозрением на короновирус
В городскую инфекционную больницу города Нижнего Тагила Свердловской области 30 января госпитализировали пациентку с подозрением на короновирус.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения странами своих обязательств.
Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
Экономика России, которая несколько лет находится под западными санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Происшествия
Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом
В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Политика
Мнения россиян о целях поправок в Конституцию разредились поровну
Мнения россиян о целях поправок в Конституцию разредились поровну: 47% граждан полагают, что изменения вводят ради продления полномочий Владимира Путина и столько же респондентов называют причиной этому совершенствование государственного управления.
Авто
Новый Mitsubishi Outlander сфотографировали на тестах
Японская Mitsubishi продолжает дорожные испытания внедорожника Outlander, премьера которого ожидается во второй половине этого года.
Футбол
«Крылья Советов» подпишут экс-футболиста «Лиона»
Бывший защитник «Лиона» и «Ренна» Мехди Зеффан, скорее всего, продолжит карьеру в России.27-летний алжирец подпишет контракт с «Крыльями Советов».
Политика
Чиновницы из Керчи уволились после скандала с «хлебом» для блокадников
Как сообщала пресс-служба ЕР, Хинштейн обсуждал этот вопрос с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
Общество
«Ъ»: поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса
По данным издания, китайские производители смартфонов Huawe, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок на две недели.
Общество
В Италии выявили первые случаи заражения новым коронавирусом
Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после обнаружения на Апеннинах первых двух случаев заражения новым коронавирусом, сообщил итальянский премьер Джузеппе Конте на пресс-конференции в Риме.
Футбол
Новый игрок «Сельты» Смолов мог перейти в другой испанский клуб
Новоиспеченный форвард испанской "Сельты" Федор Смолов мог перейти в другой испанский клуб.
Политика
Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства
Михаил Мишустин раскритиковал скорость и результативность исполнения ведомствами поручений президента.
Политика
Мишустин сегодня обсудит ЕАЭС в Алма-Ате
Сегодня, 31 января, председатель правительства России Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате.
Экономика
Совкомбанк предупредил инвесторов о неожиданном риске
Представитель Совкомбанка подтвердил упоминание этого «гипотетического» риска в проспекте, отказавшись от других комментариев.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.