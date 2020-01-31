Технологии

REGNUMREGNUMДуров рассказал об опасности WhatsApp

Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров в сообщении в своем телеграм-канале.
Читать в источнике
Комментировать180
с чего всё началось
Основатель Telegram Павел Дуров написал
, что еще в ноябре предупреждал об уязвимости, благодаря которой хакеры взломали смартфон богатейшего человека планеты Джефф Безос.
Forbesвчера в 13:57

Подробнее о событии

Дуров вновь предупредил пользователей WhatsApp об опасности

News.ruвчера в 13:07

Дуров поспорил с WhatsApp о вине Apple в утечке личных данных Безоса

РБКвчера в 17:26

«Подозрительно, что у WhatsApp нет проблем в России и Иране». Павел Дуров вновь раскритиковал любимый мессенджер российских силовиков

Фонтанка.Рувчера в 14:04

Дуров предупредил об опасности WhatsApp

Lenta.ruвчера в 14:32

Дуров вновь нашел уязвимости в WhatsApp

Газета.Ruвчера в 14:55

Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

РИА Новостивчера в 15:40

«Фокусники из цирка»: Дуров обвинил WhatsApp в попытке одурачить пользователей

Forbesвчера в 13:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 01:58, Ашберн
ЖКХ

Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту

Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Интерфакс вчера в 07:16
Политика

Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим обязанности главы республики депутата Олега Николаева.
Lenta.ru 01:23
Политика

Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет серьезные последствия, заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
РИА Новости вчера в 16:39
Общество

В России захотели увеличить штрафы за превышение скорости

В случае, если автомобилист превышает допустимую скорость на 40-60 км/ч, он уже будет вынужден заплатить не 1 или 1,5 тысячи, а 4 тысячи рублей.
Газета.Ru 01:38
Здоровье

ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Шоу-бизнес

Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери

На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Uznayvse.ru вчера в 10:08
Гаджеты

Google упростила процесс перепрошивки смартфонов Android

Android Flash Tool корректно работает с браузерами: Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, Chrome с версии 61.
ToDay News Ufa 29 января в 19:50
Кино

Ученица Мессинга: что осталось за кадром сериала

НДН.инфо 28 января в 19:34
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Происшествия

В тагильскую больницу попала девушка с подозрением на короновирус

В городскую инфекционную больницу города Нижнего Тагила Свердловской области 30 января госпитализировали пациентку с подозрением на короновирус.
Уральский меридиан 01:09
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения странами своих обязательств.
Газета.Ru 01:41
Экономика

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

Экономика России, которая несколько лет находится под западными санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо.
РИА Новости вчера в 20:19
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Происшествия

Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом

В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 15:15
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
РИА Новости вчера в 07:30
Политика

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
РИА Новости вчера в 12:30
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Политика

Мнения россиян о целях поправок в Конституцию разредились поровну

Мнения россиян о целях поправок в Конституцию разредились поровну: 47% граждан полагают, что изменения вводят ради продления полномочий Владимира Путина и столько же респондентов называют причиной этому совершенствование государственного управления.
Актуальные Новости 01:45
Авто

Новый Mitsubishi Outlander сфотографировали на тестах

Японская Mitsubishi продолжает дорожные испытания внедорожника Outlander, премьера которого ожидается во второй половине этого года.
Профиль вчера в 10:14
Футбол

«Крылья Советов» подпишут экс-футболиста «Лиона»

Бывший защитник «Лиона» и «Ренна» Мехди Зеффан, скорее всего, продолжит карьеру в России.27-летний алжирец подпишет контракт с «Крыльями Советов».
Soccer.ru 29 января в 08:13
Политика

Чиновницы из Керчи уволились после скандала с «хлебом» для блокадников

Как сообщала пресс-служба ЕР, Хинштейн обсуждал этот вопрос с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
РИА Новости вчера в 13:56
Общество

«Ъ»: поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса

По данным издания, китайские производители смартфонов Huawe, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок на две недели.
Газета.Ru 01:35
Общество

В Италии выявили первые случаи заражения новым коронавирусом

Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после обнаружения на Апеннинах первых двух случаев заражения новым коронавирусом, сообщил итальянский премьер Джузеппе Конте на пресс-конференции в Риме.
Интерфакс вчера в 19:06
Футбол

Новый игрок «Сельты» Смолов мог перейти в другой испанский клуб

Новоиспеченный форвард испанской "Сельты" Федор Смолов мог перейти в другой испанский клуб.
Газета.Ru вчера в 17:34
Политика

Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства

Михаил Мишустин раскритиковал скорость и результативность исполнения ведомствами поручений президента.
Пятый канал вчера в 18:14
Политика

Мишустин сегодня обсудит ЕАЭС в Алма-Ате

Сегодня, 31 января, председатель правительства России Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате.
Евразия Daily вчера в 23:49
Экономика

Совкомбанк предупредил инвесторов о неожиданном риске

Представитель Совкомбанка подтвердил упоминание этого «гипотетического» риска в проспекте, отказавшись от других комментариев.
Ведомости вчера в 15:50
Культура

Иван Ургант высмеял отмену концерта Элджея в Челябинске

Piter.tv 01:47
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное