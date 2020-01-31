Технологии
Газета КемероваПавел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp. На этот раз он обратил внимание на то, что при смене смартфона пользователи часто создают резервные копии данных в облачном хранилище, которые не шифруются.
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Пять человек погибли при хлопке газа на заводе в Мценске
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В ОП Крыма назвали унижением подаренные чиновницами блокадникам батоны
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Индекс счастья россиян снизился до минимума
Как показало исследование, в России в конце 2019 года число несчастных и недовольных жизнью составило около 18% респондентов, число довольных - 42%.
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Суд в Москве заочно арестовал сына бизнесмена Минца по делу о растрате
Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу Дмитрия Минца, сына экс-совладельца группы «Открытие», основателя О1 Group Бориса Минца.
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Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае
В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
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Илон Маск выпустил танцевальную песню
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«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа
С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
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Оливер Стоун: США стали «силой зла» и это вернётся бумерангом
Соединённые Штаты стали «силой зла» в глазах простых людей и это зло вернётся бумерангом, заявил 30 января всемирно известный американский кинорежиссёр Оливер Стоун в интервью RT.
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Соседов рассказал о состоянии Заворотнюк
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал нынешнее состояние актрисы Анастасии Заворотнюк.
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ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
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Поножовщина на борту танкера в Азовском море попала на видео
Старший помощник капитана танкера, находившегося в Азовском море, нанес матросу несколько ударов кухонным ножом.
Общество
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
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Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Политика
Стала известна зарплата Медведева на новой должности
Названа зарплата бывшего премьер-министра России. На новой должности Дмитрий Медведев будет зарабатывать на уровне президента.
Политика
Правительство Чувашии ушло в отставку
Армия и оружие
ВМФ России получил 55 ракет «Оникс» в 2019 году
«В рамках гособоронзаказа в 2019 году было поставлено три дивизионных комплекта [БРК "Бастион"] и 55 единиц противокорабельных крылатых ракет "Оникс"», - сказал Леонов.
Кино
Другая Капитан Марвел и Один на Земле: кадры из удалённых сцен фильмов Marvel
В ноябре 2019-го в продажу поступил сборник всех фильмов Marvel под названием Infinity Box Saga.
Политика
Песков прокомментировал визиты Помпео в страны СНГ
С 29 января по 4 февраля госсекретарь совершает визиты в Великобританию, на Украину, в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.
Общество
Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»
На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
Общество
В Петербурге начался демонтаж крыши СКК «Петербургский»
Сегодня, 31 января, начался демонтаж конструкций крыши СКК.
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Минздрав России порекомендовал три лекарства от коронавируса
Минздрав России порекомендовал три лекарства от коронавируса В список вошли препараты против ВИЧ, гепатита и склероза.
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал москвичам «морозище» на следующей неделе
По данным Гидрометцентра, днем в пятницу, 31 января, и 1 февраля прогнозируется от одного градуса мороза до одного градуса тепла, 2 февраля - 0 градусов - два градуса тепла, 3 февраля - два градуса мороза - три градуса тепла, 4 и 5 февраля - пять градусов мороза - 0 градусов.
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Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.
Общество
Гороскоп на 31 января: Кому из знаков зодиака улыбнется удача, а кому следует быть осторожнее
Рожденным под знаком Весов звезды советуют отказаться от соревнований, но использовать любую возможность для сотрудничества.
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Родственники опознали кроссовки пропавшего Влада Бахова
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Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.