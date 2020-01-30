Технологии
REGNUMДуров рассказал об опасности WhatsApp
Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров, в сообщении в своем Tелеграм-канале.
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с чего всё началось
Основатель Telegram Павел Дуров написал, что еще в ноябре предупреждал об уязвимости, благодаря которой хакеры взломали смартфон богатейшего человека планеты Джефф Безос.Forbes13:57
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