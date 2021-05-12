Бывший ученик школы № 175 в Казани, устроивший стрельбу в учебном заведении, завел канал в Telegram за 20 минут до трагедии и только за 15 минут сделал его публичным. Об этом заявил в среду основатель мессенджера Павел Дуров.

С чего всё началось Основатель Telegram Павел Дуров подтвердил , что у напавшего на школу в Казани Ильназа Галявиева действительно был свой Telegram-канал, однако узнать из него заранее об атаке было невозможно. РБК вчера в 09:40