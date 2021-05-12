Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Видео
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия

Дуров: стрелявший в Казани сделал канал в Telegram публичным за 15 минут до трагедии

Бывший ученик школы № 175 в Казани, устроивший стрельбу в учебном заведении, завел канал в Telegram за 20 минут до трагедии и только за 15 минут сделал его публичным. Об этом заявил в среду основатель мессенджера Павел Дуров.В источнике
АБН
Территория новостей
Комсомольская правда
Газета.Ru
Smotrim.ru
РЕН ТВ
Inkazan
ФАН
It`s My City
Mockva.ru
Аргументы недели
Экономика сегодня
Общественная служба новостей
Anews
iReactor
Первое Студенческое агентство
LentaChel.ru
Телеканал Санкт-Петербург
RuNews24.ru
URA.Ru
Sntat.ru
Lenta.ru
Казанский репортер
Невские Новости
Росбалт
Взгляд.ру
Московский Комсомолец
Life.ru
Петербургский дневник
Центральная Служба Новостей

С чего всё началось

Основатель Telegram Павел Дуров подтвердил
, что у напавшего на школу в Казани Ильназа Галявиева действительно был свой Telegram-канал, однако узнать из него заранее об атаке было невозможно.

Подробнее о событии

Дуров ответил на обвинения в адрес соцсетей из-за массового убийства в Казани

Lenta.ruвчера в 09:39

Дуров рассказал о блокировке Telegram-канала напавшего на школу в Казани

RT на русскомвчера в 09:51

Дуров: стрелявший в Казани сделал канал в Telegram публичным за 15 минут до трагедии

ТАССвчера в 09:50

Дуров призвал не создавать концлагерь из-за Telegram казанского стрелка

РБКвчера в 09:40

Павел Дуров: превращение общества в концлагерь не защитит от социопатов

REGNUMвчера в 11:15

Дуров рассказал о Telegram-канале студента, устроившего стрельбу в Казани

РИА Новостивчера в 09:35

Павел Дуров оценил откровения казанского стрелка в Telegram

News.ruвчера в 09:35
Интересное

В NASA провели финальную проверку главного зеркала космического телескопа «Джеймс Уэбб»

В следующий раз аппарат развернет зеркала в космосе Сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства провели финальную проверку главного зеркала космического телескопа «Джеймс Уэбб».
Центральная Служба Новостейвчера в 08:52

Визовый центр Испании в Москве возобновит сегодня выдачу россиянам шенгенских виз

Как сообщило генконсульство Испании, желающим подать заявление на визы следует обращаться по предварительной записи в Испанский визовый центр на Калужской площади, д. 1, стр.2. В сообщении подчеркивается, что в визовый центр могут обращаться россияне, у кого уже была испанская виза со сроком действия не менее одного года.
Эхо Москвывчера в 22:11