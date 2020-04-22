Коронавирус

Газета.RuГазета.RuДуров уверен, что после пандемии мир уже не станет прежним

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что после пандемии коронавируса мир уже никогда не будет прежним, его ждет "цивилизационный сдвиг". Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Дуров предсказал цивилизационный сдвиг из-за коронавируса

РИА Новости01:48

Дуров предсказал цивилизационный сдвиг из-за коронавируса

URA.Ru01:41

Telegram решил сотрудничать с правительствами для борьбы с коронавирусом

Телеканал 360°вчера в 11:59

Дуров предрек цивилизационный сдвиг из-за коронавируса

РБКвчера в 21:34

«Когда это закончится, мир не вернется к нормальности»: Дуров призвал извлечь пользу из режима изоляции

Forbesвчера в 12:49

Павел Дуров: COVID-19 — всемирная угроза. Telegram поможет правительствам в борьбе с ней

Собака.ruвчера в 12:39

Дуров: После пандемии COVID-19 мир не будет прежним

Национальная служба новостей00:49
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Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
1,1K
Здоровье

В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо

Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.
Gazeta.SPb 00:36
21
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение подростка на школу в Тюменской области

В Тюменской области по подозрению в подготовке вооружённого нападения на школу задержан 18-летний подросток.
RT на русском 03:00
651
Общество

Разговоры об отмене ЕГЭ Минобрнауки считает преждевременными

В Министерстве образования и науки считают разговоры об отмене ЕГЭ в нынешнем году преждевременными.
Evo-rus.com 02:14
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
5,4K
Общество

ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 01:26
55
Общество

Названы регионы с наибольшим числом зараженных коронавирусом

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 52763 случая коронавируса в 85 регионах.
РИА Новости вчера в 05:22
15
Общество

Два замминистра здравоохранения Омской области отправлены в отставку

Ирина Солдатова вступила в должность 2 апреля 2020 года после отставки своего предшественника на посту министра здравоохранения Омской области Дмитрия Вьюшкова.
ИА Красная Весна 02:55
12
Происшествия

Во владимирские больницы поставили просроченные аппараты ИВЛ

Прокуратура Владимирской области направила в следственные органы материалы проверки о поставке в местную больницу устаревших аппаратов искусственной вентиляции легких на 6 миллионов рулей, срок годности которых истек 15 лет назад, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 02:31
37
Общество

Еще 210 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве выздоровели еще 210 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.
Агентство Москва 03:19
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Происшествия

Власти расширили права полицейских

По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 03:27
1,7K
Общество

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
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Общество

Врач назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире

Президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов назвал "пугающей" ситуацию с отношением некоторых людей во всем мире к самоизоляции в условиях пандемии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:48
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Кино

Студия Disney начала работу над новым сезоном «Мандалорца»

В Disney началась работа над третьим сезоном сериала «Мандалорец», который является частью вселенной «Звездных войн».
Телеканал 360° вчера в 20:55
Экономика

Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости вчера в 16:33
11K
Общество

Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции России

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции может состоятся 24 июня или 8 июля.
Lenta.ru 03:54
3
Экономика

В России резко вырос спрос на пищевую соль

В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
264
Политика

Трамп рассказал о состоянии здоровья Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о плохом состоянии здоровья Ким Чен Ына.
Свободная Пресса вчера в 19:05
22
Шоу-бизнес

Россияне атаковали Instagram Джонни Деппа

Вечерняя Москва 20 апреля в 22:20
10
Общество

В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
1K
Кино

От коронавируса умер режиссёр Иван Щёголев

Российский актёр и режиссёр Иван Щёголев в возрасте 59 лет умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com вчера в 06:51
38
Общество

Американский штат подал иск к властям Китая из-за коронавируса

Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал в местный окружной суд США иск к властям Китая, действия которых, по его мнению, привели к гибели жителей Миссури и серьезным экономическим последствиям.
Ведомости 02:33
105
Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
1,3K
Здоровье

В России за сутки умерло 57 человек с коронавирусом

За последние сутки в России умерло 57 человек с коронавирусом COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:42
Кино

Премьера мультфильма «Скуби-Ду» пройдёт сразу в онлайн-кинотеатрах

Лос-Анджелес, США, 22 апреля 2020, 03:32 — REGNUM Премьера нового полнометражного анимационного фильма «Скуби-Ду» состоится прямо в сети.
REGNUM вчера в 20:32
Общество

В Крыму количество заражённых коронавирусом превысило 50 человек

Симферополь, 22 апреля 2020, 10:36 — REGNUM За сутки на территории Крыма зарегистрировали пять новых случаев коронавируса, общее количество заражённых составило 51.
REGNUM 03:36
6
Общество

Верховный суд уточнил порядок наказания нарушителей самоизоляции

Жители, которые пренебрегают обязательными для всех требованиями, установленными властями столичного региона, подлежат ответственности по части 1 ст. 20.6.1 КоАП.
Газета.Ru 01:23
1,6K
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Piter.tv 02:37
938
Экономика

Bank of America спрогнозировал новый рекорд цен на золото

Аналитики Bank of America уверены, что через 1,5 года цена золота достигнет $3000, что побьёт действующий рекорд на 50%.
Ореанда-Новости 03:24
Здоровье

Генпрокуратура выявила фейк о защитных масках из медной ткани

Генпрокуратура обнаружила в Интернете сайт с рекламой многоразовых масок из медной ткани, якобы защищающих от многих опасных вирусов, включая COVID-19.
News.ru 03:42
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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