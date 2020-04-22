Коронавирус
Газета.RuДуров уверен, что после пандемии мир уже не станет прежним
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что после пандемии коронавируса мир уже никогда не будет прежним, его ждет "цивилизационный сдвиг". Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Павел Дуров: COVID-19 — всемирная угроза. Telegram поможет правительствам в борьбе с ней
Собака.ruвчера в 12:39
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Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Здоровье
В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо
Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.
Gazeta.SPb 00:36
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение подростка на школу в Тюменской области
В Тюменской области по подозрению в подготовке вооружённого нападения на школу задержан 18-летний подросток.
RT на русском 03:00
Общество
Разговоры об отмене ЕГЭ Минобрнауки считает преждевременными
В Министерстве образования и науки считают разговоры об отмене ЕГЭ в нынешнем году преждевременными.
Evo-rus.com 02:14
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
Общество
ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 01:26
Общество
Названы регионы с наибольшим числом зараженных коронавирусом
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 52763 случая коронавируса в 85 регионах.
РИА Новости вчера в 05:22
Общество
Два замминистра здравоохранения Омской области отправлены в отставку
Ирина Солдатова вступила в должность 2 апреля 2020 года после отставки своего предшественника на посту министра здравоохранения Омской области Дмитрия Вьюшкова.
ИА Красная Весна 02:55
Происшествия
Во владимирские больницы поставили просроченные аппараты ИВЛ
Прокуратура Владимирской области направила в следственные органы материалы проверки о поставке в местную больницу устаревших аппаратов искусственной вентиляции легких на 6 миллионов рулей, срок годности которых истек 15 лет назад, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 02:31
Общество
Еще 210 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
В Москве выздоровели еще 210 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.
Агентство Москва 03:19
Происшествия
Власти расширили права полицейских
По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 03:27
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
Общество
Врач назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
Президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов назвал "пугающей" ситуацию с отношением некоторых людей во всем мире к самоизоляции в условиях пандемии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:48
Кино
Студия Disney начала работу над новым сезоном «Мандалорца»
В Disney началась работа над третьим сезоном сериала «Мандалорец», который является частью вселенной «Звездных войн».
Телеканал 360° вчера в 20:55
Экономика
Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости вчера в 16:33
Общество
Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции России
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции может состоятся 24 июня или 8 июля.
Lenta.ru 03:54
Экономика
В России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
Политика
Трамп рассказал о состоянии здоровья Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о плохом состоянии здоровья Ким Чен Ына.
Свободная Пресса вчера в 19:05
Шоу-бизнес
Россияне атаковали Instagram Джонни Деппа
Вечерняя Москва 20 апреля в 22:20
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
Кино
От коронавируса умер режиссёр Иван Щёголев
Российский актёр и режиссёр Иван Щёголев в возрасте 59 лет умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com вчера в 06:51
Общество
Американский штат подал иск к властям Китая из-за коронавируса
Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал в местный окружной суд США иск к властям Китая, действия которых, по его мнению, привели к гибели жителей Миссури и серьезным экономическим последствиям.
Ведомости 02:33
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
Здоровье
В России за сутки умерло 57 человек с коронавирусом
За последние сутки в России умерло 57 человек с коронавирусом COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:42
Кино
Премьера мультфильма «Скуби-Ду» пройдёт сразу в онлайн-кинотеатрах
Лос-Анджелес, США, 22 апреля 2020, 03:32 — REGNUM Премьера нового полнометражного анимационного фильма «Скуби-Ду» состоится прямо в сети.
REGNUM вчера в 20:32
Общество
В Крыму количество заражённых коронавирусом превысило 50 человек
Симферополь, 22 апреля 2020, 10:36 — REGNUM За сутки на территории Крыма зарегистрировали пять новых случаев коронавируса, общее количество заражённых составило 51.
REGNUM 03:36
Общество
Верховный суд уточнил порядок наказания нарушителей самоизоляции
Жители, которые пренебрегают обязательными для всех требованиями, установленными властями столичного региона, подлежат ответственности по части 1 ст. 20.6.1 КоАП.
Газета.Ru 01:23
Экономика
Bank of America спрогнозировал новый рекорд цен на золото
Аналитики Bank of America уверены, что через 1,5 года цена золота достигнет $3000, что побьёт действующий рекорд на 50%.
Ореанда-Новости 03:24
Здоровье
Генпрокуратура выявила фейк о защитных масках из медной ткани
Генпрокуратура обнаружила в Интернете сайт с рекламой многоразовых масок из медной ткани, якобы защищающих от многих опасных вирусов, включая COVID-19.
News.ru 03:42