Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что после пандемии коронавируса мир уже никогда не будет прежним, его ждет "цивилизационный сдвиг". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дуров уверен, что после пандемии мир уже не станет прежним

Общество Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным. 1,1K

Здоровье В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19. 21

Общество Разговоры об отмене ЕГЭ Минобрнауки считает преждевременными В Министерстве образования и науки считают разговоры об отмене ЕГЭ в нынешнем году преждевременными.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,4K

Общество Два замминистра здравоохранения Омской области отправлены в отставку Ирина Солдатова вступила в должность 2 апреля 2020 года после отставки своего предшественника на посту министра здравоохранения Омской области Дмитрия Вьюшкова. 12

Происшествия Во владимирские больницы поставили просроченные аппараты ИВЛ Прокуратура Владимирской области направила в следственные органы материалы проверки о поставке в местную больницу устаревших аппаратов искусственной вентиляции легких на 6 миллионов рулей, срок годности которых истек 15 лет назад, сообщает пресс-служба ведомства. 37

Происшествия Власти расширили права полицейских По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств. 1,7K

Общество Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни. 108

Общество Врач назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире Президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов назвал "пугающей" ситуацию с отношением некоторых людей во всем мире к самоизоляции в условиях пандемии, передает РИА "Новости". 428

Кино Студия Disney начала работу над новым сезоном «Мандалорца» В Disney началась работа над третьим сезоном сериала «Мандалорец», который является частью вселенной «Звездных войн».

Экономика Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС. 11K

Общество В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию. 1K

Кино От коронавируса умер режиссёр Иван Щёголев Российский актёр и режиссёр Иван Щёголев в возрасте 59 лет умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. 38

Общество Американский штат подал иск к властям Китая из-за коронавируса Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал в местный окружной суд США иск к властям Китая, действия которых, по его мнению, привели к гибели жителей Миссури и серьезным экономическим последствиям. 105

Общество Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ». 1,3K

Здоровье В России за сутки умерло 57 человек с коронавирусом За последние сутки в России умерло 57 человек с коронавирусом COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Кино Премьера мультфильма «Скуби-Ду» пройдёт сразу в онлайн-кинотеатрах Лос-Анджелес, США, 22 апреля 2020, 03:32 — REGNUM Премьера нового полнометражного анимационного фильма «Скуби-Ду» состоится прямо в сети.

Общество В Крыму количество заражённых коронавирусом превысило 50 человек Симферополь, 22 апреля 2020, 10:36 — REGNUM За сутки на территории Крыма зарегистрировали пять новых случаев коронавируса, общее количество заражённых составило 51. 6

Экономика Bank of America спрогнозировал новый рекорд цен на золото Аналитики Bank of America уверены, что через 1,5 года цена золота достигнет $3000, что побьёт действующий рекорд на 50%.