Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что после пандемии коронавируса мир уже никогда не будет прежним, его ждет "цивилизационный сдвиг". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дуров уверен, что после пандемии мир уже не станет прежним

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