Политика
Газета.RuДуров увидел угрозу интернету в действиях США против TikTok
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что США создают опасный прецедент, угрожая заблокировать китайское приложение TikTok на своей территории.
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Мой ответ на эти предложения был похож на мою фотографию среднего пальца: мы не занимаемся предательством наших пользователей. Мы не продаем Telegram — ни частично, ни полностью. Это всегда будет нашей позицией.
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Павел Дуров напомнил о фото со средним пальцем, говоря о требованиях США к TikTok
Комсомольская правда11:39
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Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости 11:42
Здоровье
Врачи в Москве вытащили из желудка семилетнего ребенка два ключа
Специалисты Научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии столичного департамента здравоохранения извлекли из желудка семилетнего ребенка два ключа, которые тот проглотил.
Агентство Москва 09:27
Игры
Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation
Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ вчера в 02:35
Политика
Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
Lenta.ru вчера в 06:46
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
Общество
Вирусолог назвал сроки начала второй волны коронавируса в России
Вторая волна коронавируса в России ориентировочно начнется в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро.
Lenta.ru 06:14
Политика
Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве пограничных войск
Кабинет министров Украины в среду, 5 августа, принял решение о выходе страны из соглашения о сотрудничестве погранвойск стран СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности.
Inc-news.ru 10:17
Футбол
Александр Пуцко может перейти в «Ротор»
По информации «СЭ», защитник Александр Пуцко может продолжить карьеру в «Роторе».
Спорт-Экспресс 13:10
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Происшествия
Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков
Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
Армия и оружие
Самый большой российский самолет Ан-124 приземлился на авиабазе в Ливии
Discover24 05:59
Авто
Голландский дизайнер показал свой вариант нового внедорожника УАЗ
Дизайнер Эвауд Люппенс (Ewoud Luppens) создал рендер на будущую модель УАЗ-469.
SpeedMe 11:24
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Общество
Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут
Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.
РБК 12:09
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
Армия и оружие
Минобороны получило партию модернизированных гаубиц «Мста-С»
"Уралтрансмаш" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") в единый день военной приемки передал в Минобороны партию модернизированных самоходных гаубиц "Мста-С" по госконтракту 2019-2021 годов.
ТАСС 07:05
Политика
Раскрыт украинский подход к особому статусу Донбасса
Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников раскрыл подход страны к особому статусу Донбасса.
Lenta.ru 06:58
Происшествия
Во Владимирской области военный случайно застрелил сослуживца
Военнослужащий погиб от случайного выстрела сослуживца во Владимирской области, когда тот разряжал оружие, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 13:56
Политика
Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета
Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника.
РБК 12:27
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Интернет
Instagram запустил конкурента TikTok
В июне Reels запустился во Франции и Германии, позже Instagram вывел его на рынок Индии, когда власти страны заблокировали на территории страны 59 китайских мобильных приложений.
Telesputnik.ru 11:27
Киберспорт
Представлен план 5 сезона Call of Duty: Warzone и Modern Warfare
Игромания.ру вчера в 13:32