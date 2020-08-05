Политика

Газета.RuГазета.RuДуров увидел угрозу интернету в действиях США против TikTok

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что США создают опасный прецедент, угрожая заблокировать китайское приложение TikTok на своей территории.
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Павел Дуров
Мой ответ на эти предложения был похож на мою фотографию среднего пальца: мы не занимаемся предательством наших пользователей. Мы не продаем Telegram — ни частично, ни полностью. Это всегда будет нашей позицией.
— Павел ДуровКоммерсантъ 11:38

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Павел Дуров
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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