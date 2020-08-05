Мой ответ на эти предложения был похож на мою фотографию среднего пальца: мы не занимаемся предательством наших пользователей. Мы не продаем Telegram — ни частично, ни полностью. Это всегда будет нашей позицией.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что США создают опасный прецедент, угрожая заблокировать китайское приложение TikTok на своей территории.

Дуров увидел угрозу интернету в действиях США против TikTok

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