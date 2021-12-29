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Дуров возглавил рейтинг Forbes среди разбогатевших в 2021 году россиян

Основатель Telegram Павел Дуров в текущем году увеличил состояние на $13,81 млрд.
Известия
Первое место заняла основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук — за 2020 год оборот компании вырос почти вдвое и достиг 437,2 млрд рублей.
Forbes
В рейтинг
 пяти самых успешных бизнесменов по итогам года также вошли Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов и Вагит Алекперов.
Вечерняя Москва
Благосостояние Бакальчук повысилось на $11,92 млрд, до $13,02 млрд.
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