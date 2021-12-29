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Дуров возглавил рейтинг Forbes среди разбогатевших в 2021 году россиян

Основатель Telegram Павел Дуров в текущем году увеличил состояние на $13,81 млрд. Активы предпринимателя достигли $17,24 млрд, что сделало его самым богатым российским миллиардером, сообщает 29 декабря Forbes.В источнике

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