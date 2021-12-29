Основатель Telegram Павел Дуров в текущем году увеличил состояние на $13,81 млрд. Активы предпринимателя достигли $17,24 млрд, что сделало его самым богатым российским миллиардером, сообщает 29 декабря Forbes.В источнике
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) начало нанимать на работу теологов для того, чтобы определить как различные религии отреагируют на контакт с инопланетными формами жизни, пишет The Hill.
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ в отсутствии реакции на задержание Киевом офицера ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Андрея Косяка и двух сотрудников оборонного ведомства республики.