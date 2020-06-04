Политика
Lenta.ruДуров высказался об идее разблокировать Telegram в России
Создатель Telegram Павел Дуров высказался об идее депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о прекращении блокировки мессенджера в России. В своем Telegram-канале он сообщил, что приветствует эту инициативу.
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Общество
Собянин пообещал удалить данные соцмониторинга и системы пропусков
Власти Москвы удалят данные приложения "Социальный мониторинг", использование которого является обязательным для тех горожан, у кого выявили коронавирус, и системы цифровых пропусков после пандемии.
Российская газета 02:27
Общество
В Москве начали монтаж летних кафе
В Москве приступили к монтажу летних кафе, однако сроки их открытия пока не определены, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и общественно-земельных отношений столицы.
РБК 05:10
Политика
В МВД анонсировали новый правовой режим для проживания мигрантов
МВД разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 05:24
Политика
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
Армия и оружие
Главный парад победы на площади в Москве пройдет по образцу 1945 года
За образец для проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади будет взято торжественное мероприятие, состоявшееся в 1945 году по случаю завершения войны.
OAnews 02:02
Технологии
Названы опасные приложения для Android-смартфонов
Об опасных приложениях стало известно из Telegram-канал SecAtor, где отмечается, что в названных приложениях есть относительно новый вредонос Joker.
Astera 04:58
Культура
Музей Победы покажет онлайн-программу ко Дню России
Московский Музей Победы на Поклонной горе подготовил специальную программу в формате онлайн ко Дню России, который отмечается 12 июня.
Народные новости 04:27
Общество
В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Норильске
3 июня на совещании о ликвидации разлива дизельного топлива глава ведомства Евгений Зиничев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации федерального характера из-за аварии на ТЭЦ-3, в результате которой произошла утечка дизельного топлива из резервуара.
РБК вчера в 14:49
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Политика
В «Слуге народа» заявили о неприемлемости условий новой программы МВФ
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия отметил, что ряд условий по новой кредитной программе Международного валютного фонда (МВФ) не будут поддержаны украинским обществом и парламентом.
RT на русском вчера в 22:58
Кино
Том Холланд поделился новыми фото со съемок «Человека-паука: Возвращение домой»
Popcornnews.ru 06:00
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily вчера в 13:44
Здоровье
В Пермском крае выявили 51 новый случай коронавируса
51 новый случай коронавируса выявили в Пермском крае за сутки. Об этом рассказали в Центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
АиФ Пермь 03:38
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Происшествия
В Подмосковье военный вертолет совершил экстренную посадку на трассу
По данным «Интерфакса», вертолет совершил аварийную посадку на трассу. По словам источников, речь идет о вертолете Ми-38.
РБК 04:53
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать.
ToDay News Ufa вчера в 13:43
Космос
Российские ученые рассказали о препятствии для полетов женщин в космос
Известия вчера в 22:09
Общество
Акции «Норникеля» падали на 6% на фоне аварии в Норильске
Акции "Норильского никеля" падали на 6% на фоне ситуации в Норильске после аварии на ТЭЦ-3, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 04:22
Общество
Мишустин анонсировал квоты на обязательные закупки российских товаров
Москва, 4 июня 2020, 13:05 — REGNUM В России планируется ввести квоты на госзакупки товаров отечественных производителей.
REGNUM 06:05
Кино
Люпин из «Гарри Поттера» сыграет в продолжении «Аватара»
Народные новости вчера в 08:46
Общество
Где в Тульской области заболели коронавирусом: карта 4 июня
Число заболевших COVID-19 с начала пандемии коронавируса в Тульской области выросло до 4 293.
Тульская пресса 04:50
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил санитарные правила до 2021 года
Соблюдать новые санитарно-эпидемиологические правила нашей стране предстоит до начала массовой вакцинации или до широкого применения действенного лекарства от COVID-19.
Новости. Зябликово вчера в 03:59
Армия и оружие
Американцы составили список экстремальных подлодок России
Всего планируется построить еще шесть подводных крейсеров данного класса. Также в рейтинг вошла подлодка «Белгород».
ГЛАС.RU 05:06
Общество
На мясокомбинате под Псковом выявили вспышку коронавируса
Более 40 случаев коронавируса выявлено у сотрудников колбасного цеха Великолукского мясокомбината в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
РИА Новости 03:58
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 02 июня в 11:54
Происшествия
Мощный оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии
Восемь домов ушли в море в результате мощного оползня на севере Норвегии.
Вести.Ru 02:10
Культура
"Союзмультфильм" создал более 50 эскизов Волка для новой версии "Ну, погоди!"
"Союзмультфильм" ведет активную работу над визуальным решением нового цикла мультсериала "Ну, погоди!", на данный момент создано более 50 разных эскизов образа Волка.
ТАСС 06:15