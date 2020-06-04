Создатель Telegram Павел Дуров высказался об идее депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о прекращении блокировки мессенджера в России. В своем Telegram-канале он сообщил, что приветствует эту инициативу.

Дуров высказался об идее разблокировать Telegram в России

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