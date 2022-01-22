РБКДуров: запрет криптовалют в России уничтожит отрасли высокотехнологичной экономикиПредложенный Центральным банком России запрет криптовалют неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом, предупредил основатель Telegram Павел Дуров.РБКДуров считает, что «вдумчивое» регулирование позволит РФ сбалансировать распределение сил в международной финансовой системе и стать одним из крупных игроков новой экономики.RB.RUГлава ЦБ Эльвира Набиуллина еще в декабре 2021 года выступила против использования российской финансовой инфраструктуры для сделок с криптовалютами.РБКПо мнению регулятора, использование криптовалют для оплаты товаров и услуг создает риск утраты суверенитета рубля.Znak.comЧитать далееСвернутьРБКРБКТелеканал 360°RB.RUРидусПервое Студенческое агентствоПодробнее о событииПавел Дуров заявил об уничтожении технологичной экономики России из-за запрета криптовалютLenta.ru02:45Дуров раскритиковал идею ЦБ о запрете криптовалютКомпания02:56Павел Дуров раскритиковал ЦБ за идею запретить криптовалютыМосковский Комсомолец02:52Дуров прокомментировал предложение ЦБ о запрете в России криптовалютТАСС02:56Павел Дуров: запрет криптовалют в РФ уничтожит ряд высокотехнологичных отраслейТелеканал 360°02:39Павел Дуров о запрете в России криптовалюты: Это приведет к оттоку из страны IT специалистовЭхо Москвы02:29Дуров: запрет криптовалют в России уничтожит отрасли высокотехнологичной экономикиРБК02:20Показать ещёОценить316Поделиться