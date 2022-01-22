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Дуров: запрет криптовалют в России уничтожит отрасли высокотехнологичной экономики

Предложенный Центральным банком России запрет криптовалют неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом, предупредил основатель Telegram Павел Дуров.
РБК
Дуров считает, что «вдумчивое» регулирование позволит РФ сбалансировать распределение сил в международной финансовой системе и стать одним из крупных игроков новой экономики.
RB.RU
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина еще в декабре 2021 года выступила против использования российской финансовой инфраструктуры для сделок с криптовалютами.
РБК
По мнению регулятора, использование криптовалют для оплаты товаров и услуг создает риск утраты суверенитета рубля.
Znak.com

Подробнее о событии

Павел Дуров заявил об уничтожении технологичной экономики России из-за запрета криптовалют
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